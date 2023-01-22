5 chế độ ăn lành mạnh, phục hồi dáng siêu đỉnh, ai muốn giữ dáng ngày Tết nhất định không nên bỏ qua

Việc lựa chọn loại chế độ ăn kiêng phù hợp có thể khó khăn vì rất nhiều trong số chúng hứa hẹn giảm cân nhanh chóng và ấn tượng. Chúng ta phải hiểu rằng mỗi loại chế độ ăn kiêng là khác biệt và sẽ hoạt động tốt nhất trên các loại cơ thể cụ thể. Một chế độ ăn kiêng giảm cân thành công cho bạn của bạn có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Một thân hình đáng mơ ước là kết quả của nhiều yếu tố. Ví dụ, tính nhất quán, chăm chỉ, kiên nhẫn và hơn thế nữa. Tuy nhiên, việc giảm thêm kg có thể dễ dàng hơn một chút nếu bạn biết nên tuân theo chế độ ăn kiêng nào và cách thực hiện.

Dưới đây là 5 chế độ ăn uống lành mạnh mà bất cứ ai muốn giảm cân phải thử:

Chế độ ăn thuần chay hoặc dựa trên thực vật đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây do những lợi ích sức khỏe được tuyên bố của nó. Một số nghiên cứu đã được tiến hành để xác định xem chế độ ăn dựa trên thực vật có lợi cho cơ thể chúng ta hay không.

Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu gần đây, ăn chế độ ăn thuần chay hoặc hoàn toàn từ thực vật có thể cải thiện hệ vi sinh vật, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và giúp bạn kiểm soát cân nặng.

2. Chế độ ăn kiêng thể tích

Chế độ ăn kiêng thể tích là ăn bao nhiêu tùy thích mà vẫn giảm cân. Nghe quá khó tin phải không? Đó là phương pháp của chế độ ăn kiêng thể tích.

Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn kiêng thể tích được tạo ra bởi Barbara Rolls, Tiến sĩ, giáo sư khoa học dinh dưỡng và nhà nghiên cứu béo phì tại Penn State. Chế độ ăn kiêng này yêu cầu tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm ít calo tự nhiên và nhiều chất xơ hoặc nước, chẳng hạn như trái cây, rau, súp và các món khác. Nhấn vào đây để đọc thêm về chế độ ăn kiêng này.

3. Chế độ ăn Địa Trung Hải

Chế độ ăn Địa Trung Hải bị ảnh hưởng bởi thói quen ăn uống của Hy Lạp, Nam Ý và Tây Ban Nha. Nó bao gồm rất nhiều dầu ô liu, các loại đậu, ngũ cốc, trái cây, các loại hạt và rau, và chỉ một ít cá và các sản phẩm từ sữa như phô mai cheddar và sữa chua.

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Một số nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới đã phát hiện ra rằng nó có lợi cho việc giảm cân, sức khỏe đường ruột, bệnh tiểu đường và các tình trạng khác. Và bạn biết những gì khác không? Nó đã chiếm vị trí hàng đầu trong danh sách chế độ ăn uống dựa trên thực vật tốt nhất, chế độ ăn uống tốt nhất để ăn uống lành mạnh, chế độ ăn uống tốt nhất cho trái tim khỏe mạnh và chế độ ăn uống tốt nhất cho bệnh tiểu đường.

4. Chế độ ăn kiêng DASH

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Ngoài việc hạn chế cholesterol và chất béo bão hòa trong chế độ ăn uống, chế độ ăn kiêng DASH chú trọng vào sản phẩm tươi, ngũ cốc nguyên hạt và sữa ít hoặc không béo. Chế độ ăn kiêng này có thể cải thiện sức khỏe của bạn và nếu bạn kiểm soát lượng calo nạp vào trong khi tuân theo các khuyến nghị DASH có lợi cho tim, bạn có thể hạ huyết áp và giảm vài cân.

5. Nhịn ăn gián đoạn

Ảnh minh họa: Internet

Intermittent Fasting không phải là một chế độ ăn kiêng mà là một phong cách sống. Theo thành viên Hiệp hội Dinh dưỡng Ấn Độ và chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng Rupali Datta "Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện chứng minh hiệu quả của việc nhịn ăn gián đoạn đối với cả việc giảm cân nhanh chóng và lâu dài. Khi việc nhịn ăn gián đoạn được lên kế hoạch hợp lý, sẽ không có khả năng bị thiếu hụt dinh dưỡng và không có vấn đề gì với quá trình trao đổi chất của bạn."

Tuy nhiên, bạn nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi bắt đầu bất kỳ chế độ ăn kiêng nào cho phù hợp với sức khỏe và thể trạng của bạn nhé.

Theo NDTV