4 việc làm hằng ngày nhiều người mắc phải là nguyên nhân "giết chết" lá gan của bạn

Sức khỏe 11/09/2022 10:24

Đa phần mọi người vẫn làm những việc này hằng ngày nhưng không hề hay biết, nó có thể phá huỷ gan của chúng ta theo thời gian.

1. Uống nước ngọt có ga dễ tổn thương gan

Việc sử dụng thường xuyên nước ngọt có ga sẽ gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe, đặc biệt đối với người bị men gan cao, dễ gây tổn thương gan. Nước ngọt có ga là loại nước giải khát được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên loại đồ uống này sẽ gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe, đặc biệt đối với người bị men gan cao.

Đồ uống có ga khiến gan phải làm việc vất vả hơn khi đang bị bệnh, khiến tình trạng tăng men gan càng nặng hơn. Đây là những loại đồ uống có thể chứa nhiều chất kích thích, có thể chứa etanol gây ra hủy hoại các tế bào gan khiến cho lượng men gan tăng cao. Đối với những bệnh nhân mắc các bệnh về gan, nếu thường xuyên sử dụng đồ uống này có thể gây ra béo phì và đẩy nhanh quá trình ung thư gan.

4 việc làm hằng ngày nhiều người mắc phải là nguyên nhân 'giết chết' lá gan của bạn - Ảnh 1

Đồ uống có ga khiến gan phải làm việc vất vả hơn khi đang bị bệnh, khiến tình trạng tăng men gan càng nặng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

2. Ăn mặn hại gan

Muối từ lâu đã là gia vị không thế thiếu trong các món ăn hàng ngày đồng thời muối rất cần cho cơ thể. Tuy nhiên, muối khi được sử dụng quá nhiều lại gây ra những tác hại không phải ai cũng biết, đặc biệt là với người gan yếu, mắc các bệnh lý về gan.

Thói quen ăn mặn (quá 10-15 g muối/ngày với người lớn và 3-5 g muối/ngày với trẻ nhỏ) có hại cho gan vì lượng muối vào cơ thể quá nhiều sẽ cản trở việc đào thải các chất cặn bã dư thừa ra ngoài, về lâu dài sẽ làm giảm khả năng hoạt động của gan.

4 việc làm hằng ngày nhiều người mắc phải là nguyên nhân 'giết chết' lá gan của bạn - Ảnh 2

Lượng muối vào cơ thể quá nhiều sẽ cản trở việc đào thải các chất cặn bã dư thừa ra ngoài, về lâu dài sẽ làm giảm khả năng hoạt động của gan.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra những người có bệnh gan có thể dẫn tới phù nề do bị giữ nước, và tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu thông qua hệ thống mạch máu. Do đó, cần hạn chế muối trong chế độ ăn uống và thậm chí cả từ các loại thực phẩm tự nhiên có hàm lượng muối cao để giảm phù nề và giảm nguy cơ về tim mạch.

Đặc biệt ở bệnh nhân xơ gan đã bị phù nề thì việc giảm lượng muối là cực kỳ cần thiết. Nếu trong giai đoạn này mà người bệnh vẫn ăn mặn thì nguy cơ biến chứng xảy ra là rất cao và gây tử vong ở người bệnh.

3. Uống quá ít nước

Nước giúp đào thải chất độc, chất thải ra khỏi cơ thể. Điều này ngăn ngừa chất độc tích tụ và làm tổn thương gan. Hydrat hóa làm máu loãng hơn và do đó, gan dễ dàng lọc máu và loại bỏ độc tố.

Các chuyên gia khuyến cáo chúng ta nên uống nhiều nước giữa các bữa ăn nhưng không nên trong bữa ăn. Đặc biệt, việc sử dụng thường xuyên nước ngọt có ga sẽ gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe, đặc biệt đối với người bị men gan cao, dễ gây tổn thương gan. Nước ngọt có ga là loại nước giải khát được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên loại đồ uống này sẽ gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe, đặc biệt đối với người bị men gan cao.

4. Ngủ không đủ giấc

Nhiều người có thói quen làm việc hoặc vui chơi đêm nên rất dễ gây ra bệnh gan. Nguyên nhân là trong quá trình ngủ, cơ thể đi vào quy trình phục hồi sức khoẻ, thường xuyên thức đêm sẽ dẫn đến ngủ không đủ giấc, sức để kháng của cơ thể giảm và ảnh hưởng đến quá trình tự phục hồi sức khoẻ ban đêm của gan. Những người đã mắc bệnh viêm gan mà thường xuyên thức đêm thì bệnh sẽ càng nặng.

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