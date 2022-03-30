9 thói quen sinh hoạt tưởng chừng rất bình thường lại là bí quyết của những người SỐNG LÂU NHẤT thế giới

Sức khỏe 30/03/2022 19:28

Khu vực có những người sống lâu và khỏe mạnh nhất trên thế giới thường được gọi là ‘vùng xanh’ (blue zone).

Vùng xanh là từ được sử dụng lần đầu tiên bởi Tiến sĩ Dan Buettner, người đã nghiên cứu về các ngôi làng ‘trường thọ’ trên thế giới với sự hỗ trợ của National Geographic. Trong cuốn sách của mình, ông đã chỉ định Sardinia của Ý, Ikaria Hy Lạp, Okinawa của Nhật Bản, Linda của California, Costa Rica và Nicoya chính là những vùng xanh.

Làm thế nào mà những người sống ở vùng xanh lại khỏe mạnh và sống lâu như vậy? Nhóm nghiên cứu Blue Zone đã phát hiện ra sự thật rằng những  người sống trong vùng đó thường chia sẻ thói quen sinh hoạt để nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất của bản thân. Tạp chí nam giới online ở Mỹ Men's Health đã giới thiệu 9 thói quen mà bất cứ ai cũng có thể làm theo để duy trì sức khỏe khỏe mạnh.

9 thói quen sinh hoạt tưởng chừng rất bình thường lại là bí quyết của những người SỐNG LÂU NHẤT thế giới - Ảnh 1

1. Vận động một cách tự nhiên

Không nhất thiết phải dành ra mấy tiếng đồng hồ ở phòng tập thể dục. Những người sống trong vùng xanh luôn duy trì trạng thái hoạt động bằng cách đi bộ thay vì đi xe, chăm sóc sân vườn và di chuyển nhiều hơn trong ngày.Thay vì gây áp lực cho bản thân để chạy nhiều hơn trên máy chạy bộ, họ thực hiện phương pháp bằng cách tăng số lần hoạt động một cách tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày như sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy.

2. Có mục tiêu rõ ràng

Không cần phải tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống thông qua những mục tiêu lớn như trở thành giám đốc điều hành của công ty. Bạn có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống bằng những việc nhỏ như hoàn thành tốt dự án hiện tại hoặc tìm kiếm các hoạt động sáng tạo. Tiến sĩ Buettner khuyên rằng nên dán ghi chú sau lên chiêc gương - 'Mục tiêu của tôi là trưởng thành và giúp đỡ cho người khác'.

9 thói quen sinh hoạt tưởng chừng rất bình thường lại là bí quyết của những người SỐNG LÂU NHẤT thế giới - Ảnh 2

3. Quản lý căng thẳng

Sống ở vùng xanh không có nghĩa là không có căng thẳng. Tuy nhiên, họ tìm ra phương pháp quản lý căng thẳng và thực hiện nó. Ví dụ, người Okinawa dành thời gian suy nghĩ về tổ tiên mỗi ngày, người Sardinia dành ra khoảng thời gian cho 'Happy Hour' định kỳ tại các quán cà phê. Việc chạy, thiền và dự án DIY cũng là những cách đơn giản để giảm căng thẳng.

4. Đừng ăn cho đến khi no

Thay vào đó, nếu bạn cảm thấy no khoảng 80% thì hãy ngừng ăn. Dự án Blue Zone được gọi là 'quy tắc 80%'. Ở những khu vực này, họ ăn từng chút một vào ban ngày hoặc chạng vạng và tránh ăn nhiều vào ban đêm. Điều quan trọng là không ăn khi xem màn hình TV và các thiết bị kỹ thuật số.

9 thói quen sinh hoạt tưởng chừng rất bình thường lại là bí quyết của những người SỐNG LÂU NHẤT thế giới - Ảnh 3

5. Ăn ít thịt

Người dân vùng xanh có chế độ ăn kiêng chủ yếu như trái cây, v.v. Họ hấp thụ chất đạm bằng việc ăn đậu có chứa chất đạm và chất xơ hơn là phụ thuộc vào động vật. Một cốc đậu gà có thể chứa tới 18g protein.

6. Uống rượu vừa phải

Có nhiều ý kiến trái chiều về việc rượu có tốt cho sức khỏe hay không. Một số nghiên cứu cho rằng uống rượu vang tốt cho tim, trong khi các nghiên cứu khác chỉ ra mối liên hệ giữa việc uống rượu và tuổi thọ ngắn hơn. Nghiên cứu Blue Zone cho thấy người dân uống một lượng rượu vừa phải một cách đều đặn. Tuy nhiên, họ không uống rượu vào cuối tuần và thường uống một hoặc hai ly mỗi ngày.

9 thói quen sinh hoạt tưởng chừng rất bình thường lại là bí quyết của những người SỐNG LÂU NHẤT thế giới - Ảnh 4

7. Tham gia các hoạt động cộng đồng

Những người già trên 100 tuổi ở Blue Zone tham gia các hoạt động cộng đồng về tín ngưỡng. Chỉ có 5 trong số 263 người già 100 tuổi được phỏng vấn trong dự án Blue Zone không thuộc cộng đồng này. Tuy nhiên, không chỉ bằng việc đi nhà thờ, bạn có thể tìm thấy cộng đồng của riêng mình thông qua các cuộc hội họp yêu thích với bạn bè thân thiết hoặc gia đình.

9 thói quen sinh hoạt tưởng chừng rất bình thường lại là bí quyết của những người SỐNG LÂU NHẤT thế giới - Ảnh 5

8. Ưu tiên thời gian với gia đình

Gia đình rất quan trọng đối với người già 100 tuổi vùng xanh. Ở những khu vực này, con cái thường sống gần bố mẹ già hoặc sống chung với bố mẹ. Hơn nữa, họ cũng dành nhiều thời gian cho vợ chồng và con cái.

9. Xây dựng một mạng lưới xã hội lành mạnh

Theo dự án Blue Zone, xung quanh những người sống lâu là những người có thói quen sinh hoạt lành mạnh. Trên thực tế, nghiên cứu Framingham về nguy cơ mắc bệnh tim cho thấy hút thuốc, béo phì, thậm chí hạnh phúc và cô đơn cũng có thể lây nhiễm. Tiến sĩ Buettner khuyên mọi người nên dành nhiều thời gian hơn để liên lạc bằng điện thoại, tin nhắn và email với bạn bè hoặc gia đình.

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Từ khóa:   bí quyết sống lâu sinh hoạt lành mạnh tập thể dục

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