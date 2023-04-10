5 cách giúp tinh thần phấn chấn và thoát khỏi trạng thái uể oải vào buổi chiều khi làm việc tại công sở

Sức khỏe 10/04/2023 14:00

Ngồi ở bàn làm việc cả ngày làm bạn rất mệt mỏi ngay cả khi công việc không đòi hỏi quá nhiều về thể chất. Vậy làm sao để ‘sống sót’ qua cơn uể oải vào buổi chiều?

Hãng Fox News của Mỹ giới thiệu 5 cách giúp tinh thần phấn chấn và thoát khỏi trạng thái uể oải vào buổi chiều khi làm việc tại công sở.

1. Nghỉ giải lao ngắn từ 1 đến 2 phút

Khi sử dụng bàn phím hoặc chuột làm tế bào cơ giữ căng. Trạng thái căng thẳng này gây ra sự mệt mỏi tích tụ khắp cơ thể.

Bạn hãy đặt tay lên đầu gối, thả lỏng cánh tay và vai, đồng thời buông thõng tay xuống để thư giãn vùng bụng trong một hoặc hai phút. Do đó, khi nhận được một e-mail, cuộc gọi điện thoại, hoặc chỉ đọc-gõ trên máy tính bạn cũng nên dành một khoảng nghỉ ngắn mỗi khi hoàn thành công việc.

5 cách giúp tinh thần phấn chấn và thoát khỏi trạng thái uể oải vào buổi chiều khi làm việc tại công sở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Hít thở sâu

Khi bạn mải mê làm việc trên máy tính, bạn thở nông, giống như không vận động cơ bắp. 

Không hít vào ngực mà hãy áp dụng kỹ thuật thở cơ hoành để hít thở sâu. Khi bạn hít vào, bụng của bạn phình to và khi bạn thở ra, bụng sẽ lõm xuống. Thở sâu cũng làm thư giãn tất cả các cơ trong cơ thể.

3. Vận động thay vì uống cà phê

Khi bạn cảm thấy uể oải vào buổi chiều, thay vì cà phê hoặc đồ uống có chứa caffein, hãy đi dạo quanh công ty hoặc tập thể dục nhẹ như đi bộ. Tập thể dục giúp tăng cường năng lượng của bạn và loại bỏ căng thẳng cơ bắp.

5 cách giúp tinh thần phấn chấn và thoát khỏi trạng thái uể oải vào buổi chiều khi làm việc tại công sở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4. Ngọ nguậy từng chút một

Ngọ nguậy lung tung cũng tăng cường năng lượng cho cơ thể và giảm căng cơ. Xoay tròn và nhịp chân, chuyển trọng lượng của bạn từ hông này sang hông kia, đồng thời nâng và hạ thấp vai của bạn một cách nhẹ nhàng đừng để người khác chú ý.

5. Ăn protein vào buổi sáng

Thực phẩm có chứa carbohydrate thường được ăn vào buổi sáng. Điều này là do carbohydrate nhanh chóng được chuyển đổi thành đường, vì vậy đây là một nguồn năng lượng. Nhưng nó không tồn tại lâu. Vậy hãy ăn một ít protein trong buổi sáng để giúp bạn duy trì năng lượng lâu hơn bằng cách giảm khả năng tiêu hóa. Bánh mì nướng với bơ đậu phộng, bánh mì tròn và pho mát, trứng luộc chín, sữa chua hoặc một ít hạt là những lựa chọn tốt.

5 cách giúp tinh thần phấn chấn và thoát khỏi trạng thái uể oải vào buổi chiều khi làm việc tại công sở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi

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