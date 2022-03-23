5 thói quen ăn uống tốt nhất để có được thân hình săn chắc nhanh chóng theo lời các chuyên gia dinh dưỡng

Sức khỏe 23/03/2022 18:05

Một cơ thể chuẩn cần có thời gian để được tạo thành, có một số thói quen cần thời gian và năng lượng để luyện tập trước khi chúng trở thành một phần trong lối sống của bạn. Nhưng dành thời gian để thực hiện chúng sẽ mang lại hiệu quả về lâu dài!

Không có một con đường nào nhanh chóng để thành công. Một cơ thể chuẩn cần có thời gian để được tạo thành, có một số thói quen cần thời gian và năng lượng để luyện tập trước khi chúng trở thành một phần trong lối sống của bạn. Nhưng dành thời gian để thực hiện chúng sẽ mang lại hiệu quả về lâu dài!

Vậy những thói quen dinh dưỡng mà người muốn có vóc dáng chuẩn cần làm để duy trì thể trạng dễ dàng theo thời gian là gì?

1. Ăn khi bạn đói

5 thói quen ăn uống tốt nhất để có được thân hình săn chắc nhanh chóng theo lời các chuyên gia dinh dưỡng - Ảnh 2
Nguồn ảnh: Shutterstock

Những người gầy không bỏ bữa hoặc hạn chế bản thân. Họ nhận ra rằng quá nhiều hạn chế dẫn đến việc bù đắp quá nhiều thực phẩm sau này.

Khi chúng ta ăn thường xuyên, chúng ta cung cấp cho cơ thể một lượng nhiên liệu ổn định. Khi chúng ta bỏ bữa, chúng ta có nhiều khả năng để đến bữa ăn tiếp theo là quá đói. Sau đó, việc tiết chế khẩu phần hoặc ăn một cách có ý thức sẽ khó hơn rất nhiều, điều này khiến việc giữ được cơ thể trở nên khó khăn hơn.

Nếu bạn thấy mình tập luyện quá mức vào ban đêm, bạn có thể cần phải bắt đầu chế độ dinh dưỡng của mình sớm hơn trong ngày!

2. Có một cách ăn uống có chánh niệm

5 thói quen ăn uống tốt nhất để có được thân hình săn chắc nhanh chóng theo lời các chuyên gia dinh dưỡng - Ảnh 3
Nguồn ảnh: Shutterstock

Thay vì hạn chế, những người gầy hãy ăn các bữa ăn của họ một cách có ý thức! Chúng thu hút các giác quan của mình trong khi ăn mà không bị phân tâm.

Khi bạn ăn một cách tỉnh táo, bạn có thể tập trung hơn nhiều vào việc không ăn quá no. Điều này giúp tránh ăn quá nhiều, tiêu thụ quá nhiều calo và thói quen ăn uống nhàm chán!

Ăn uống có tinh thần có thể ngăn chặn những khoảnh khắc cảm thấy "đói" hoặc "nhồi nhét".

Với chánh niệm, trải nghiệm ăn uống trở nên trung lập hơn và ít tốn kém hơn để giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý và mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm.

Nếu bạn khó có luyện cách tập trung ăn, hãy bắt đầu bằng cách tắt TV và đặt điện thoại xuống. Lúc đầu sẽ có cảm giác lạ, nhưng bạn sẽ thấy tốt hơn khi luyện tập.

3. Tập trung vào sự cân bằng thay vì lượng calo thấp

5 thói quen ăn uống tốt nhất để có được thân hình săn chắc nhanh chóng theo lời các chuyên gia dinh dưỡng - Ảnh 4
Nguồn ảnh: Shutterstock

Những người gầy hiểu rằng các bữa ăn cân bằng giúp họ no lâu hơn và hài lòng hơn. Một bữa ăn cân bằng bao gồm sự kết hợp của cả ba chất dinh dưỡng đa lượng và nhiều nhóm thực phẩm: protein, carbs và chất béo.

Các bữa ăn cân bằng thúc đẩy sự cân đối theo thời gian vì chúng giữ lượng calo trong tầm kiểm soát. Một bữa ăn cân bằng sẽ bao gồm trái cây và rau quả, giàu chất xơ và tương đối ít calo để giúp bạn cảm thấy no trong khi duy trì cân nặng hợp lý.

Để kết hợp cân bằng, bạn có thể tự hỏi bản thân những câu hỏi như "tôi có thể thêm gì vào bữa ăn này để khiến bữa ăn thêm no, bổ dưỡng hoặc khiến tôi hài lòng?"

4. Có một tư duy điều độ khi ăn

5 thói quen ăn uống tốt nhất để có được thân hình săn chắc nhanh chóng theo lời các chuyên gia dinh dưỡng - Ảnh 5
Nguồn ảnh: Shutterstock

Những khoảnh khắc tận hưởng nhỏ bé có ý nghĩa trong bữa ăn rất nhiều. Trên thực tế, việc thưởng thức món ăn thú vị yêu thích của bạn bây giờ thậm chí có thể ngăn bạn thèm ăn và thưởng thức quá mức sau này.

5. Tìm cách khác để xử lý căng thẳng

5 thói quen ăn uống tốt nhất để có được thân hình săn chắc nhanh chóng theo lời các chuyên gia dinh dưỡng - Ảnh 6
Nguồn ảnh: Shutterstock

Những người gầy không sử dụng thức ăn để đối phó với những cảm xúc tiêu cực của họ. Nếu bạn cảm thấy muốn ăn thường xuyên, ngay cả khi bạn không đói, thì bạn có thể là một người ăn theo cảm xúc. Bnạ nên có một "hộp công cụ" kỹ năng đối phó với cảm xúc giúp giải quyết những cảm xúc căng thẳng và thách thức của bạn thay vì chuyển sang ăn uống là bước đầu tiên để vượt qua chứng ăn uống theo cảm xúc.

Theo Eat this Not that

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