4 lợi ích vô cùng tuyệt vời của kim chi đối với sức khoẻ

Sức khỏe 02/09/2022 13:00

Hãy bổ sung lượng kim chi vừa đủ trong mỗi bữa ăn để thấy kết quả đáng bất ngờ.

Bổ sung men vi sinh

Quá trình lên men lacto mà kim chi trải qua khiến kim chi trở nên đặc biệt độc đáo, có thời hạn sử dụng kéo dài hơn và có hương vị đặc biệt thơm ngon hơn.

Quá trình lên men xảy ra khi tinh bột hoặc đường được chuyển hóa thành rượu hoặc axit bởi các sinh vật như nấm men, nấm mốc hoặc vi khuẩn. Quá trình lên men lactose của kim chi sử dụng vi khuẩn Lactobacillus để phân hủy đường thành axit lactic, tạo cho kim chi có vị chua đặc trưng. Vi khuẩn này có thể hỗ trợ điều trị các tình trạng như sốt cỏ khô và một số loại tiêu chảy.

Giảm viêm

4 lợi ích vô cùng tuyệt vời của kim chi đối với sức khoẻ - Ảnh 1

Probiotics và các hợp chất hoạt động trong kim chi, cùng các loại thực phẩm lên men có thể giúp chống lại triệu chứng viêm.

Ảnh minh họa: Internet

Probiotics và các hợp chất hoạt động trong kim chi, cùng các loại thực phẩm lên men có thể giúp chống lại triệu chứng viêm. Ví dụ, nghiên cứu trên chuột cho thấy rằng một trong những hợp chất chính trong kim chi giúp cải thiện sức khỏe mạch máu bằng cách ngăn chặn hiện tượng viêm.

Trong một nghiên cứu trên chuột khác, chiết xuất kim chi được sử dụng với liều lượng 91mg trên mỗi pound trọng lượng cơ thể (200mg mỗi kg) hàng ngày trong 2 tuần giúp làm giảm lượng các enzym liên quan đến viêm trong cơ thể chuột.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Theo nghiên cứu, kim chi có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đó có thể là do đặc tính chống viêm của nó, vì bằng chứng gần đây cho thấy rằng viêm có thể là nguyên nhân cơ bản của bệnh tim.

Một nghiên cứu khác kéo dài trong một tuần được thực hiện gồm 100 người đã phát hiện ra rằng ăn 15-210g kim chi mỗi ngày giúp làm giảm đáng kể lượng đường trong máu, cholesterol toàn phần và mức cholesterol LDL (xấu) - tất cả đều là những yếu tố nguy cơ gây bệnh tim.

Giúp ngăn ngừa tình trạng viêm loét đường tiêu hóa

Nguyên nhân gây ra bệnh viêm loét dạ dày thường gặp nhất là vi khuẩn Helicobacter pylory, một loại vi khuẩn gram âm sống trong bao tử. Vì thế, bạn nên dùng món kim chi thường xuyên hơn trong các bữa ăn bởi vì món ăn này có chứa nhiều vi khuẩn gram âm kỵ khí giúp sản xuất chất dextrin, một chất hóa học vô cùng quan trọng trong việc ngăn cản vi khuẩn Helicobacter pylory sinh sản nhiều hơn trong cơ thể bạn.

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Từ khóa:   công dụng của kim chi Sức khoẻ Dinh dưỡng

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