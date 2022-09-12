4 kiểu detox giúp da sáng dáng xinh bạn đã biết chưa?

Chế độ lợi tiểu : Bạn chỉ ăn cơm hoặc bánh mì nhưng chia ra làm nhiều bữa với số lượng ít. Không ăn các loại đồ ngọt, đồ mặn đồng thời bạn nên uống nhiều nước và các loại trà thảo mộc. Nên ăn nhiều hoa quả, rau như cái loại atiso, măng tây, mùi tây, cải xoong, …

Chế độ Master Cleanse: Trong 10 ngày, bạn sẽ phải uống những loại nước cung cấp năng lượng và dinh dưỡng để cơ thể được nghỉ ngơi.

Chế độ ăn Mono Fruit: Với chế độ này, bạn chỉ ăn hoặc uống một loại quả, nho, bưởi, táo hay chuối), kéo dài trong khoảng 7 ngày. Lúc này, lượng nước trong quả sẽ đưa các loại khoáng chất vào và mang độc tố ra ngoài (đặc biệt, vẫn giữ được lượng đường nhất định có trong máu).

Chế độ detox bằng nước hoa quả tươi: Đây là chế độ được sử dụng rộng rãi, được nhiều người biết đến nhất. Bạn chỉ được uống loại nước uống này, không sử dụng thêm các loại thực phẩm khác.

2. Một số lưu ý khi sử dụng detox:

Đặc biệt, bạn nên chú ý đến nguyên liệu để làm nước detox. Nên sử dụng những loại trái cây sạch, đồng thời nhớ rửa kỹ. Vì hiện nay, có rất nhiều loại hoa quả có chứa hóa chất, trà detox hoa quả sấy khô cũng vậy. Nếu như nguồn thực phẩm chế biến không đảm bảo chất lượng, thì việc uống detox sẽ có hại nhiều hơn là có lợi.

Bạn nên sử dụng chế độ detox hợp lý với sức khỏe của bản thân, ví dụ như detox nước hoa quả. Bạn chỉ nên dùng vào cuối tuần, không phải vận động, làm việc nhiều.

Người dùng nên sử dụng liệu trình cụ thể và theo dõi kết quả thường ngày. Có một số người detox trong 1 tuần, có người nửa tháng hoặc có người lên đến 1 tháng. Nếu như có vấn đề về sức khỏe, bạn nên NGƯNG sử dụng ngay!

3. Các công thức nước detox

Detox với chanh, gừng và dưa chuột

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

1 củ gừng nhỏ

1 quả dưa chuột nhỏ

1 quả chanh

1 ít lá bạc hà

1 lít nước lọc

Cách làm:

Bạn rửa sạch tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị rồi thái thành từng lát mỏng, gừng, chanh và dưa chuột, sau đó cho tất cả vào bình cùng 1 lít nước, để khoảng vài tiếng hay để qua đêm trong tủ lạnh. Sau khi uống hết nước đầu có thể thêm 2-3 lần nước nữa.

Nước detox cam + dứa

Nguyên liệu:

1 quả cam,

1/2 quả dứa

500ml nước lọc

Cách làm:

Tương tự như ở trên, bạn thái cam lát mỏng và bỏ hạt. Dứa sau khi được gọt sạch cũng thái lát mỏng hình tam giác.

Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu thì cho hoa quả đã cắt vào bình, cho thêm 500ml nước lọc vào và để trong ngăn mát tủ lạnh 2-3 giờ.

Sau khi sử dụng xong nước đầu thì bạn cũng có thể thêm nước vào để sử dụng tiếp 1-2 lần nữa nhé! (Lưu ý không ăn bã hoa quả trong nước detox)

Nước detox chanh + dâu

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

1 quả chanh

Dâu tằm hoặc dâu tây

3-4 cành lá bạc hà

500ml nước lọc.

Cách làm: