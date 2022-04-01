5 loại thực phẩm giúp đốt cháy chất béo cực thần kỳ mà bạn không ngờ tới

Sức khỏe 01/04/2022 19:58

Bạn nghĩ chỉ có tập thể dục mới là phương pháp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả? Một số loại thực phẩm sau có thể giúp bạn đốt cháy chất béo trong cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giữ cho bạn no lâu hơn mà không cần phải vận động.

Thịt nạc

5 loại thực phẩm giúp đốt cháy chất béo cực thần kỳ mà bạn không ngờ tới - Ảnh 1

Thịt nạc giúp giảm mỡ bụng. Ức gà và thịt thăn lợn rất giàu protein và cần tiêu thụ nhiều calo để tiêu hóa. Nó cũng có thể ngăn ngừa việc mất cơ trong quá trình tập luyện và kiểm soát chế độ ăn uống. Một nghiên cứu năm 2012 của Úc cho thấy những người ăn thịt nạc trong ba tháng đã cải thiện được vòng eo và chỉ số mỡ trong cơ thể.

Bơ đậu phộng

5 loại thực phẩm giúp đốt cháy chất béo cực thần kỳ mà bạn không ngờ tới - Ảnh 2

Như tên gọi của nó là "bơ", nên sẽ có hàm lượng chất béo cao nhưng chủ yếu là chất béo không bão hòa đơn rất tốt cho cơ thể. Không giống như các loại bơ khác, bơ đậu phộng có rất nhiều protein và chất xơ. Nó có lợi cho việc giảm cân vì mang lại cảm giác no ngay cả khi bạn ăn một lượng rất nhỏ. Tuy nhiên, nó có hàm lượng calo cao, nên bạn cần có chế độ ăn hợp lý tránh bị "kết quả ngược".

Mù tạt

5 loại thực phẩm giúp đốt cháy chất béo cực thần kỳ mà bạn không ngờ tới - Ảnh 3

Đây là loại thực phẩm giàu selen - một chất chống oxy hóa - và giàu các loại vitamin. Nó tăng cường sự trao đổi chất và giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn. Một nghiên cứu của Anh cho thấy một thìa mù tạt giúp tăng cường sự trao đổi chất lên đến 25% trong vòng 3-4 giờ.

Chuối

5 loại thực phẩm giúp đốt cháy chất béo cực thần kỳ mà bạn không ngờ tới - Ảnh 4

Chuối chưa chín hẳn có màu hơi xanh rất giàu tinh bột và chứa hơn 90% chất xơ. Nó rất có lợi cho quá trình thúc đẩy sự phân hủy chất béo. Chuối còn tạo cảm giác no lâu giúp tiêu thụ ít thực phẩm hơn.

Sôcôla đen

5 loại thực phẩm giúp đốt cháy chất béo cực thần kỳ mà bạn không ngờ tới - Ảnh 5

Theo một nghiên cứu của Đan Mạch, ăn sôcôla đen trước bữa ăn làm giảm lượng thức ăn tiêu thụ. Điều này là do sôcôla làm chậm quá trình tiêu hóa và khiến bạn no lâu. Ăn một thanh sôcôla với cỡ gần bằng tấm danh thiếp có tác dụng kìm hãm cảm giác thèm "ngọt".

Theo Kormedi

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