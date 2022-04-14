5 món ăn giúp bạn "thổi bay" cơn mệt mỏi buổi sáng: Bí quyết để có một ngày dài đầy năng lượng vô cùng đơn giản

Sức khỏe 14/04/2022 16:41

Ăn một bữa sáng lành mạnh sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày và cho phép bạn tham gia vào nhiều hoạt động. Hãy cùng tham khảo 5 loại thực phẩm giúp bạn vượt qua cơn mệt mỏi vào buổi sáng nhé!

1. Bột yến mạch

5 món ăn giúp bạn 'thổi bay' cơn mệt mỏi buổi sáng: Bí quyết để có một ngày dài đầy năng lượng vô cùng đơn giản - Ảnh 1

Yến mạch được mệnh danh là “loại ngũ cốc hoàn hảo nhất” vì những lợi ích dinh dưỡng đa dạng của chúng. Bột yến mạch là một nguồn năng lượng quan trọng, nó chứa một lượng lớn chất xơ, là một trong những thực phẩm không nên bỏ qua trong chế độ ăn kiêng. Chất xơ là một chất dinh dưỡng giúp cải thiện tiêu hóa và hạn chế sự thèm ăn.

Vitamin và khoáng chất còn giúp cải thiện tuần hoàn máu, trao đổi chất và chức năng nhận thức. Bột yến mạch cũng là một thực phẩm lý tưởng cho tim mạch vì nó có tác dụng tốt đối với chất béo trung tính và cholesterol.

2. Sữa

Sữa giúp bạn không cảm thấy mệt mỏi cả buổi sáng. Thức uống này chứa các axit amin và vitamin thiết yếu, khiến bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng sau khi được cơ thể hấp thụ.

Một loại axit amin trong sữa - tryptophan giúp kích thích giải phóng serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh khiến bạn cảm giác thoải mái, thư giãn.

3. Sô cô la

5 món ăn giúp bạn 'thổi bay' cơn mệt mỏi buổi sáng: Bí quyết để có một ngày dài đầy năng lượng vô cùng đơn giản - Ảnh 2

Tại sao không thử sô cô la vào buổi sáng vì có có thể khiến cho bạn cảm thấy năng động hơn? Ăn quá nhiều không tốt nhưng nếu bạn ăn từ 20 đến 30gam sô cô la đen có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn hoạt động năng suất suốt cả ngày.

Vì sô cô la có chứa chất béo và carbohydrate, là nguồn năng lượng cho tế bào nên nó kích thích hệ thần kinh, cải thiện sức khỏe tim mạch và bảo vệ não khỏi stress và oxy hóa.

4. Chuối

Trong vài thập kỷ qua, nhiều người đã hạn chế ăn chuối vì sợ tăng cân. Ngày nay, những lầm tưởng này đã bị bác bỏ và chuối đã được chứng minh là rất có lợi cho sức khỏe và cân nặng thể chất và cũng như giúp cải thiện tinh thần.

Carbohydrate và đường tự nhiên trong chuối làm tăng năng lượng và thúc đẩy hoạt động của cơ thể. Nó còn có thể cải thiện cảm xúc bằng cách cân bằng hoạt động của hệ thần kinh. Chuối cũng làm dịu cơn đói, cơn thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa.

5. Quả hạch

5 món ăn giúp bạn 'thổi bay' cơn mệt mỏi buổi sáng: Bí quyết để có một ngày dài đầy năng lượng vô cùng đơn giản - Ảnh 3

Các loại hạt là một nguồn thực phẩm cung cấp năng lượng tuyệt vời có thể giúp bạn không cảm thấy đói và mệt mỏi vào mỗi buổi sáng. Một lượng lớn vitamin B và axit béo trong chúng giúp hỗ trợ sức khỏe hệ thần kinh, cải thiện sức khỏe tinh thần và sự tập trung. Các loại hạt cũng chứa chất xơ và chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa đau cơ, đau đầu và lo lắng.

Theo Step To Health

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