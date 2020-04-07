Ăn gì để mọc tóc nhanh và dày nhanh chóng?

Chế độ dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với việc mọc tóc. Nếu cơ thể bị thiếu chất sẽ xuất hiện tình trạng rụng tóc thường xuyên, vì tóc được nuôi dưỡng từ máu. Do đó, bạn cần chú ý hơn đến chế độ ăn hàng ngày để giúp mái tóc khỏe và dày hơn. Nhiều chị em thắc mắc không biết nên ăn gì để mọc tóc nhanh và dày? hay ăn gì để tóc không rụng ? Hãy cùng tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Khi bạn thấy tóc đổi màu hoặc gãy rụng quá nhiều thì nguyên nhân có thể là do thiếu hụt biotin. Đây là một loại vitamin tan trong nước và đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng đến nang tóc. Bên cạnh đó, biotin còn tác động đến da và móng, giúp ngăn ngừa tình trạng rạn nứt và xỉn màu.

Tóc cũng là một trong những bộ phận trên cơ thể cần chất dinh dưỡng từ máu để phát triển. Tóc được cấu tạo từ chất sừng nên cần cung cấp đầy đủ protein để khỏe mạnh và không bị gãy rụng. Ngoài ra, tóc còn cần các khoáng chất và vitamin khác như: Vitamin B12, sắt, kẽm, biotin trong nhóm B-complex, omega 3, vitamin A...để tồn tại và phát triển.

Ăn gì để mọc tóc nhanh?

Dưới đây là một số thực phẩm giúp mọc tóc nhanh chóng bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

Trái cây giàu vitamin C

Họ nhà cam là một trong những họ trái cây có tác dụng giúp tóc mọc nhanh và dày hơn rất hiệu quả. Ngoài ra, một số loại trái cây như đu đủ, xoài và chuối cũng có tác dụng giúp tóc mọc nhanh. Các loại trái cây này có khả năng tác động đến các nang tóc giúp mang lại mái tóc dày và chắc khỏe hơn.

Họ nhà cam là một trong những họ trái cây có tác dụng giúp tóc mọc nhanh và dày hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Khoai lang là một trong những thực phẩm cung cấp nhiều hàm lượng chất beta-carotene có tác dụng giúp da đầu sản sinh lượng dầu tự nhiên. Chất dầu này giúp tóc không bị khô và chống lại nấm.

Vì vậy, bên cạnh việc bổ sung các thực phẩm giúp tóc mọc nhanh và dày hơn, bạn nên bổ sung thêm khoai lang vào chế độ ăn hàng ngày để hạn chế tình trạng gãy rụng tóc. Ngoài ra, khoai lang còn có tác dụng rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Cá

Cá là thực phẩm có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng giúp cho mái tóc thêm chắc khỏe và bóng mượt. Các axit béo omega-3 có trong cá giúp nuôi dưỡng da đầu và kích thích các tế bào tóc phát triển mạnh mẽ. Cá hồi là một trong những nguồn cung cấp omega-3 dồi dào, bạn có nên bổ sung cá vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Cá hồi là một trong những nguồn cung cấp omega-3 dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Sữa

Nguồn sắt và canxi có trong sữa không chỉ tốt cho sự phát triển của xương và răng mà còn có tác dụng giúp tóc mọc nhanh và dày hơn. Uống nhiều sữa sẽ giúp bạn hạn chế việc rụng tóc và thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Thực phẩm cung cấp protein

Bổ sung các thực phẩm giàu protein sẽ giúp bạn có tóc mọc nhanh và chắc khỏe hơn. Protein được tìm thấy nhiều trong các loại trứng như: Trứng cút, trứng vịt và trứng gà. Ngoài công dụng bổ sung protein cho tóc, các loại trứng còn giúp bổ sung thêm kẽm, sắt và lưu huỳnh để hạn chế tình trạng rụng tóc và kích thích mọc tóc hiệu quả. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý không nên ăn quá 4 quả trứng 1 tuần.

Ăn gì để tóc không rụng?

Để hạn chế tình trạng gãy rụng tóc, bạn nên bổ sung một số thực phẩm sau:

Rau xanh

Các loại rau có màu xanh thẫm có vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp các vitamin và chất dinh dưỡng cho máu, giúp ngăn ngừa rụng tóc và kích thích sự phát triển của tóc.

Hơn nữa, vitamin C và vitamin A có nhiều trong rau màu xanh thẫm còn giúp bảo vệ da đầu và tăng dần số nang tóc. Các loại rau như là rau chân vịt, súp lơ xanh, cải xoăn, bắp cải…bạn nên bổ sung vào các bữa ăn hàng ngày để giúp kích thích tóc mọc nhanh hơn.

Các loại rau màu xanh thẫm có tác dụng giúp ngăn ngừa rụng tóc và kích thích sự phát triển của tóc - Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi

Cá hồi có công dụng cung cấp hàm lượng lớn omega-3 cho cơ thể. Đây là loại axit béo rất quan trọng, giúp tổng hợp các loại vitamin cần thiết cho mái tóc của bạn. Cá hồi cũng bổ sung một lượng kẽm cần thiết cho mái tóc của bạn.

Hàu

Bổ sung đầy đủ lượng kẽm cho cơ thể sẽ giúp làm chậm quá trình rụng tóc. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, hàu có chứa nhiều kẽm hơn so với các loại thực phẩm khác. Một số nguồn thực phẩm khác giàu kẽm như óc chó, trứng, rau chân vịt, hạt hướng dương, đậu xanh, mầm lúa mì, bột yến mạch và đậu đũa, bạn nên thêm vào thực đơn của mình.

Hàu có chứa nhiều kẽm giúp làm chậm quá trình rụng tóc - Ảnh minh họa: Internet

Bên trên là những thông tin chia sẻ về một số loại thực phẩm giúp chống rụng tóc, kích thích tóc mọc nhanh và dày hơn. Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp bạn biết được ăn gì để mọc tóc nhanh và dày hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần hạn chế thay đổi kiểu tóc thường xuyên vì các hóa chất có trong quá trình làm kiểu tóc sẽ làm ảnh hưởng đến các nang tóc và khiến mái tóc mất đi sức sống.