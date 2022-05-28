5 cách để giảm mỡ và khôi phục lại đôi chân thon thả và săn chắc đẹp như Dương Mịch

Những cô gái có đôi chân thon chắc hẳn có thể ghi thêm điểm cho dáng người của mình, khi họ mặc váy ngắn hoặc quần đùi vào mùa hè, tỷ lệ "quay đầu" của mọi người đi trên đường cũng sẽ tăng cao. Tuy nhiên, chắc hẳn hiện nay cũng có không ít những cô gái có đôi chân kém thon gọn hơn, họ cảm thấy tự ti và ghen tị với đôi chân dài của các nữ thần.

Bạn có bị nhiều ngấn mỡ ở chân và đùi khiến bạn không thể vô tư diện quần không? Bạn cảm thấy không tự tin mặc quần bò bó, không dám mặc quần đùi, váy? Đôi chân kém thon gọn đã khiến bạn cảm thấy phiền toái như thế nào? Đây là hậu quả của quá trình tích tụ mỡ trong cơ thể tạo ra bởi nếp sống không lành mạnh trong cuộc sống hàng ngày. Dưới đây là những "thủ phạm" khiến đôi chân của bạn trông kém thon gọn: 1. Luôn thích ăn thức ăn nặng mùi và nhiều calo như gà rán, tôm càng, pizza, bỏng ngô, đồ chua (cá muối và dưa chua), các loại đồ ăn nhanh, trà chiều và ăn các loại ăn vặt,... khiến cơ thể bị thừa nhiệt, tăng gánh nặng cho thận, cơ thể dễ bị phù nề, "chân voi" cũng dần xuất hiện.

2. Ngồi lâu và ngồi bắt chéo chân cũng là nguyên nhân gây ra mỡ thừa ở chân. Việc ngồi hơn 10 tiếng mỗi ngày sẽ gây tắc nghẽn lưu thông máu ở chi dưới, mất dần cơ, tích mỡ âm thầm làm "chân voi" dần xuất hiện, kèm theo đó là mông ngấn mỡ và tích tụ mỡ phần bụng dưới. 3. Ít vận động, đi bộ không quá 3.000 bước mỗi ngày, cuối tuần thường nằm lì ở nhà và ngại vận động, dẫn đến cơ thể dễ tích mỡ và mất dáng. Khi cân nặng và tỷ lệ mỡ trong cơ thể vượt quá tiêu chuẩn, mỡ trong chính cơ thể bạn sẽ tự tích tụ lại, hình thành mỡ phần bắp tay và "chân voi".

Vậy làm thế nào để giảm bớt phần mỡ thừa đáng ghét ở chân? Đôi chân thon gọn cần phải dựa vào những nỗ lực mới có được. Vì vạy bạn cần sửa ngay những thói quen xấu trong cuộc sống, hình thành một số thói quen tốt, thúc đẩy cơ thể đốt cháy mỡ thừa. Chia sẻ 5 cách giảm mỡ phục hồi đôi chân thon thả săn chắc! 1. Chọn nguyên liệu phù hợp, từ bỏ các loại thực phẩm chế biến sẵn không tốt cho sức khỏe, thường xuyên ăn nhiều rau củ quả có nhiều chất xơ giúp tiêu mỡ như cần tây, mướp đắng, bông cải xanh, củ cải, mướp hương,... 2. Về các thực phẩm chủ yếu, bạn cũng có thể dùng lúa mạch, đậu đỏ, đậu xanh và bột yến mạch thay thế cho gạo và mì, giúp trì hoãn sự gia tăng của lượng đường trong máu, thúc đẩy nhu động ruột và ức chế sự tổng hợp chất béo. 3. Tập thể dục nhịp điệu 4 lần một ngày. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm các hoạt động ngoài trời khác chẳng hạn như bơi lội, chạy bộ, đạp xe, thể dục nhịp điệu và các môn thể thao khác, điều này giúp thúc đẩy cơ thể tiêu thụ nhiều calo hơn, giảm tỷ lệ mỡ trong cơ thể và giảm mỡ phần bắp chân một cách hiệu quả. 4. Giảm thời gian ít vận động, ngồi 60 phút rồi đứng dậy vận động 5-10 phút như leo cầu thang, nhón gót, những hoạt động này đều có tác dụng vận động xương khớp, thúc đẩy tuần hoàn máu ở chi dưới, giúp cơ thể lưu thông và trao đổi chất, cải thiện hiện tượng phù nề chân do ngồi hoặc đứng quá lâu. 5. NRèn luyện sức bền của nhóm cơ chân cách ngày. Tập luyện sức bền có thể cải thiện khối lượng cơ bắp ở chân, ức chế sự tích tụ của chất béo, đồng thời tạo hình cho đôi chân săn chắc và đẹp hơn. 5 bài tập chân trước khi đi ngủ 15 phút có thể khôi phục lại đôi chân thon thả và săn chắc cho bạn! Động tác 1: Squat Bước 1: Bạn đứng thẳng, chân rộng bằng vai, đồng thời giữ hai tay nắm vào nhau để giữa trước ngực.

Bạn đứng thẳng, chân rộng bằng vai, đồng thời giữ hai tay nắm vào nhau để giữa trước ngực. Bước 2: Đẩy hông ra sau, hạ thân người xuống sâu theo mức giới hạn của bạn. Giữ tư thế đó trong khoảng 3 giây.

Đẩy hông ra sau, hạ thân người xuống sâu theo mức giới hạn của bạn. Giữ tư thế đó trong khoảng 3 giây. Bước 3: Trở về vị trí ban đầu. Ảnh minh họa: Internet Động tác 2: Nằm nghiêng đá chân Bước 1: Nằm nghiêng người sang phải, tay phải chống xuống sàn, đầu tựa lên tay phải. Tay trái đặt trước ngực. Hai chân duỗi thẳng, khép lại.

Nằm nghiêng người sang phải, tay phải chống xuống sàn, đầu tựa lên tay phải. Tay trái đặt trước ngực. Hai chân duỗi thẳng, khép lại. Bước 2: Thở ra, chân trái nâng lên khỏi sàn đến vị trí cao nhất có thể. Cơ đùi và chân luôn căng cứng.

Thở ra, chân trái nâng lên khỏi sàn đến vị trí cao nhất có thể. Cơ đùi và chân luôn căng cứng. Bước 3: Hít vào, hạ chân xuống trở về tư thế ban đầu. Ảnh minh họa: Internet Động tác 3: Đạp chân sau Bước 1: Quỳ gối lên một tấm thảm tập sao cho hai chân vuông góc với tấm thảm, 2 tay đặt úp trước ngực, lưng thẳng.

Quỳ gối lên một tấm thảm tập sao cho hai chân vuông góc với tấm thảm, 2 tay đặt úp trước ngực, lưng thẳng. Bước 2: Co 1 chân và đạp hết cỡ về phía sau, thực hiện đạp chân 20 cái, sau đó đổi sang chân còn lại. Ảnh minh họa: Internet Động tác 4: Squat lunge tại chỗ Bước 1: Đứng thẳng, hai vai giữ cân bằng. Hai chân mở rộng bằng hông, tay thả lỏng nhẹ nhàng và chống hông.

Đứng thẳng, hai vai giữ cân bằng. Hai chân mở rộng bằng hông, tay thả lỏng nhẹ nhàng và chống hông. Bước 2: Thực hiện bước chân trái lên trước, so với vị trí ban đầu khoảng 60 – 90 cm, sao cho phần bắp và gối chân trái tạo với nhau một góc 90 độ. Lưu ý, gối không để chạm sàn. Phần gót chân phải kiễng lên, các ngón chân tiếp xúc với mặt sàn. Sau đó siết chặt phần cơ bụng để giữ cơ thể thăng bằng.

Thực hiện bước chân trái lên trước, so với vị trí ban đầu khoảng 60 – 90 cm, sao cho phần bắp và gối chân trái tạo với nhau một góc 90 độ. Lưu ý, gối không để chạm sàn. Phần gót chân phải kiễng lên, các ngón chân tiếp xúc với mặt sàn. Sau đó siết chặt phần cơ bụng để giữ cơ thể thăng bằng. Bước 3: Về tư thế đứng thẳng, sau đó thực hiện chân phải tương tự như chân trái ở bước 2. Ảnh minh họa: Internet Hành động 5: Chạy gót chạm mông Bước 1: Bạn trong tư thế đứng thẳng người với khoảng cách 2 chân rộng bằng hông.

Bạn trong tư thế đứng thẳng người với khoảng cách 2 chân rộng bằng hông. Bước 2: Thực hiện động tác chạy tại chỗ nhưng đưa chân ra sau lên cao sao cho gót chân chạm vào mông. Ảnh minh họa: Internet Mỗi động tác 30 giây, lặp lại 2 lần, kiên trì trong 2 tháng để xua đuổi "chân voi" và sở hữu đôi chân thon thả hơn nhé!

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