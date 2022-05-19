5 loại trái cây và rau củ quả giúp bạn có được một giấc ngủ ngon sau ngày dài mệt mỏi

Một trong những cách giúp bạn thoát khỏi chứng khó ngủ, mất ngủ vào ban đêm là tuân thủ giờ giấc sinh hoạt có chế độ ăn uống hợp lý. Hãy cùng tìm hiểu xem loại trái cây và rau củ quả nào có thể giúp bạn ngủ ngon hơn nhé.

1. Cherry (quả anh đào)

Anh đào chứa nhiều melatonin, một loại chất giúp điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. Theo một nghiên cứu, những người uống hai ly nước ép anh đào mỗi ngày có thể kéo dài giấc ngủ chất lượng hơn 40 phút so với những người bình thường. Quả anh đào cũng làm giảm cường độ của chứng mất ngủ, rất hữu ích cho những người bị mất ngủ kinh niên.

2. Chuối

Chuối là một loại trái cây có thể giúp bạn có một buổi sáng sảng khoái sau khi thức dậy và cũng giúp bạn có một giấc ngủ ngon hơn vào ban đêm. Vitamin B6 trong chuối kích thích hoạt động của não bộ và giúp bạn thức dậy vào buổi sáng với tinh thần minh mẫn. Còn magiê và kali giúp thư giãn cơ, hỗ trợ giấc ngủ sâu.

3. Táo tàu

Táo tàu rất hữu ích cho những người bị mất ngủ kèm theo căng thẳng và lo lắng. Táo tàu được biết đến với công dụng thúc đẩy chức năng tim và lưu thông máu hiệu quả. Bạn có thể uống táo tàu bằng cách pha chúng với trà và một vài loại thảo mộc tốt cho sức khỏe.

4. Hành tây

Loại thực phẩm này đặc biệt tốt cho người mất ngủ, người hay bị mệt mỏi. Hành tây chứa nhiều alliin, một thành phần lưu huỳnh hữu cơ tạo ra vị cay nồng. Chất alliin này kích thích não bộ, cải thiện lưu thông máu và làm tâm trí thư giãn, giúp bạn nhanh chóng tiến vào giấc ngủ hơn.

5. Bí ngô

Dân gian truyền rằng ăn bí ngô luộc có tác dụng chữa chứng mất ngủ. Bí ngô làm rút ngắn thời gian đi vào giấc ngủ, thúc đẩy quá trình thư giãn của não bộ để tiến vào giấc ngủ nhanh hơn. Ngoài luộc, bạn cũng có thể chế biến bí ngô theo nhiều cách khác nhau như nấu cháo hoặc hầm canh.

Theo Kormedi.com

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