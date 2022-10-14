Uống nước sai cách cũng có thể gây nhiều bất lợi cho cơ thể. Dưới đây là 5 lỗi sai nhiều người mắc phải.

Nhiều người suy nghĩ rằng uống nước đun càng nhiều lần càng tốt vì vi khuẩn sẽ được diệt sạch tốt hơn cho sức khỏe, tuy nhiên chính việc làm này lại gây hại sức khỏe của bạn đấy bởi vì trong nước thường có một hàm lượng nhỏ các loại kim loại nặng không tốt cho sức khỏe như chì, cadimium, … và nitrat.

Khi nước được đun đi đun lại nhiều lần, trải qua quá trình thủy phân không ngừng bốc hơi thì hàm lượng nitrat và các kim loại nặng kể trên ở trong nước sẽ tăng lên đáng kể, khi hấp thu vào cơ thể các kim loại nặng này sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn đồng thời muối nitrit được chuyển hóa từ nitrat có trong nước sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển máu của cơ thể, tim đập nhanh hơn, hệ hô hấp hoạt động khó khăn hơn, thậm chí nếu thói quen này kéo dài thường xuyên kết hợp với một số điều kiện bất lợi khác từ môi trường và cơ địa con người có thể gây ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng nữa đấy. Rất nguy hiểm.

2. Uống nước khi ăn

Nhiều người uống nước khi ăn vì nghĩ rằng nước giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn. Nhưng nhiều nghiên cứu lại chỉ ra rằng, uống nước trong khi ăn có thể pha loãng các dịch vị được tiết ra để tiêu hóa thức ăn, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa của dạ dày, làm tăng lượng insulin và tích tụ chất béo…

3. Uống nước để lâu

Nước để lâu thường là nước đóng chai bán sẵn. Vì tính tiện lợi của nó mà rất nhiều gia đình ưa chuộng loại nước này (rẻ, không phải đun, không cần nhiều bình chứa và lúc nào cũng có sẵn).

Tuy nhiên, không phải hãng sản xuất nước đóng chai nào cũng đảm bảo được về độ an toàn. Cho dù có được quảng cáo là đã tiệt trùng thì lượng vi khuẩn trong nước cũng sẽ vẫn còn, và một thời gian sẽ sinh sôi. Vì vậy, nên uống nước đun sôi trong vòng 1 ngày là tốt nhất.

4. Uống nước từng ngụm nước lớn phá hủy tim



Nhiều người lúc nào cũng vội vàng nên họ làm gì cũng nhạnh tạo nên thói quen quen ăn miếng lớn, uống nước cũng phải uống từng ngụm to. Chính thói quen uống nước một ngụm lớn này sẽ làm tăng lưu lượng máu, dẫn đến khối lượng công việc của tim và tiêu thụ oxy cơ tim tăng nhanh chóng, tăng nguy cơ gây suy tim, đột quỵ.

5. Uống nước ngay sau khi vừa đun sôi



Đây là thói quen xấu làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư rất nguy hiểm do lúc này chất clo dùng để khử trùng nước sẽ kết hợp với các hợp chất hữu cơ có sẵn trong nước tạo nên hợp chất gây ung thư như halogen hóa hydrocacbon, chloroform, cực kỳ nguy hiểm.