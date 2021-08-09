Các chuyên gia chỉ ra rằng người Mỹ thường không vận động quá nhiều và luôn ít di chuyển điều này rất dễ tăng nguy cơ về các bệnh như: tim mạch, tiểu đường, béo phì,... Chỉ có khoảng 20% người Mỹ là tập thể dục đầy đủ để duy trì được sức khỏe và trạng thái tốt. Theo như khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Hiệp hội Tim mạch Mỹ. hoạt động trung bình của một người bình thường sẽ là 150 phút chẳng hạn như đi bộ nhanh mỗi tuần, cộng với hoạt động tăng cường cơ bắp như huấn luyện để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Các nghiên cứu phát hiện ra rằng, số lượng tế bào miễn dịch của con người sẽ tăng lên cao hơn ở những người có nhiều hoạt động hơn. Ngược lại, nếu cơ thể ở trạng thái tĩnh trong một thời gian dài, số lượng tế bào miễn dịch cũng trở nên dần dần và ít hơn. Điều này đang làmnguy cơ ung thư ruột kết và ung thư dạ dày với xác suất khá cao. Trong một nghiên cứu, người ta đã kết luận có sự liên quan giữa lối sống ít vận động, thiếu hoạt động thể chất với nguy cơ phát triển rối loạn sức khỏe tâm thần và tăng nguy cơ trầm cảm.

Đối với các nhân viên làm việc ở văn phòng rất ít đi lại và chỉ ngồi một chỗ nên đôi khi một số người sẽ hay bị cảm giác tê chân tay, chân và làm ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của bạn. Nếu có thể, bạn hãy dành ra 45 phút mỗi ngày để tập thể dục vận động các cơ để không phải gặp các bệnh về sau này.

Căng thẳng khiến não của bạn sản xuất ra nhiều hormone căng thẳng cortisol, làm suy giảm phản ứng hệ miễn dịch trong cơ thể. Theo hiệp hội Ung thư Mỹ những người trải qua cảm giác căng thẳng mãn tính thường sẽ dễ bị cảm lạnh, và nhiễm virus như cúm. Căng thẳng cũng sẽ ảnh hưởng đến tim của bạn, nó sẽ làm trầm trọng bệnh tăng huyết áp và khuyến khích các hoạt động, hành vi không lành mạnh như: ăn quá nhiều dầu mỡ, uống quá nhiều rượu,... gây nguy cơ suy tim. Căng thẳng cũng tồn tại nhiều dạng khác nhau, có thể do căng thẳng về áp lực, về công việc học tập hay áp lực nuôi dạy trẻ nhỏ. Nếu như tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến nội tiết, miễn dịch hoạt động kém năng suất và dễ sinh ra các chất như ung thư, ung thư vú và ung thư buồng trứng ở nữ giới. Ngoài ra, luôn trong trạng thái ủ rũ hay cáu gắt dễ gây ra ung thư tuyến tụy và ung thư dạ dày hơn.

Để giữ cho trạng thái không bị căng thẳng các bạn cho thể chia sẻ những suy tư của mình cho gia đình, người thân, bạn bè mà bạn có thể tin tưởng nhất. Điều này sẽ giúp bạn vơi đi những suy nghĩ tiêu cực và giúp bạn luôn có một trạng thái thoải mái nhất.



Căng thẳng sẽ làm đầu óc bạn không được tỉnh táo. Ảnh minh họa: Internet

Uống quá nhiều rượu bia

Việc uống quá nhiều rượu bia sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và luôn làm cho bạn trong tình trạng không được tỉnh táo, có thể gây ra g nên gan nhiễm mỡ. Những người uống nhiều rượu hầu hết đều có chung một tình trạng bệnh là gan nhiễm mỡ ảnh hưởng đến chức năng gan. Sẽ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim và hơn 10 loại ung thư. Bên cạnh đó uống rượu làm cho các cơ quan quan trọng trong cơ thể bạn sẽ bị suy giảm, gây ung thư cao. Nó sẽ làm hệ miễn dịch bị yếu đi và làm da bị mất nước, tăng cân. Trong rượu có chứa nhiều chất độc hại gây cho gan và nếu tích tụ trong một thời gian dài sẽ bị ung thư gan, điều này là không thể tránh khỏi. Chúng sẽ phá hủy toàn bộ cấu trúc của gan, bệnh nhân bị sơ gan thường bị vàng da, xuất huyết tiêu hóa do bị giãn vỡ tĩnh mạch thực quản. Chỉ có 1% người khả năng sống xót sau 5 năm.

Thường những người uống quá nhiều rượu sẽ trông già hơn rất nhiều so với những người cùng độ tuổi. Hầu như, ở Việt Nam luôn có những áp phích, tuyên truyền phòng chống uống rượu bia. Nó không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Uống quá nhiều rượu làm tim của bạn bị yếu đi và bị tổn thương. Ảnh minh họa: Internet

Không ăn nhiều trái cây, củ quả

Mặc dù điều kiện sống hiện nay ngày càng trở nên tốt hơn trước, nhưng cũng vì điều kiện kinh tế phát triển mà rất nhiều người nâng cấp bản thân trở thành nhóm “ăn thịt”. Việc ăn ít rau củ quả mang lại cho con người nhiều tác hại và vấn đề về sức khỏe cũng kéo theo đó. Trong những loại thực phẩm này có chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ, protein... giúp tăng sức đề kháng của cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh, ít đau ốm. Chất xơ trong rau củ quả và trái cây giúp thúc đẩy hoạt động của ruột, loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể những nếu thiếu chất này, bạn có nguy cơ cao sẽ mắc bệnh ung thư ruột kết. Nếu không ăn rau củ quả tươi, cơ thể sẽ bị thiếu vitamin, đặc biệt là vitamin B, từ đó làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư thực thi.

Trong khi trong các loại rau củ quả chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, rất giàu chất xơ và vitamin có lợi. Nếu ăn những thực phẩm này sẽ có hiệu quả trong việc thúc đẩy nhu động ruột, giúp loại bỏ nhanh những độc tố ra khỏi cơ thể một cách dễ dàng. Vì vậy, bạn hãy tăng cường sử dụng các loại rau xanh, củ quả và trái cây để giữ cho mình một sức khỏe thật tốt.

Ăn nhiều rau củ quả tăng thêm nhiều các loại Vitamin và giàu chất sơ. Ảnh: Internet

Ngủ không đủ giấc

Mất ngủ, hầu như ai cũng đã và đang trải qua cảm giác này. Nó khiến bạn trở nên khó chịu, ngày có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng "giấc ngủ kém chất lượng" có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng từ ung thư, bệnh tim đến chứng mất trí nhớ. Bởi khi chúng ra ngủ, các hệ thống chính của cơ thể sẽ tự sửa chữa và bổ sung năng lượng cho bạn một ngày mới. Khi bạn nghỉ ngơi quá ít hay không được nghỉ ngơi đầy đủ thì tim, não và hệ thống miễn dịch của bạn không được bảo dưỡng và duy trì đầy đủ. Các chuyên gia khuyến cáo bao gồm Tổ chức giấc ngủ Quốc gia Mỹ khuyến cáo người lớn nên ngủ đủ 7 đến 9 giờ mỗi đêm.

Những người trẻ luôn dành nhiều thời gian để thức khuya và làm các hoạt động như: xem phim, chơi game, đọc truyện,... có thể nói họ đang bán rẻ sức khỏe của mình cho những vật chất rẻ tiền. Thức không chỉ ảnh hưởng đến những hoạt động của cơ thể, làm chúng ta sẽ trở nên rối loạn, mà ánh sáng vào ban đêm sẽ làm cho đồng hồ sinh học của cơ thể thay đổi, chúng ta không nhận ra khác biệt giữa ngày và đêm để làm đúng cách, làm cho hệ thống miễn dịch bị ảnh hưởng vô cùng lớn. Theo thống kê, tỷ lệ người có thói quen thức khuya bị suy giảm trí nhớ cao gấp 5 lần so với người bình thường không có thói quen thức khuya. Bởi vì thời gian buổi tối là lúc để bộ não nghỉ ngơi và ghi nhớ lại những hoạt động đã diễn ra trong ngày. Nhưng khi chúng ta thức khuya, đã làm tăng lượng thông tin cần ghi nhớ trong khi giảm thời gian nghỉ ngơi của bộ não. Khi bạn ngủ đủ giấc cơ thể bạn có thể hoạt động rất tốt và có sự nhanh nhẹn, nhạy bén khi làm việc.