5 công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe mà RAU LANG mang lại, ngại gì không ăn!

Sức khỏe 30/09/2022 07:42

Ngoài hỗ trợ cải thiện đường huyết, đào thải độc tố, ngăn ngừa táo bón, sáng mắt,... rau lang còn có các công dụng khác như giảm đau bụng kinh, giảm cân,... tuy nhiên cũng nên chú ý không nên ăn quá nhiều nhé.

Khỏe da, sáng mắt

Theo các nghiên cứu khoa học cho thấy, trong 100g rau lang có chứa tới 11mg vitamin C – chất giúp tạo ra collagen giữ cho làn da luôn tươi trẻ, săn chắc và căng đầy sức sống. Không chỉ vậy, trong rau lang còn chứa các thành phần như beta carotene, lutein và zeaxanthin còn giúp bạn có thể duy trì một đôi mắt sáng và khỏe mạnh.

Nguyên nhân là do, hai chất lutein và zeaxanthin đều là các dưỡng chất phân bố rộng rãi trong các mô tế bào thần kinh mắt và tập trung ở khu vực điểm vàng của võng mạc. Vì vậy, chúng có nhiệm vụ lọc ánh sáng xanh gây hại cho mắt, ngăn chặn quá trình oxy hoá ở các cơ thần kinh mắt. Cũng chính vì những lý do này, ăn rau lang thường xuyên còn tác dụng diệu kỳ trong việc hỗ trợ phòng ngừa bệnh đục thủy tinh thể liên quan đến tuổi tác.

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Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ cải thiện đường huyết 

Đối với tình trạng đường huyết cao, các flavonoid trong lá khoai lang có thể thúc đẩy sự hấp thụ glucose ở mô ngoại vi và tăng cường bài tiết insulin, giảm tình trạng tự hủy của tế bào β tuyến tụy. Ngoài ra, quercetin kích hoạt tái tạo tế bào β trong tuyến tụy, gây tăng tiết insulin. Kết quả là, con đường tế bào liên quan đến bài tiết insulin sẽ được kích thích, làm giảm khả năng kháng insulin, giúp chống lại bệnh đái tháo đường.

Ngọn rau lang có chứa một chất gần giống insulin mà ở lá già không có chất này. Vì thế, người bệnh đái tháo đường có thể dùng ngọn rau lang để ăn như là một phương thuốc bảo vệ sức khỏe của mình.

Giàu chất chống ôxy hóa

Với lượng đáng kể vitamin A (dưới dạng beta-caroten) và vitamin C, khiến khoai lang là thực phẩm chống viêm nhiễm có tác dụng phòng và chữa trị bệnh. Cả hai dạng beta-caroten và vitamin C có tiềm năng chống ôxy hóa lớn giúp hiệu quả cho cơ thể loại bỏ các gốc tự do.

Thành phần các gốc tự do có hóa chất gây thiệt hại cho các tế bào và màng tế bào và chúng kết hợp với sự phát triển của các điều kiện như vữa xơ động mạch, bệnh đái tháo đường,bệnh tim, ung thư ruột. Ðiều này có thể giải thích tại sao cả beta-caroten và vitamin C giúp ích hiệu quả để ngăn ngừa các gốc tự do.

Từ những chất dinh dưỡng chống viêm, khoai lang có thể hữu ích trong việc giảm những khả năng phát sinh những bệnh viêm nhiễm, ví dụ như bệnh suyễn, viêm khớp, và viêm đa khớp dạng thấp. Ngoài ra, khoai lang là một nguồn vitamin B6 cần thiết để chuyển đổi homocysteine, một sản phẩm trong tiến trình “methylation” tạo ra acid amin quan trọng trong các tế bào thành các phân tử không gây hại. Khi homocysteine cao có liên quan làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

5 công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe mà RAU LANG mang lại, ngại gì không ăn! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể

Cũng giống như nhiều loại rau xanh khác, trong rau lang cũng có chứa chất diệp lục, có tác  dụng thanh lọc và làm sạch cơ thể bằng cách thanh lọc máu và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, rau lang còn có tính mát, vị ngọt, bạn có thể dùng chúng để chế biến thành nhiều món ăn ngon, hấp dẫn cho những ngày hè nắng nóng hay cơ thể đang trong tình trạng bị bốc hỏa.

Phòng bệnh táo bón

Không chỉ có củ khoai lang mới có công dụng chữa táo bón mà ăn rau khoai lang cũng có thể giúp chữa táo bón hiệu quả. Phần lá rau khoai lang có chứa nhiều chất xơ nên giúp nhuận tràng. Ngoài ra, chất nhựa từ lá khoai lang cũng có tác dụng nhuận tràng, ngăn ngừa chứng táo bón.

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Từ khóa:   sức khỏe dinh dưỡng lợi ích của rau lang

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