7 loại thực phẩm chống viên cực lợi cho bệnh viêm khớp, tăng cường sức khỏe xương, bổ sung dưỡng chất tuyệt vời

Sức khỏe 20/11/2022 10:03

Các khớp của chúng ta được đệm bằng sụn giúp ngăn các xương cọ xát vào nhau. Khi mất sụn, các triệu chứng cứng khớp, đau và cử động kém có thể xảy ra ở các khớp như đầu gối, bàn tay, hông, bàn chân và cột sống.

Viêm là một hậu tố được sử dụng trong thuật ngữ y tế đề cập đến tình trạng viêm do sưng, đau, v.v. Viêm xương khớp gây ra sự phá vỡ sụn và viêm khớp dạng thấp là rối loạn chức năng hệ thống miễn dịch của chúng ta dẫn đến mất lớp lót của khớp.

7 loại thực phẩm chống viên cực lợi cho bệnh viêm khớp, tăng cường sức khỏe xương, bổ sung dưỡng chất tuyệt vời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chìa khóa để ngăn ngừa và kiểm soát viêm khớp là kiểm soát tình trạng viêm. Đây là một phản ứng bình thường của cơ thể chúng ta đối với bất kỳ vật thể lạ, vi khuẩn hoặc hóa chất nào. Tình trạng viêm báo hiệu hệ thống miễn dịch vượt qua và tiêu diệt cơ thể, sau đó phản ứng lắng xuống. Điều này được gọi là phản ứng cấp tính. Khi cơ thể luôn trong tình trạng viêm mãn tính do thói quen sinh hoạt xấu bao gồm hút thuốc, lựa chọn thực phẩm sai và béo bụng, chúng ta cần phải chăm sóc thêm. Đối với cuộc chiến này, thức ăn mà bạn tiêu thụ sẽ rất quan trọng.

Lượng thức ăn như thịt đỏ, thịt chế biến và thịt nội tạng, carbohydrate tinh chế như bánh mì trắng và gạo trắng, ăn quá nhiều đường từ món tráng miệng và đồ uống có đường bao gồm cola và đồ uống thể thao, được phát hiện là làm tăng các dấu hiệu viêm nhiễm trong cơ thể chúng ta.

7 loại thực phẩm chống viên cực lợi cho bệnh viêm khớp, tăng cường sức khỏe xương, bổ sung dưỡng chất tuyệt vời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các bữa ăn chống viêm và chế độ ăn uống giúp ngăn ngừa, kiểm soát và giảm bớt các triệu chứng liên quan đến viêm khớp. Các bữa ăn được chế biến từ ngũ cốc nguyên hạt, nhiều rau và trái cây nguyên hạt, các loại hạt, dầu tốt cho sức khỏe và hầu hết các loại cá đã được chứng minh là tốt nhất để kiểm soát tình trạng viêm nhiễm.

Dưới đây là một số chất dinh dưỡng chống viêm cụ thể bạn có thể thêm vào chế độ của mình.

1. Chất xơ

Vô số nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ nghịch đảo giữa lượng chất xơ ăn vào và các dấu hiệu viêm nhiễm. Chế độ ăn nhiều chất xơ, giàu ngũ cốc nguyên hạt có hiệu quả trong việc kiểm soát tình trạng viêm mãn tính.

7 loại thực phẩm chống viên cực lợi cho bệnh viêm khớp, tăng cường sức khỏe xương, bổ sung dưỡng chất tuyệt vời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, thay thế ngũ cốc chế biến tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt sẽ giúp ích cho khớp của bạn. Chọn đồ ăn nhẹ giàu chất xơ như trái cây nguyên quả và các loại hạt thay vì đồ ăn vặt chiên rán, nhiều đường. Bạn nên ăn một nửa đĩa của bạn với rau.

2. Dưỡng chất thực vật

Thực vật có hàng ngàn chất dinh dưỡng thực vật giúp chống viêm. Bạn càng thêm nhiều màu sắc vào đĩa của mình, bạn càng thêm nhiều chất dinh dưỡng thực vật. Rau và trái cây, các loại hạt và gia vị chứa nhiều chất dinh dưỡng thực vật chống viêm như carotenoid, axit ellagic, resveratrol, flavonoid, glucosinolate, v.v.

Cố gắng không gọt vỏ trái cây và rau quả, các sắc tố màu là nơi chứa các hợp chất. Sử dụng các loại gia vị như nghệ, curcumin, ớt, quế, tỏi, gừng và hành, và đừng quên trà xanh và cà phê đen cũng rất bổ dưỡng.

3. Chất béo lành mạnh

Chất béo không bão hòa đơn lành mạnh và chất béo omega -3 có khả năng chống viêm. Chọn dầu ô liu, dầu đậu phộng, dầu cá, hạt lanh, hạnh nhân, đậu phộng và quả óc chó là một chiến lược tốt cho sức khỏe tổng thể và kiểm soát tình trạng viêm nhiễm.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm chống viêm có lợi cho bệnh viêm khớp

1. Dầu dừa

Trong khi chất béo bão hòa có tác dụng gây viêm, thì chất béo trung tính chuỗi trung bình có trong dầu dừa đã cho thấy đặc tính chống viêm trong một số nghiên cứu trên động vật. Tuy nhiên, nó vẫn là một chất béo bão hòa, nhưng dầu dừa nguyên chất với số lượng nhỏ có thể được xem xét nếu LDL của bạn nằm trong phạm vi bình thường.

2. Cá béo

7 loại thực phẩm chống viên cực lợi cho bệnh viêm khớp, tăng cường sức khỏe xương, bổ sung dưỡng chất tuyệt vời - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi, cá thu và cá ngừ có lượng chất béo omega-3 chống viêm tuyệt vời. Nên thay thế protein bữa ăn bằng cá hai lần một tuần.

3. Các loại hạt

Hạnh nhân, quả óc chó, đậu phộng, quả hồ trăn và hạt hồ đào đều là nguồn tuyệt vời của omega-3 và chất xơ, canxi, magiê, kẽm và Vitamin E. Tất cả những chất dinh dưỡng này hỗ trợ giảm viêm trong cơ thể chúng ta.

4. Rau xanh

Các loại rau lá xanh là nguồn cung cấp Vitamin C, E và carotenoid. Những chất dinh dưỡng chống viêm mạnh mẽ này sẽ cực lợi cho xương khớp. Hơn nữa, Vitamin C rất quan trọng cho việc sản xuất collagen mà intron là một phần của cấu trúc sụn.

5. Quả mọng

7 loại thực phẩm chống viên cực lợi cho bệnh viêm khớp, tăng cường sức khỏe xương, bổ sung dưỡng chất tuyệt vời - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Trong số các loại trái cây, quả mọng là số một đối với bệnh viêm khớp, đặc biệt là nhờ chất dinh dưỡng thực vật anthocyanin, có khả năng chống viêm hiệu quả. Quả việt quất đen, dâu tây và quả mâm xôi rât slowij sức khỏe.

6. Hành tỏi

Tỏi và hành tây đã được sử dụng theo truyền thống để giảm đau. Chúng chứa quercetin, một hợp chất chống viêm cùng với các hợp chất lưu huỳnh giúp kiểm soát tổn thương sụn.

7. Trà xanh

Trà xanh có chứa epigallocatechin-3-gallate (EGCG) có liên quan đến việc giảm sản xuất hợp chất gây viêm. Trên thực tế, một số nghiên cứu gần đây cũng cho thấy vai trò của nó trong việc ngăn ngừa sự phá vỡ sụn.

Tất cả các chất dinh dưỡng và thực phẩm trên đều có lợi cho sức khỏe toàn cơ thể và sức khỏe tổng thể. Thực tế là chúng sẽ giúp chữa bệnh viêm khớp là một phần thưởng bổ sung cho sức khỏe tổng thể.

Theo NDTV

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