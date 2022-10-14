4 dấu hiệu khi vừa ngủ dậy "Báo động" cơ thể mang trọng bệnh

Sức khỏe 14/10/2022 11:54

Khi thức dậy và thấy cơ thể có những biểu hiện lạ này liên tục kéo dài thì hãy đến ngay bác sĩ để kiểm tra tình hình sức khoẻ. Vì đấy có thể là thông báo bạn đang mắc phải một số loại bệnh nguy hiểm.

4 dấu hiệu khi vừa ngủ dậy 'Báo động' cơ thể mang trọng bệnh - Ảnh 1

Nếu vào thời điểm thức dậy buổi sáng bạn nhận thấy các dấu hiệu lạ liên quan đến bệnh lý thì không nên chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

1. Ho kéo dài, có đờm

Nếu như bạn không bị bệnh có triệu chứng ho như: cảm cúm, viêm phổi,... mà khi thức dậy vẫn bị ho nhiều, không dứt cơn, ho kéo dài trong khoảng 3 - 4 tuần không thuyên giảm kèm theo máu, rất có thể đây là dấu hiệu ung thư phổi, ung thư thực quản.

Ngoài ra, với người khỏe mạnh khi ngủ dậy rất ít khi có đờm trong cổ họng. Nên trong trường hợp có nhiều đờm và luôn phải khạc ra vào buổi sáng, khả năng người đó mắc bệnh viêm hầu họng, phế quản hoặc viêm phổi rất cao.

Đờm trắng, nhớt có thể cảnh báo cơ thể đang bị nhiễm gió. Đờm vàng, tương đối đặc và dính là dấu hiệu đang bị nóng hoặc cảm lạnh. Nhưng nếu đờm có máu thì nên đi khám gấp vì đây được xem là dấu hiệu của các căn bệnh về phổi như phổi khô, lao phổi hay thậm chí là ung thư phổi.

2. Bọng mắt xuất hiện

Nguyên nhân khiến bọng mắt xuất hiện có thể là thiếu ngủ, thức khuya, uống nhiều nước buổi tối. Triệu chứng này sẽ biến mất sau vài giờ khi bạn thức dậy buổi sáng.

Tuy nhiên, nếu bạn thấy đêm ngủ ngon, tối uống ít nước mà sáng dậy mắt vẫn có bọng và mặt hơi phù vài ngày không hết thì không loại trừ khả năng đó là dấu hiệu bệnh thận.

3. Đại tiện lần đầu trong ngày

Nếu bạn đi đại tiện vào buổi sáng, triệu chứng phân cũng có thể cảnh báo sức khỏe rất chuẩn. Với những người khỏe mạnh, phân có màu nâu vàng, không quá nặng mùi. Ngược lại nếu xuất hiện những biểu hiện bất thường như màu phân đậm, khô,... phản ánh hệ tiêu hóa hoạt động không tốt. Nguy hiểm nhất là khi thấy phân có lẫn máu tươi là triệu chứng của trĩ hoặc ung thư đại tràng.

 

4. Thức dậy ướt đẫm mồ hôi

Bạn toát mồ hôi như tắm mỗi đêm? Trước hết, hãy thay đổi môi trường xung quanh nơi bạn ngủ: giảm nhiệt độ phòng xuống một chút cho mát mẻ và mặc trang phục nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Nếu việc thay đổi này cũng không giúp ích gì thì nguyên nhân có thể là do hormone của bạn. Ở những người đang trong thời kỳ mãn kinh hoặc người có vấn đề với chức năng của tuyến giáp thì hay xuất hiện tình trạng mất cân bằng nội tiết, gây toát nhiều mồ hôi vào buổi đêm. Đừng ngại nói với bác sĩ nếu bạn cảm thấy nguyên nhân là do nội tiết tố, bởi đã có những loại thuốc dùng để điều chỉnh tuyến giáp hoặc giảm bớt các triệu chứng tiền mãn kinh.

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