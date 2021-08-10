4 thói quen xấu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng tinh trùng của nam giới, không dừng luôn có thể vô sinh

Sức khỏe 10/08/2021 06:16

Nam giới mỗi ngày có thể sản sinh ra khoảng 100 triệu tinh binh. Vì nhiều lý do mà bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe sinh sản, thậm chí là vô sinh.

Tinh trùng yếu là biểu hiện số lượng tinh ít, chất lượng kém và bị chết yểu trên hành trình gặp trứng để thụ tinh do vậy rất khó để thụ thai. Ngay cả khi đã được thụ thai thì thai nhi cũng khó giữ, chậm phát triển hoặc có khả năng gặp phải các dị tật bẩm sinh. Khi bị bệnh nam giới thường có cảm giác tự ti, mặc cảm với đối phương và dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Việc này thường bị ảnh hưởng do 4 thói quen xấu sau đây:

Uống rượu

Uống nhiều bia rượu ảnh hưởng xấu tới khả năng sản sinh và chất lượng tinh trùng. Sử dụng các chất gây nghiện có thể gây tổn hại DNA của tinh trùng dẫn tới dị dạng tinh trùng. Ngoài ra, nam giới lạm dụng rượu, bia thì khả năng sinh sản sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Rượu, bia có liên quan đến việc thay đổi một số hormon ở nam giới, làm giảm nồng độ globulin mang hormon giới tính trong huyết thanh cản trở sự phát triển của tinh trùng.

4 thói quen xấu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng tinh trùng của nam giới, không dừng luôn có thể vô sinh - Ảnh 1

Độc tố được tìm thấy trong rượu, bia có thể tiêu diệt các tế bào tạo ra tinh trùng trong tinh hoàn, ảnh hưởng đến kích thước tinh hoàn và làm tăng sự bất thường ở tinh trùng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Đây là một trong những nguyên nhân gây hiếm muộn, vô sinh. Bên cạnh đó, nếu một người đàn ông nghiện rượu nặng có thể bị rối loạn chức năng cương cứng dương vật.

Thức khuya

Tác hại của việc thức khuya, ngủ muộn chắc ai cũng biết. Nó không chỉ khiến cho làn da của bạn xấu đi mà nghiên cứu còn cho thấy thói quen ngủ muộn làm tăng khả năng vô sinh ở cả nam và nữ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những nam giới ngủ muộn, ngủ ít hơn 6 tiếng/đêm đều có số lượng và chất lượng tinh trùng giảm sút tới 25%. Nguyên nhân được cho là do thói quen sinh hoạt không khoa học làm tăng kháng thể chống lại tinh trùng khiến tinh trùng khỏe mạnh bị tiêu diệt.

4 thói quen xấu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng tinh trùng của nam giới, không dừng luôn có thể vô sinh - Ảnh 2

Nếu lượng kháng thể này quá cao, tinh trùng sẽ khó chạm được tới trứng dần gây vô sinh ở phái mạnh. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy, nam giới thức quá khuya, ngủ ít hơn 5 tiếng/đêm, kéo dài trong 1 tuần thì nồng độ hormone testosterone sẽ suy giảm 10 - 15% so với khi họ nghỉ ngơi đầy đủ. Testosterone là hormone rất quan trọng đối với nam giới. Nếu testosterone suy giảm mạnh sẽ làm rối loạn cương dương, số lượng và chất lượng tinh trùng giảm, đe dọa chức năng sinh sản.

Ít vận động

Chất lượng tinh trùng có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi mức độ hoạt động thể chất theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Trường Y Tế Công Cộng Harvard (Mỹ). Các chuyên gia phát hiện, nam giới khỏe mạnh nhưng ít vận động, được đo bằng số giờ xem truyền hình, có số lượng tinh trùng thấp hơn so với những người năng hoạt động thể chất. Để có kết luận trên, nhóm nghiên cứu phân tích chất lượng tinh dịch của 189 nam giới từ 18-22 tuổi.

4 thói quen xấu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng tinh trùng của nam giới, không dừng luôn có thể vô sinh - Ảnh 3

Các tình nguyện viên được hỏi về hoạt động thể chất, thói quen xem truyền hình, cũng như các vấn đề về sức khỏe có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, chẳng hạn như chế độ ăn uống, mức độ căng thẳng và hút thuốc lá. Kết quả cho thấy nam giới nào xem truyền hình hơn 20 giờ hằng tuần có số lượng tinh trùng giảm hơn 44% so với những người ít xem truyền hình. Nam giới tập thể dục ở cường độ vừa phải hoặc cường độ mạnh như chạy bộ, bơi lội... hơn 15 giờ mỗi tuần có lượng tinh binh cao hơn 73% so với những người tập thể dục ít hơn 5 giờ mỗi tuần.

Hút thuốc

Tuy đứng ở vị trí cuối cùng nhưng phải nói rằng hút thuốc lá rất có hại cho nam giới, tác hại càng nguy hiểm khi số năm hút thuốc tăng lên. Trước hết, thuốc lá có chứa hắc ín và nicotin, đây là hai chất gây ung thư kích thích não và làm tiết hormone bất thường sẽ làm tăng khả năng dị dạng tinh trùng. Vì vậy, để không ảnh hưởng tới sinh sản, nam giới nên bỏ thuốc lá ít nhất 3 tháng trước khi có kế hoạch sinh con, điều này sẽ giúp tăng khả năng thụ thai cũng như hạn chế tối đa tới sức khỏe của thai nhi.

4 thói quen xấu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng tinh trùng của nam giới, không dừng luôn có thể vô sinh - Ảnh 4

Không chỉ đường hay dầu mỡ, 'thủ phạm' quen thuộc này đang âm thầm tàn phá cơ thể vì thói quen nhiều người mắc phải

Không chỉ đường hay dầu mỡ, 'thủ phạm' quen thuộc này đang âm thầm tàn phá cơ thể vì thói quen nhiều người mắc phải

Nếu bạn muốn biết đường hay muối sẽ ảnh hưởng lớn đến tình trạng của người bị cao huyết áp thì khẳng định đó chính là muối.

Xem thêm
Từ khóa:   chất lượng tinh trùng thói quen gây hại tinh trùng thói quen xấu của đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 49 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 1 giờ 49 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 18 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 2 giờ 42 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 4 giờ 44 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm