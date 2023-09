Ăn khoai lang như thế nào để giảm cân cho vóc dáng đẹp xinh, hấp dẫn

Đầu tiên, bạn cần biết rằng khoai lang là một loại thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng, nhưng lại không có quá nhiều tinh bột và đường (những thủ phạm gây béo hàng đầu). Khoai lang có chứa nhiều beta-caroten (có nhiều trong cà rốt), vitamin A, C, vitamin nhóm B, magie, mangan, chất xơ,… Đặc biệt, khoai lang không có chứa chất béo và cholesterol nên có tác dụng ngăn ngừa quá trình chuyển hóa thành chất béo tích tụ trong cơ thể.

Khoai lang có chứa một phần tinh bột, nhưng không quá nhiều nên vừa đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể. Do vậy, ăn khoai lang là một cách giảm béo cân bằng.

Ăn khoai lang nào để giảm cân? Tránh xa khoai lang để lâu ra

Khoai lang để lâu sẽ ngọt hơn khoai mới đào, thậm chí còn bở hơn do lượng nước sẽ bị giảm đi do để lâu. Nhưng để giảm cân, bạn nên tránh xa loại khoai lang để lâu ra nhé, kẻo lại phản tác dụng. Lý do là khi khoai lang để lâu, tinh bột trong khoai đã bị chuyển hóa một phần thành đường. Khoai càng ngọt, lượng đường càng nhiều. Mà bạn biết đấy, đường sẽ gây béo. Vậy nên tránh xa khoai lang để lâu ra nhé.

Thêm nữa, khoai lang để lâu có thể mọc mầm, và mầm khoai lang có chứa một số độc tố có thể gây nôn mửa và đau bụng. Và điều này thì không nên một chút nào.

Ăn khoai lang giảm cân như thế nào? Ăn khoai buổi trưa sẽ là tốt nhất.

Ăn khoai thì ai cũng biết. Nhưng ăn khoai lang thế nào để giảm béo, ăn lúc nào, thời điểm nào mới có tác dụng? Câu trả lời là ăn vào buổi trưa. Vì sao lại là buổi trưa?

Khoai lang tuy thế lại khá khó tiêu đấy (nhiều chất xơ mà). Người nào mà tiêu hóa kém, ăn khoai buổi tối sẽ rất dễ bị đầy bụng, ợ hơi và xì hơi nữa. Tệ hơn nữa là có thể bị trào ngược dạ dày và có thể gây mất ngủ. Mà mất ngủ thì bạn sẽ tăng cân đấy.

Ăn khoai vào buổi sáng thì cũng tốt, nhưng bạn nên cho thêm sữa nguyên kem hoặc sữa chua do buổi sáng bạn sẽ cần nhiều dinh dưỡng.

Vậy nên tốt nhất là bạn ăn khoai vào buổi trưa. Sau khi ăn, canxi trong khoai lang cần phài mất 4-5h mới hấp thụ được. Ánh sáng vào buổi trưa hoặc buổi chiều sẽ tốt nhất cho việc hấp thụ canxi. Ăn khoai buổi trưa sẽ giúp cơ thể hấp thụ được nhiều dinh dưỡng hơn trước bữa tối. Và nó sẽ không cản trở sự hấp thu dinh dưỡng vào buổi tối của dạ dày.

Muốn giảm cân với khoai lang? Đừng dại mà chiên rán

Kẻ thù của chiếc cân chính là chất béo. Bạn không muốn bụng mình ngấn mỡ chứ? Tốt, tránh xa chất béo ra. Dầu ăn chứa hàm lượng chất béo rất lớn. Chiên, rán khoai lang thì khác gì đưa 1 phần khoai, 9 phần mỡ vào cơ thể? Đó là chưa kể, khi chiên rán ở nhiệt độ cao, các enzyme tiêu hóa sẽ bị phá hủy, một lượng lớn chất dinh dưỡng trong khoai lang sẽ bị mất đi và thay vào đó là dầu ăn. Vậy bạn còn muốn ăn khoai lang rán nữa hay không?

Như vậy, việc ăn khoai lang như thế nào để giảm cân đã được trả lời. Mong rằng những kiến thức trên sẽ giúp các chị em giảm cân thành công để có một thân hình khỏe đẹp, săn chắc đầy hấp dẫn nhé.