6 cách làm trắng răng an toàn - đơn giản nhưng ít người biết

Hầu hết chúng ta đều mong muốn có được một nụ cười hoàn hảo trắng như diễn viên Hollywood và tìm đến nha sĩ là một cách nhanh nhất để bạn có được một hàm răng trắng. Nhưng giữa việc đặt lịch hẹn gặp nha sĩ, vẫn còn có nhiều cách chác hắn làm cho nụ cười của bạn có được sự hấp dẫn.

Những người yêu thích sô cô la có thể thấy điều này đáng ngạc nhiên này vì vì nụ cười của bạn có thê chuyển sang màu nâu sau khi bạn thưởng thức món ăn ngọt yêu thích của mình. Nhưng ăn sô cô la đen thỉnh thoảng có thể giúp bạn giữ cho răng trắng. Nó rất giàu polyphenol, hóa chất tự nhiên chống lại vi khuẩn đường miệng và các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sô cô la đen có thể chống sâu răng tốt hơn so với florua.

Nhai đá chắc chắn có thể giúp bạn sảng khoái, nhưng nếu muốn răng trắng lâu hơn, bạn nên bỏ thói quen này. Khi bạn nhai đá viên, nó sẽ làm suy yếu men răng của bạn, khiến răng bạn nhạy cảm hơn và dễ bị ố vàng. Thói quen nhai nước đá cũng có thể làm hỏng miếng trám và miếng dán hiện có của bạn, khiến nụ cười của bạn trông kém hấp dẫn.

3. Không xỏ khuyên lưỡi

Khuyên lưỡi là một thứ thú vị mà bạn có thể giấu đi khi muốn, nhưng việc cọ xát kim loại dọc theo răng có thể dễ dàng làm hỏng lòng trắng như ngọc của bạn. Và nếu bạn vô tình cắn vào nó, kim loại cứng có thể làm xước hoặc thậm chí làm răng bạn bị mẻ

4. Nhai một vài loại hạt

Các loại hạt là một món ăn nhẹ bổ dưỡng, hoàn toàn lành mạnh mà bạn luôn có thể có trong tầm tay để chế ngự cơn đói của mình. Chúng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và nhai chúng có thể giúp loại bỏ mảng bám và vết ố, giữ cho răng của bạn trắng tự nhiên. Ăn một ít hạnh nhân, quả hạch Brazil hoặc hạt điều thậm chí còn giúp chống lại vi khuẩn gây sâu răng.

5. Sử dụng đúng bàn chải cho mình

Nếu bạn đánh răng mạnh bằng bàn chải đánh răng lông cứng với hy vọng làm cho chúng trông trắng hơn, bạn thực sự có thể đang gây ra một số tổn thương khá nghiêm trọng. Chải răng quá mạnh làm mòn men răng, khiến răng dễ bị ố vàng hơn. Các nha sĩ khuyên bạn nên chải răng nhẹ nhàng, sử dụng bàn chải đánh răng mềm và lung lay theo những vòng tròn nhỏ.

6. Thưởng thức trái cây khô ở mức độ vừa phải

Trái cây sấy khô có vẻ như là một sự thay thế hoàn hảo cho đồ ngọt và bánh kẹo, nhưng nó thực sự chứa lượng đường đậm đặc và do kết cấu giống như kẹo cao su nên nó có thể dễ dàng bám vào răng và làm hỏng chúng. Thay vì ăn nho khô và dứa khô, hãy chọn các loại trái cây tươi, không chứa axit để an toàn cho răng miệng.



Bạn có làm trắng răng một cách chuyên nghiệp hay bạn chọn các biện pháp khắc phục tại nhà? Bạn có biết mẹo nào để giữ cho răng trắng không?

Theo Bright Side