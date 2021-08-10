4 lợi ích bất ngờ của gừng khi được dùng vào buổi sáng, bất ngờ với cái thứ 2

Gừng là một loại gia vị có thể khai thông dạ dày, tạo cảm giác thèm ăn. Vì thế, gừng có thể giúp bạn có sự khởi đầu cho một ngày mới tuyệt vời. Chỉ cần một lát gừng sau khi ngủ dậy sẽ vô cùng có lợi cho sức khỏe .

Những áp lực cuộc sống có thể khiến bạn có thể chán ăn, bỏ ăn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Với một lát gừng vào buổi sáng sẽ giúp cải thiện sự thèm ăn, thúc đẩy tiêu hóa và hấp thụ của dạ dày, giảm cảm giác chán ăn. Đồng thời cũng giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, khỏe mạnh hơn, tránh được những vấn đề về sức khỏe.

Ngày nay, nhiều bạn thích ăn đồ nhiều dầu mỡ, cộng với tốc độ ăn nhanh rất dễ khiến các tạp chất trong huyết quản tích tụ gây bất lợi cho sức khỏe của huyết quản. Ăn một lát gừng vào buổi sáng có thể giúp loại bỏ các chất độc trong mạch máu, giúp thông mạch, cơ thể ngày càng khỏe mạnh. Bạn cũng có thể dùng những lát gừng ngâm vào nước ấm để uống cũng mang lại hiệu quả tốt.

Cải thiện khả năng miễn dịch

Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng sẽ gặp phải tình trạng cơ thể bị lạnh, cảm... Việc ăn một lát gừng vào buổi sáng có tác dụng làm ấm cơ thể, bổ âm, từ đó cả người trở nên ấm hơn. Đồng thời nó có thể khử độc thận làm cho cơ thể khỏe mạnh hơn, tăng khả năng miễn dịch của cơ thể, có thể tránh được một số vấn đề về sức khỏe.

Giải tỏa căng thẳng

Nếu như bạn bị mất ngủ do căng thẳng quá nhiều sẽ dễ bị chóng mặt và các cảm giác khó chịu khác khi thức dậy vào buổi sáng. Ăn một lát gừng vào buổi sáng có thể giúp cải thiện vấn đề này và giúp bạn cảm thấy sảng khoái, không mệt mỏi. Khi cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ tràn đầy năng lượng, cơ thể ngày càng khỏe mạnh hơn.

Ngăn chặn sự phát triển của vi trùng

Một số hợp chất hóa học trong gừng tươi giúp cơ thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn như E.coli và shigella hoặc ngăn chặn các virus như RSV.

Tốt cho sức khỏe răng miệng

Sức mạnh kháng khuẩn của gừng giúp bạn luôn có hơi thở thơm tho. Các hợp chất hoạt động trong gừng như gingerols ngăn ngừa sự phát triển của các vi khuẩn trong miệng. Những vi khuẩn này là nguyên nhân gây ra bệnh nha chu, nhiễm trùng nướu nghiêm trọng.

Giảm đau cơ bắp

Gừng có tác dụng giảm đau cơ bắp tại chỗ và giảm đau nhức theo thời gian. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, những người bị đau cơ do tập thể dục khi uống nước gừng sẽ ít đau hơn vào ngày hôm sau so với những người không uống.

Giảm các triệu chứng viêm khớp

Gừng chứa chất chống viêm, giảm sưng, giúp điều trị các triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp và viêm xương khớp. Để giảm đau và sưng, người bệnh có thể uống nước gừng hoặc sử dụng gừng nén hoặc miếng dán trên da.

Kiểm soát ung thư

Một số nghiên cứu cho thấy các phân tử hoạt tính sinh học trong gừng có thể làm chậm sự phát triển của một số bệnh ung thư như ung thư đại trực tràng, dạ dày, buồng trứng, gan, da, vú và tiền liệt tuyến.

Giảm lượng đường trong máu

Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng gừng có thể giúp cơ thể sử dụng insulin tốt hơn, cải thiện lượng đường trong máu.