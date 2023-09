Tiến sĩ Satheesh CT, Bác sĩ chuyên khoa ung thư y tế cao cấp, Trung tâm Ung thư Spandana & HCG Bangalore cho biết: “Ung thư ở ruột già được gọi là ung thư đại trực tràng hoặc ung thư ruột kết. Thông thường, bệnh ung thư này xảy ra ở vùng đại tràng và cũng có thể ảnh hưởng đến vùng trực tràng. Do đó, tùy thuộc vào các khu vực bị ảnh hưởng trong ruột già, nó cũng có thể được gọi là ung thư ruột hoặc ung thư trực tràng.”

Bạn nên lưu ý sáu thay đổi trong nhu động ruột có thể chỉ ra các dấu hiệu sớm của ung thư đại trực tràng: Mặc dù ung thư đại trực tràng có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai, nhưng gần đây, nhiều thanh niên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng do nhiều yếu tố.

Việc chẩn đoán ung thư đại trực tràng bị trì hoãn do thiếu các triệu chứng cụ thể của bệnh ung thư sớm. Với điều này, hầu hết các trường hợp được chẩn đoán bởi các chuyên gia y tế khi khối u đã lan rộng đáng kể.

Đau liên tục khi đi đại tiện

Đây là một trong những triệu chứng phổ biến nhất, phần lớn thường bị bỏ qua khi cho rằng các vấn đề về đường tiêu hóa. Ngoài ra, bạn có thể bị đau bụng hoặc chuột rút hoặc đau ở vùng ruột. Điều này là do sự tắc nghẽn trong khu vực đại tràng khiến người bệnh khó đi đại tiện. Nếu cơn đau kéo dài ngay cả sau khi đi đại tiện, bạn nên cân nhắc đến gặp bác sĩ để được tư vấn thêm.

Chảy máu khi đi đại tiện

“Xin nhắc lại, đây là một trong những triệu chứng phổ biến thường bị nhầm là táo bón. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ các triệu chứng''. Tiến sĩ Satheesh cho biết: Mặc dù chảy máu do táo bón không tái phát nhưng chảy máu trong do ung thư đại trực tràng là một triệu chứng thường xuyên và sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu bị bỏ qua.

Tiêu chảy

Nhiều khi, một người trải qua những thay đổi trong thói quen đại tiện và thay đổi độ đặc của phân hoặc khối u trong đại tràng có thể tiết ra chất lỏng giống như mủ, dẫn đến tiêu chảy. Trong một số trường hợp, tiêu chảy có thể trở thành mạn tính khiến người bệnh mệt mỏi.

Táo bón

Trong một số trường hợp ung thư ruột kết giai đoạn đầu, khối u trong ruột già có thể chặn đường phân, dẫn đến táo bón. Do đó, có thể bị táo bón kéo dài như một triệu chứng sớm của ung thư ruột kết.

Phân hẹp hơn

Là một triệu chứng ban đầu của ung thư ruột kết, có thể thấy phân hẹp hơn, hẹp như một cây gậy mỏng hoặc một cây bút. Điều này có thể chủ yếu là do khối u gây tắc nghẽn trong ruột già. Triệu chứng này thường được cho là do táo bón hoặc do ăn quá nhiều thức ăn nhanh và lối sống ít vận động. Tuy nhiên, nên theo dõi thói quen đại tiện của mình và tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ trong trường hợp triệu chứng vẫn tiếp diễn.

Cảm giác bứt rứt ngay cả sau khi đi đại tiện

Do khối u ung thư có trong ruột kết và sự tắc nghẽn của nó, bạn có thể thường xuyên có cảm giác buồn ị, được gọi là Tenesmus. Điều này có thể được giải thích là do cảm giác khó chịu và muốn đi tiêu, mặc dù đã đi ngoài.

Các triệu chứng khác

Buồn nôn: Khi đường phân bị tắc, người ta có thể bị nôn như một triệu chứng.

Huyết sắc tố thấp: Khi bị chảy máu đường ruột và mất máu trong phân, có thể gặp phải tình trạng huyết sắc tố thấp hoặc thậm chí là thiếu máu. Điều này có thể dẫn đến tái nhợt trên mặt và lòng bàn tay.

Mệt mỏi không rõ nguyên nhân: Thông thường, mệt mỏi là kết quả của tiêu chảy kéo dài và giảm hoạt động thể chất.

Theo Tiến sĩ Satheesh, với thói quen ăn uống tốt, chẩn đoán sớm và điều trị đúng cách, bạn có thể đánh bại ung thư đại trực tràng và có thể sống một cuộc sống bình thường. Do đó, nên tiếp tục theo dõi sức khỏe đường ruột của mình và trang bị cho mình những thông tin chính xác về việc nhận biết những thay đổi trong nhu động ruột nếu có.

Theo Times of India