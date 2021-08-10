4 thói quen xấu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng tinh trùng của nam giới, không dừng luôn có thể vô sinh

Tinh trùng yếu là biểu hiện số lượng tinh ít, chất lượng kém và bị chết yểu trên hành trình gặp trứng để thụ tinh do vậy rất khó để thụ thai. Ngay cả khi đã được thụ thai thì thai nhi cũng khó giữ, chậm phát triển hoặc có khả năng gặp phải các dị tật bẩm sinh. Khi bị bệnh nam giới thường có cảm giác tự ti, mặc cảm với đối phương và dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Việc này thường bị ảnh hưởng do 4 thói quen xấu sau đây:

Uống nhiều bia rượu ảnh hưởng xấu tới khả năng sản sinh và chất lượng tinh trùng . Sử dụng các chất gây nghiện có thể gây tổn hại DNA của tinh trùng dẫn tới dị dạng tinh trùng. Ngoài ra, nam giới lạm dụng rượu, bia thì khả năng sinh sản sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Rượu, bia có liên quan đến việc thay đổi một số hormon ở nam giới, làm giảm nồng độ globulin mang hormon giới tính trong huyết thanh cản trở sự phát triển của tinh trùng.

Độc tố được tìm thấy trong rượu, bia có thể tiêu diệt các tế bào tạo ra tinh trùng trong tinh hoàn, ảnh hưởng đến kích thước tinh hoàn và làm tăng sự bất thường ở tinh trùng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Đây là một trong những nguyên nhân gây hiếm muộn, vô sinh. Bên cạnh đó, nếu một người đàn ông nghiện rượu nặng có thể bị rối loạn chức năng cương cứng dương vật.

Thức khuya

Tác hại của việc thức khuya, ngủ muộn chắc ai cũng biết. Nó không chỉ khiến cho làn da của bạn xấu đi mà nghiên cứu còn cho thấy thói quen ngủ muộn làm tăng khả năng vô sinh ở cả nam và nữ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những nam giới ngủ muộn, ngủ ít hơn 6 tiếng/đêm đều có số lượng và chất lượng tinh trùng giảm sút tới 25%. Nguyên nhân được cho là do thói quen sinh hoạt không khoa học làm tăng kháng thể chống lại tinh trùng khiến tinh trùng khỏe mạnh bị tiêu diệt.

Nếu lượng kháng thể này quá cao, tinh trùng sẽ khó chạm được tới trứng dần gây vô sinh ở phái mạnh. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy, nam giới thức quá khuya, ngủ ít hơn 5 tiếng/đêm, kéo dài trong 1 tuần thì nồng độ hormone testosterone sẽ suy giảm 10 - 15% so với khi họ nghỉ ngơi đầy đủ. Testosterone là hormone rất quan trọng đối với nam giới. Nếu testosterone suy giảm mạnh sẽ làm rối loạn cương dương, số lượng và chất lượng tinh trùng giảm, đe dọa chức năng sinh sản.

Ít vận động

Chất lượng tinh trùng có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi mức độ hoạt động thể chất theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Trường Y Tế Công Cộng Harvard (Mỹ). Các chuyên gia phát hiện, nam giới khỏe mạnh nhưng ít vận động, được đo bằng số giờ xem truyền hình, có số lượng tinh trùng thấp hơn so với những người năng hoạt động thể chất. Để có kết luận trên, nhóm nghiên cứu phân tích chất lượng tinh dịch của 189 nam giới từ 18-22 tuổi.

Các tình nguyện viên được hỏi về hoạt động thể chất, thói quen xem truyền hình, cũng như các vấn đề về sức khỏe có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, chẳng hạn như chế độ ăn uống, mức độ căng thẳng và hút thuốc lá. Kết quả cho thấy nam giới nào xem truyền hình hơn 20 giờ hằng tuần có số lượng tinh trùng giảm hơn 44% so với những người ít xem truyền hình. Nam giới tập thể dục ở cường độ vừa phải hoặc cường độ mạnh như chạy bộ, bơi lội... hơn 15 giờ mỗi tuần có lượng tinh binh cao hơn 73% so với những người tập thể dục ít hơn 5 giờ mỗi tuần.

Hút thuốc

Tuy đứng ở vị trí cuối cùng nhưng phải nói rằng hút thuốc lá rất có hại cho nam giới, tác hại càng nguy hiểm khi số năm hút thuốc tăng lên. Trước hết, thuốc lá có chứa hắc ín và nicotin, đây là hai chất gây ung thư kích thích não và làm tiết hormone bất thường sẽ làm tăng khả năng dị dạng tinh trùng. Vì vậy, để không ảnh hưởng tới sinh sản, nam giới nên bỏ thuốc lá ít nhất 3 tháng trước khi có kế hoạch sinh con, điều này sẽ giúp tăng khả năng thụ thai cũng như hạn chế tối đa tới sức khỏe của thai nhi.