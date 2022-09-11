4 cách ăn giúp giảm cân hiệu quả không còn lo việc "Ăn là mập"

Những bữa ăn no bụng lại mang đến quá nhiều dưỡng chất, gây tăng cân. Vậy thì, bạn nên hình thành thói quen chỉ ăn no khoảng 70% mà thôi. Việc này sẽ giúp bạn siết cân 1 cách từ từ, khiến cơ thể quen dần với chế độ ăn vừa phải, không gây đói mà vẫn giữ dáng hiệu quả.

Có thể nói rằng chế độ ăn uống lành mạnh và kiểm soát khẩu phần đều quan trọng khi bạn thực hiện giảm cân. Tuy nhiên, thời gian sử dụng trong bữa ăn đóng một phần quan trọng trong việc thúc đẩy kế hoạch giảm cân của bạn. Vì vậy, nếu bạn muốn giảm kg nhanh chóng, hãy cố gắng ăn đúng giờ mỗi bữa.

Ảnh minh họa: Internet

Mọi người không chú trọng nhiều đến yếu tố này, nhưng việc sắp xếp bữa ăn thất thường có thể làm hỏng kế hoạch giảm cân của bạn. Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard, cho dù bạn ăn uống lành mạnh như thế nào, nếu không ăn đúng bữa thì nó có thể không hiệu quả cho lộ trình giảm cân. Thực hiện cùng một lịch trình mỗi ngày sẽ giúp bạn duy trì sự cân bằng giữa giờ ăn và nhịp sinh học. Bất kỳ sự khác biệt nào trong cả 2 đều có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn cao hơn 18% so với bình thường.

Hơn nữa, thời gian để ăn một món ăn càng kéo dài cũng có tác động tích cực đến kế hoạch giảm cân của bạn. Bởi vì các bữa ăn có nhịp độ nhanh mang lại cảm giác sảng khoái tuyệt vời từ các khẩu phần nhỏ hơn và kích hoạt hormone tạo cảm giác no của cơ thể. Khi bạn tiêu thụ thức ăn một cách vội vàng, dạ dày không có thời gian để báo cho não biết rằng nó đã đầy. Điều đó có thể khiến bạn sẽ ăn quá nhiều và không kiểm soát.

3. Uống nhiều nước

Ăn quá nhiều có thể cực kỳ có hại cho việc giảm cân của bạn. Để tránh điều đó, bạn luôn có thể chuyển sang uống nhiều nước trước tất cả các bữa ăn của mình.

Điều này không chỉ làm giảm cảm giác thèm ăn mà còn khiến bạn cảm thấy no lâu hơn, đó là lý do tại sao bạn sẽ ăn ít hơn.

4. Áp dụng quy tắc 80/20

Việc áp dụng nguyên tắc 80/20 là một cách để cân bằng, điều chỉnh chế độ sống hợp lý, nuông chiều bản thân đúng lúc mà không cảm thấy “tội lỗi” Ảnh minh họa: Internet

Việc áp dụng nguyên tắc 80/20 là một cách để cân bằng, điều chỉnh chế độ sống hợp lý, nuông chiều bản thân đúng lúc mà không cảm thấy “tội lỗi”. Chẳng hạn, bạn đang có một chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học với bữa ăn nhiều rau xanh, hạn chế đồ chiên xào… Thực đơn sống khỏe như thế chiếm toàn bộ hoặc gần như 80% bữa ăn trong tuần của bạn. Tuy nhiên, một vài ngày, bạn sẽ có những bữa tiệc, BBQ hoặc phải ăn nhà hàng, đồ ăn nhanh khi gặp bạn bè, đi công tác… Đây là 20% còn lại, là nhân tố làm cho kế hoạch sống khỏe của bạn bị thay đổi. Quy tắc 80/20 sẽ giúp bạn tận hưởng những bữa “cheat meal” một cách thoải mái nhất mà vẫn đảm bảo cân nặng nằm trong tầm kiểm soát.