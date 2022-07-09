6 dáng bụng nói lên tình trạng sức khỏe của chúng ta

Vâng, chúng ta đang bắt đầu với chất béo trong cơ thể. Đó là chất nhờn, kem, di truyền và nội tiết tố có khả năng tạo ra một cơ thể 6 múi khỏe nhất (hoặc 4, thậm chí là 8, chính xác là rất khó nhìn thấy). Cơ bụng là một trong những cơ cuối cùng để có được định nghĩa, và để làm được điều đó, cơ thể cần ít mỡ xung quanh. Đối với phụ nữ, điều này có thể là một thách thức, vì chất béo đốt cháy chậm hơn trong cơ thể phụ nữ.

Tuy nhiên, điều thực sự quan trọng đối với phụ nữ là tránh để lượng mỡ trong cơ thể xuống quá thấp, vì điều này có thể gây ra những tác dụng không mong muốn , như làm tăng mệt mỏi hoặc thậm chí làm cho chu kỳ kinh nguyệt của họ không đều. Nếu bạn đang gặp vấn đề này, hãy cân nhắc trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng về nhu cầu cụ thể của bạn để đạt được mục tiêu.

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2. Có phải cơ bụng của bạn chỉ ẩn sau một số thứ tự nhiên "cuộc sống đang diễn ra"?

Cuộc sống diễn ra theo vô số cách. Một số ngày bạn bị đầy hơi vì một số thức ăn quen thuộc , một số khác do một số thứ bạn có thể không dung nạp được. Một số loại đường khó tiêu hóa, như lactose, và một số người chỉ bị đau miệng, và họ nuốt phải không khí quá mức có thể gây căng tức bụng.

Bụng căng phồng vì một trong những nguyên nhân nêu trên có thể được ví như bụng bầu. Và không nhất thiết phải là bụng bầu to 3 tháng. Mang thaisớm thực sự có thể gây ra đầy hơi do nội tiết tố, và chu kỳ kinh nguyệt cũng vậy. Vì vậy, biết những gì đang xảy ra , và nếu bạn có thể tránh hoặc kiểm soát nó, là bước đầu tiên.

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3. Có phải cơ bụng của bản chỉ bị ẩn đi do một nguyên nhân nội tiết nào đó?

Nội tiết tố, đặc biệt là đối với cơ thể phụ nữ, có liên quan vô cùng lớn. Và chúng dao động thông qua những thay đổi trong lối sống, chẳng hạn như tuổi trưởng thành, mức độ căng thẳng hoặc mãn kinh. Bụng nội tiết tố là trọng lượng vùng bụng dưới. Nó có thể biểu hiện đột ngột do mất cân bằng, và điều rất quan trọng là phải hỏi ý kiến ​​bác sĩ nếu điều này xảy ra.

Bụng căng tức là một cách để mô tả cách cơ thể bạn phản ứng với căng thẳng. Căng thẳng kéo dài có thể giữ cho mức độ hormone căng thẳng cao, và một số có liên quan chặt chẽ đến chứng béo bụng. Dành thời gian cho “tôi”, thiền và giao tiếp xã hội là những cách tốt để thư giãn, cũng như ngủ đủ 8 tiếng và tập thể dục vừa phải.

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4. Có phải cơ bụng của bạn chỉ bị chẻ đi vì sự "biến dạng" của bạn không?

Mesomorphs, Ectomorphs và Endomorphs: Đây là tên của các loại cơ thể khác nhau . Mỗi người trong chúng ta phù hợp với một hoặc là giữa hai trong số đó. Tại sao chúng có liên quan? Bởi vì Mesomorphs có thể có xu hướng thể thao hơn và dễ tăng cơ. Nhưng Ectomorphs có thể phải vật lộn với việc tăng cân và tăng cơ, và Endomorphs có thể vật lộn với việc giảm cân, ngay cả khi họ thực sự khỏe mạnh.

Mỗi loại cơ thể sẽ đạt được lợi ích từ các loại bài tập khác nhau. Biết được cơ thể của mình sẽ giúp bạn kiểm tra xem liệu bạn có đang thực hiện các bài tập phù hợp với mình hay không. Endomorphs có thể hưởng lợi nhiều hơn từ tim mạch, Ectomorphs có thể hoạt động tốt nhất với sức bền và xây dựng cơ bắp. Cơ thể của bạn, nhu cầu của bạn.

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5. Có phải cơ bụng của bạn chỉ bị che đi bởi những tư thế, hành động thường ngày không

Marilyn Monroe có thể đã nói về điều gì đó khi cô ấy nói, "Vì vậy, hãy ngẩng cao đầu, ngẩng cao đầu (...)". Khom người, buông thõng vai, thả lỏng người trên ghế hoặc đứng thẳng lưng hướng cơ thể về phía trước là một vài ví dụ về những thói quen không có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Những tư thế này không chỉ có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta một cách tiêu cực mà còn khiến bụng chúng ta thò ra một cách hoàn toàn không tự nhiên .

Có nhiều bài có thể hữu ích, nhưng nếu bạn có ý thức về nó và cố gắng ngồi đúng cách, vươn vai thường xuyên và nghỉ ngơi để đi lại - bạn có thể sẽ nhận thấy sự khác biệt. Và không chỉ trực quan . Khi bạn giữ vùng xương chậu của mình ở đúng vị trí, bạn cũng sẽ giúp tránh đau và căng tức khắp cơ thể.

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6. Có phải cơ bụng của bạn chỉ bị ẩn đi sau thời kỳ mang thai?

Và cuối cùng, một trong những điều mà nhiều bà mẹ không nói đến: bụng mẹ . Đây là khu vực nằm dưới rốn của phụ nữ sau khi sinh, và nó có thể trở thành một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tin tốt là không bao giờ là quá muộn để cải thiện nó thông qua tập thể dục. Ngồi bắt chéo chân, tư thế chùng chân, bằng bốn chân hoặc tư thế cây cầu là một số ý tưởng. Kiểm tra với bác sĩ của bạn và một chuyên gia tập thể dục.

Theo Bright Side