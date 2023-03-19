5 dấu hiệu cảnh báo xơ gan, biến chứng khó lường dễ gây tử vong cần đặc biệt để ý

Sức khỏe 19/03/2023 05:45

Xơ gan là một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng xảy ra khi mô gan bị tổn thương vĩnh viễn, dẫn đến sẹo và suy giảm chức năng gan mà bạn cần quan tâm đặc biệt.

5 dấu hiệu cảnh báo xơ gan, biến chứng khó lường dễ gây tử vong cần đặc biệt để ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một tình trạng gan mãn tính được gọi là xơ gan được đặc trưng bởi tổn thương mô gan và sẹo tiến triển. Gan là một cơ quan quan trọng xử lý các chất dinh dưỡng và loại bỏ độc tố khỏi quá trình lưu thông cùng với nhiều các nhiệm vụ khác.

Gan mất khả năng hoạt động khi mô sẹo thay thế mô gan tốt. Dưới đây là 5 dấu hiệu của bệnh xơ gan mà bạn tuyệt đối không được chủ quan:

Vàng da

5 dấu hiệu cảnh báo xơ gan, biến chứng khó lường dễ gây tử vong cần đặc biệt để ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Vishal Garg, Cố vấn Cấp cao, Khoa Tiêu hóa, Apollo 24|7, Bệnh viện Apollo, New Delhi và Bệnh viện Apollo, Khu vực 26, Noida cho biết: “Các triệu chứng phổ biến của bệnh xơ gan là vàng da và lòng trắng mắt. Bilirubin là một chất thải từ quá trình phá hủy các tế bào hồng cầu, tích tụ trong máu và khiến máu có màu hơi vàng khi gan không thể xử lý.''

Mệt mỏi và suy nhược

5 dấu hiệu cảnh báo xơ gan, biến chứng khó lường dễ gây tử vong cần đặc biệt để ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi chức năng gan suy giảm, cơ thể có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ trao đổi chất quan trọng, điều này có thể dẫn đến mệt mỏi, suy nhược và khó chịu nói chung.

Đầy bụng và đau bụng

​Theo bác sĩ Garg, xơ gan có thể khiến chất lỏng tích tụ trong bụng, dẫn đến đầy hơi và đau bụng. Bụng trướng là tình trạng có thể gây áp lực lên các cơ quan khác và gây đau phần bụng khiến bạn liên tục gặp khó chịu.

Xuất huyết tiêu hóa

5 dấu hiệu cảnh báo xơ gan, biến chứng khó lường dễ gây tử vong cần đặc biệt để ý - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Xuất huyết tiêu hóa là tình trạng máu từ lòng mạch chảy vào ống tiêu hoá từ thực quản xuống tới hậu môn.

Xơ gan có thể khiến các ống dẫn của tĩnh mạch mở ra bất thường, đặc biệt là ở phần dưới của thực quản (giãn tĩnh mạch thực quản), có thể gây nôn ra máu hoặc có máu trong phân.

Thay đổi trạng thái tâm thần (bệnh não gan)

Khi gan không hoạt động bình thường, chất độc (amoniac) thường được lọc ra khỏi cơ thể có thể tích tụ trong máu, gây ra những thay đổi về tinh thần như nhầm lẫn, mất phương hướng và khó tập trung suy nghĩ.

5 dấu hiệu cảnh báo xơ gan, biến chứng khó lường dễ gây tử vong cần đặc biệt để ý - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Xơ gan là căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến các biến chứng như suy gan, ung thư gan thậm chí là tử vong. Điều trị có thể bao gồm can thiệp từ nguyên nhân cơ bản của bệnh, dùng thuốc để kiểm soát các triệu chứng và biến chứng và trong một số trường hợp phải ghép gan.

Theo Times of India

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