5 điều có thể xảy ra với cơ thể bạn nếu bạn bắt đầu tắm nước lạnh

Bright Side xin giới thiệu với bạn 5 lợi ích của việc tắm nước lạnh bên cạnh những nhược điểm của việc tắm nước nóng.

Và bạn không phải bị tổn thương khi tắm nước lạnh. Bạn chỉ có thể làm điều đó sau một buổi tập luyện , khi cơ thể bạn cần được phục hồi sức sống.

Thời điểm nước lạnh chạm vào cơ thể, máu của bạn buộc phải lưu thông nhanh hơn rất nhiều để cố gắng duy trì nhiệt độ. Nhưng tắm nước lạnh cũng là lý tưởng cho các vận động viên vì chúng có thể giúp họ vượt qua chấn thương nhanh hơn rất nhiều. Đó là lý do tại sao họ sử dụng đá trên các bộ phận cơ thể bị bầm tím, mang lại oxy mới và lưu thông thêm đến khu vực bị ảnh hưởng.

2. Chúng làm giảm ngứa và da xỉn màu.

Ảnh minh họa: Internet

Những người có làn da khô tự nhiên hoặc mắc các bệnh về da, chẳng hạn như bệnh chàm, thường cảm thấy ngứa sau khi tắm nước nóng. Một cách để chống lại điều đó là hạ nhiệt độ của nước xuống càng nhiều càng tốt. Chỉ cần không ở dưới vòi hoa sen quá lâu như khi bạn tắm với nước nóng, và bạn sẽ nhận thấy rằng cơn ngứa sẽ bắt đầu biến mất. Bạn vẫn cần thoa kem dưỡng ẩm sau đó để giữ ẩm cho da, những tình trạng ngứa ngáy sẽ bắt đầu biến mất.

3. Chúng làm ổn định sự trao đổi chất của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

"Mỡ nâu" là loại chất béo mà tất cả mọi người sinh ra đều có và nó được kích hoạt bằng cách tắm nước lạnh. Và bằng cách ngừng tắm nước lạnh, "mỡ nâu" có thể giúp "mỡ trắng" (có liên quan đến bệnh béo phì) ở mức lành mạnh. Vì vậy, tắm nước lạnh 2-3 ngày một tuần có thể thực sự ổn định và thậm chí cải thiện sự trao đổi chất của bạn.

Tất nhiên, bạn sẽ không bắt đầu giảm cân chỉ bằng cách ngâm mình trong bồn nước lạnh, vì trước tiên bạn sẽ cần phải chọn cho mình một lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, tắm nước lạnh có thể ổn định lượng hormone nhất định và điều trị hệ tiêu hóa của bạn. Bằng cách đó, cùng với một chế độ ăn uống cân bằng, chúng có thể giúp giảm cân.

4. Chúng làm giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách hoạt động của tắm nước lạnh là gây sốc và căng thẳng cho cơ thể bạn. Vì vậy, nếu bạn dùng chúng thường xuyên, bạn sẽ bắt đầu một quá trình được gọi là quá trình làm " đông" cơ thể. Trong thời gian đó, hệ thống thần kinh của bạn quen với việc bị “tác động” với một lượng nhỏ căng thẳng về thể chất và tiếp nhận cho bạn những khoảnh khắc thực sự căng thẳng đang đến. Nhờ đó, cơ thể và tâm trí của bạn luôn sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống khó khăn bất cứ khi nào nó xuất hiện.

Ngoài ra, nước lạnh giải phóng endorphin vào máu của chúng ta và kết quả là làm cho chúng ta tỉnh táo, tràn đầy sinh lực và hạnh phúc hơn. Trong một thử nghiệm lâm sàng cho thấy những người bị trầm cảm đã thuyên giảm các triệu chứng sau khi tắm nước lạnh 5 phút 2-3 lần mỗi tuần.

5. Chúng tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tắm nước lạnh có thể giúp cơ thể bạn tăng sức đề kháng để chống lại cảm lạnh thông thường và cúm theo mùa. Để chứng minh điều này, một thử nghiệm lâm sàng cho thấy số người đi làm xin nghỉ ốm giảm 29% sau khi họ bắt đầu tắm nước lạnh. Đó là vì nước lạnh làm cơ thể bị sốc và buộc nó sản sinh ra nhiều bạch cầu hơn, có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi bị nhiễm trùng.

BONUS: nhược điểm của tắm nước nóng

Ảnh minh họa: Internet

Có thể hiểu lý do tại sao bạn thích tắm nước nóng, đặc biệt là sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng bạn nên biết rằng nhiệt độ cao của nước có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe của bạn.

Nó có thể gây kích ứng da của bạn: Nước nóng làm hỏng các tế bào sừng trên da của bạn, khiến da trở nên khô và xỉn màu. Bằng cách này, làn da của bạn sẽ cảm thấy bị kích ứng và ngứa vì tất cả độ ẩm không được xâm nhập vào bên trong.

Nó có thể làm cho tình trạng da tồi tệ hơn: Bệnh chàm và mụn trứng cá khá phổ biến ở nhiều người và nhiệt độ nóng có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của họ. Đó là bởi vì chúng cần thêm độ ẩm để cân bằng và nước nóng sẽ làm mất đi điều đó.

Nó cũng có thể làm hỏng tóc của bạn: Các tế bào sừng này không chỉ nằm trên cơ thể mà còn trên da đầu của bạn. Và nước nóng làm yếu tóc của bạn , ở một số người có thể gây ra tình trạng rụng tóc.

Nó có thể làm tăng huyết áp: Đúng vậy, nếu bạn đang mắc một số bệnh về tim mạch hoặc các vấn đề về tim mạch, bạn không nên tắm với nước nóng.

Bạn có thường xuyên tắm nước lạnh không? Nếu vậy, bạn có nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào về sức khỏe thể chất và tinh thần của mình không?