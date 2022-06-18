9 mẹo đơn giản giúp bạn thư giãn và giúp bạn cải thiện tâm trạng ngay lập tức

Hãy bắt đầu bằng một khởi đầu tuyệt vời theo đúng nghĩa đen. Đặt một viên đá vào điểm chính xác trên cổ của bạn là một kỹ thuật cổ xưa của người Trung Quốc được gọi là Feng Fu. Nó được cho là có thể giúp giải quyết rất nhiều vấn đề bao gồm đau đầu, thiếu ngủ, rối loạn phân bố mỡ và cải thiện tâm trạng. Các tài liệu khoa học chủ yếu chỉ ra khả năng chữa bệnh của nó đối với các vấn đề địa phương.

Không có công tắc nào bạn có thể nhấn và ngay lập tức khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, chúng tôi hiểu được điều đó. Tuy nhiên, khoa học đã tiến một bước dài và đã xác định được một số điều đáng ngạc nhiên và thậm chí kỳ lạ có thể được sử dụng để cải thiện tâm trạng của bạn ngay lập tức. Hãy gạt những đám mây u ám ra khỏi con đường và nhìn vào mặt tươi sáng hơn của mọi thứ. 1. Đặt một viên nước đá lạnh lên trên vùng cổ của bạn

Điều này giúp bạn kết hợp hai kỹ thuật giảm căng thẳng đã được chứng minh và rèn luyện kỹ năng vẽ tranh của bạn, đó là một điểm cộng. Theo nghiên cứu, tô màu làm giảm căng thẳng vì nó giúp chúng ta tập trung lại sự chú ý của mình. Không chỉ vậy, các nhà khoa học còn phát hiện ra rằng tắm thường xuyên giúp điều chỉnh sự lo lắng. Vì vậy, nếu bạn muốn cập nhật xu hướng TikTok giảm căng thẳng mới nhất , hãy thử điều này.

3. Ngửi mùi cỏ vừa mới cắt

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mùi tuyệt vời của niềm vui ... và cỏ mới cắt, nhưng chúng gần như giống nhau. Mùi của cỏ tươi được chứng minh là có tác dụng tuyệt vời trong việc cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng. Thậm chí còn có những nổ lực để tạo ra những bình xịt nắm bắt được điều kỳ diệu này.

4. Để lưỡi của bạn được thư giản khi ở trong miệng

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Nếu bạn muốn cắt đứt cuộc đối thoại nội tâm tiêu cực trong một giây, hãy thử thả lỏng lưỡi trong miệng một lúc. Các bác sĩ tâm thần đồng ý bằng điều này có thể cắt bỏ vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ đang chạy trong đầu bạn và có thể giúp bạn giải tỏa tâm trí.

5. Đứng thẳng lưng và đưa vai về phía sau

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Bạn có thể gọi nó là “giả cho đến khi bạn làm được” nhưng có một tư thế tốt thực sự khiến bạn cảm thấy mình là người chiến thắng. Nghiên cứu cho thấy rằng tư thế đứng thẳng có thể làm cho bạn cảm thấy tỉnh táo và nhiệt tình hơn, cảm thấy ít sợ hãi hơn và có lòng tự trọng cao hơn. Nó thậm chí có thể giúp bạn cảm thấy quyết tâm hơn khi đối mặt với một vấn đề.

6. Đặt một ít muối trên lưỡi của bạn

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Đừng cảm thấy mặn mà vì bỏ lỡ một điều gì đó có giá trị. Đối với những người phải trải qua những đợt lo lắng nặng nề, dường như chỉ cần đặt một chút muối vào lưỡi cũng có thể giúp cải thiện tình hình đáng kể. Điều này ảnh hưởng đến các giác quan của bạn và khiến bạn mất tập trung vào điều mà bạn đang hoảng sợ. Tuy nhiên, một số cá nhân có thể bị khó thở do sự sản sinh axit mà muối kích thích, vì vậy hãy cẩn thận.

7. Chơi trong đất

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Nếu bạn muốn cải thiện tâm trạng của mình, đôi khi bạn phải làm bẩn bàn tay của mình ... theo đúng nghĩa đen. Các nhà nghiên cứu từ Vương quốc Anh đã phát hiện ra rằng một loại vi khuẩn "thân thiện" thường được tìm thấy trong đất đã thúc đẩy tế bào não sản xuất hóa chất serotonin, có tác dụng tương tự như thuốc chống trầm cảm. Chỉ cần đừng quên rửa tay sau đó.

8. Thực hiện thủ thuật này với đôi tay của bạn

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Làm điều này với chúng tôi. Đặt tay lên ngực theo hình con bướm này. Bây giờ hãy bắt đầu gõ nhẹ nhàng nhưng nhịp nhàng bằng một tay, sau đó là tay kia. Kỹ thuật này được gọi là tạo hình cánh bướm và nó là một kỹ năng tự xoa dịu để thư giãn cơ thể và bình tĩnh tâm trí. Nó hoạt động bằng cách kích hoạt hệ thống thần kinh phó giao cảm của chúng ta và nó có thể là chính xác những gì bạn cần vào lần tiếp theo khi bạn cảm thấy hoảng sợ hoặc lo lắng.

9. Ăn một ít sô cô la

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Một số đồ ngọt cho cuộc sống ngọt ngào đó. Sô cô la nói riêng dường như có một số khả năng thúc đẩy tâm trạng rất mạnh mẽ. Chất chống oxy hóa trong sô cô la (resveratrol) tạo ra sự kết hợp của endorphin và serotonin - những chất hóa học khiến bạn hạnh phúc và mãn nguyện.

Điều gì phù hợp với bạn khi bạn đang cảm thấy chán nản và ảm đạm? Hãy cho chúng tôi biết trong một bình luận.