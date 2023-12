5 lợi ích từ mật ong mà bạn nên biết

Vào thế kỷ 17, Paris đã nổi tiếng với nhiều thứ và được đánh giá cao nhất là nước hoa. Lý do cho sự phong phú của nước hoa là vì một lý do hoàn toàn độc hại hơn. Paris có rất nhiều ngành công nghiệp và việc thiếu cơ sở hạ tầng đồng nghĩa với việc nước thải và chất thải không đi quá xa so với nơi sản xuất. Kết quả là mùi hôi thối khiến các tầng lớp thượng lưu phải ngửi nước hoa qua khăn tay để không khí dễ thở hơn.