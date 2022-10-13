7 loại thực phẩm giúp điều hoà kinh nguyệt dễ mua dễ tìm lại hiệu quả tức thì

Sức khỏe 13/10/2022 16:46

Kinh nguyệt diễn ra bất thường là lo ngại của tất cả chị em. Bỏ túi ngay 7 loại thực phẩm vào ngày đèn đỏ không còn lo sợ kinh nguyệt không đều.

Những món ăn tốt cho tử cung và có tác dụng điều hòa kinh nguyệt hóa ra không hề khó kiếm, nó được bán đầy các chợ với giá thành khá rẻ. Bạn đã biết đó là những thực phẩm nào chưa?

Tử cung là cơ quan nên được bảo vệ và chăm sóc hàng đầu trên cơ thể phụ nữ. Đây là nơi nuôi dưỡng thai nhi, cũng là nơi thực hiện chức năng tình dục và ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng sức khỏe tổng thể.

Tử cung là cơ quan có cấu tạo khá đặc biệt vì vậy rất dễ nhiễm bệnh nếu không được bảo vệ cẩn thận, đó là lý do vì sao rất nhiều phụ nữ bị viêm nhiễm tử cung, rối loạn kinh nguyệt, mắc bệnh ung thư cổ tử cung dù ở độ tuổi còn rất trẻ. Để tránh các nguy cơ nhiễm bệnh ở tử cung, phụ nữ nên nuôi dưỡng cơ quan này mỗi ngày qua việc vệ sinh và sắp xếp chế độ ăn uống hợp lý.

Những món ăn tốt cho tử cung và có tác dụng điều hòa kinh nguyệt hóa ra không hề khó kiếm, nó được bán đầy các chợ với giá thành khá rẻ. Bạn đã biết đó là những thực phẩm nào chưa?

7 loại thực phẩm giúp điều hoà kinh nguyệt dễ mua dễ tìm lại hiệu quả tức thì - Ảnh 1

Những món ăn tốt cho tử cung và có tác dụng điều hòa kinh nguyệt hóa ra không hề khó kiếm, nó được bán đầy các chợ với giá thành khá rẻ. Ảnh minh họa: Internet

1. Đu đủ xanh

Đu đủ xanh có chứa nhiều caroten, đây là thành phần tham gia vào việc kích thích tăng tiết và điều hòa estrogen trong cơ thể, dó đó làm chu kỳ kinh nguyệt đều hơn. Bên cạnh đó việc sử dụng đu đủ xanh thường xuyên còn giúp tăng co bóp các cơ tử cung, từ đó góp phần giúp chu kỳ kinh nguyệt thuận lợi hơn. Đu đủ xanh có thể dụng làm nước ép để uống thường xuyên trong một vài tháng, nhưng chú ý không uống nước ép đu đủ xanh khi đang hành kinh để tránh tình trạng co thắt tử cung quá mức.

2. Nha đam

Nha đam điều hòa chu kỳ kinh nguyệt ổn định một cách tự nhiên thông qua việc điều hòa các hormone tham gia vào chu kỳ kinh nguyệt. Để có hiệu quả tốt nhất nên uống nha đam chiết xuất từ lá nha đam, uống dưới dạng nước ép có thể phối hợp với mật ong

3. Mướp đắng

Tất cả bộ phận của mướp đắng từ vỏ, thịt quả, hạt đều chứa nhiều vitamin như vitamin B1,B2,B3, C và các khoáng chất như sắt, photpho. Mướp đắng hay còn gọi là khổ qua là một trong những thực phẩm tốt nhất để điều hòa kinh nguyệt. Nên uống 1 đến 2 ly nước ép mướp đắng một ngày để đạt hiệu quả tốt nhất

4. Củ cà rốt

Thực phẩm điều hòa kinh nguyệt từ cà rốt có những cách chế biến sau: Ép nước uống, ăn cà rốt sống, hầm xương,… Cà rốt chứa nhiều sắt, giúp bù đắp lượng máu đã mất do kinh nguyệt rối loạn gây ra. Ngoài ra, cà rốt chứa nhiều vitamin A, giúp kiểm soát lượng máu trong cơ thể, xoa dịu cơn đau bụng kinh. 

5. Củ gừng

Củ gừng chính là câu trả lời tiếp theo cho vấn đề ăn gì để điều hòa kinh nguyệt. Gừng có tính ấm, giảm đau bụng, bổ máu,… Cách sử dụng gừng hiệu quả: Pha chế với nước chấm hoặc tẩm ướp gừng trong bữa ăn,…

6. Củ nghệ

Nghệ có tác dụng kích thích lưu thông máu, cải thiện tắc kinh, trễ kinh. Ngoài ra, nghệ giúp cân bằng nội tiết tố, giảm triệu chứng kinh nguyệt không đều. Chị em có thể sử dụng nghệ tươi hoặc bột nghệ vào món ăn hàng ngày. 

7. Rau mùi tây

Nằm trong top thực phẩm điều hòa kinh nguyệt tốt có lẽ phải kể đến rau mùi tây. Trong rau mùi tây có chứa nhiều chất dinh dưỡng như: vitamin A, C, K,… giúp giảm đau bụng kinh, ổn định kỳ kinh. Ngoài ra, rau mùi tây giúp giãn nở tử cung, giúp máu kinh được đẩy ra ngoài dễ dàng. 

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