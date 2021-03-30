4 dấu hiệu xuất hiện trong quá trình tập luyện thể thao, cảnh báo sức khỏe yếu cần nghỉ ngơi

Luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày, không những giúp cơ thể khỏe mạnh mà tinh thần của bạn cũng sẽ được thư giãn. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện cần chú ý những cảnh báo của cơ thể để tránh chấn thương và nguy hại đến tính mạng.

Mệt mỏi, ủ rũ và buồn ngủ trong quá trình tập Những cơn buồn ngủ hoặc mệt mỏi kéo đến trong quá trình tập luyện là báo hiệu cơ thể bạn cần được nghỉ ngơi hơn là tiếp tục vận động. Nhiều người nghĩ, càng hoạt động nhiều cơ thể sẽ càng tiết ra nhiều hormone endorphin, một chất chống căng thẳng, có trong não. Tuy nhiên, endorphin có lợi đó cũng đi kèm với cortisol, một loại hormone gây căng thẳng. Khi nồng độ cortisol luôn duy trì ở mức cao trong một thời gian kéo dài, chúng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của con người. Những cơn buồn ngủ hoặc mệt mỏi kéo đến trong quá trình tập là báo hiệu cơ thể bạn cần được nghỉ ngơi hơn là tiếp tục vận động - Ảnh minh họa: Internet Choáng váng và chóng mặt Mitchell Starkman, một nhà vật lý trị liệu thể thao và chỉnh hình làm việc tại Canada chia sẻ: "Chóng mặt một chút thì bình thường nhưng không nên thường xuyên xuất hiện. Nếu liên tục chóng mặt khi tập, thì tìm gặp bác sĩ sẽ là việc nên làm đầu tiên. Mặc dù nói thế nhưng nhiều người chỉ bị chóng mặt tạm thời khi thay đổi vị trí tập luyện mà thôi".

Nếu cảm thấy chóng mặt và đầu óc liên tục quay cuồng, bạn cần dừng ngay bài tập luyện vì có thể lúc này lượng máu cung cấp cho não không đủ nên đã ảnh hưởng đến chức năng thần kinh vận động, sẽ dẫn đến tình trạng té ngã hoặc nghiêm trọng hơn là ngất xỉu. Nếu cảm thấy chóng mặt và đầu óc liên tục quay cuồng, bạn cần dừng ngay bài tập luyện - Ảnh minh họa: Internet Đau nhức các khớp Đau nhức chỉ là một dạng chấn thương nhỏ trong quá trình luyện tập, rất nhiều người gặp phải và không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu tình trạng đau nhức kéo dài và không thuyên giảm trong quá trình luyện tập thể thao của bạn thì hãy đi khám bác sĩ. Trong trường hợp nghiêm trọng, cơn đau này là do các mô cơ, xương đã bị phá hủy hoặc do tiêu cơ vân.

Đặc biệt, tiêu cơ vân rất nguy hiểm, có thể gây suy thận nếu không được điều trị kịp thời. Dấu hiệu đặc trưng của tiêu cơ vân là đau cơ kèm theo nước tiểu sẫm màu. Trong trường hợp nghiêm trọng, cơn đau này là do các mô cơ, xương đã bị phá hủy hoặc do tiêu cơ vân - Ảnh minh họa: Internet Khó thở Cảm thấy khó thở là điều hoàn toàn bình thường, tuy nhiên, nếu cảm thấy khó thở một lúc lâu thì có thể phổi của bạn bắt đầu lên tiếng. Các túi khí dẫn oxy và carbon di chuyển ra vào mạch máu bắt đầu mở rộng. Điều này khiến việc chuyển giao oxy và carbon kém hiệu quả hơn. Tất cả những yếu tố này có thể khiến bạn cảm thấy khó thở hơn sau khi tập thể dục. Nếu bạn đang gặp tình trạng khó thở khi tập luyện thì hãy tìm đến những huấn luyện viên chuyên nghiệp để được tư vấn về lộ trình tập thể dục nhé. Cảm thấy khó thở là điều hoàn toàn bình thường, tuy nhiên, nếu cảm thấy khó thở một lúc lâu thì có thể phổi của bạn bắt đầu lên tiếng - Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn gặp những dấu hiệu trên, hãy nghỉ ngơi. Đừng xem thường những dấu hiệu này, bạn tập luyện để nâng cao sức khỏe chứ không phải để phá huỷ nó. Hãy lắng nghe cơ thể và bộ não của bạn, đừng quá cứng nhắc trong việc luyện tập, vì có thể chính bạn là người làm hại cơ thể mình.

Top 8 thực phẩm đặc biệt có lợi cho buồng trứng Việc cải thiện, chăm lo cho buồng trứng khỏe mạnh là điều hết sức quan trọng. Buồng trứng khỏe mạnh sẽ giúp quá trình rụng trứng diễn ra thuận lợi hơn, chị em có thể yên tâm hơn về khả năng sinh sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-dau-hieu-xuat-hien-trong-qua-trinh-tap-luyen-the-thao-canh-bao-suc-khoe-yeu-can-nghi-ngoi-400181.html