3 nguyên nhân chị em thường xuyên mắc phải khiến mặt lệch da chảy xệ

Sức khỏe 10/09/2022 17:11

Những thói quen hằng ngày vô tình là nguyên nhân gây tổn hại nặng nề cho làn da và làm thay đổi hình dáng của khuôn mặt.

1. Tay chống cằm hoặc ôm má

Nhiều người có thói quen rất xấu là ôm má hay chống cằm dù đang trò chuyện, ăn uống, đọc sách... Mặc dù tư thế này rất thoải mái nhưng bạn sẽ khiến trọng tâm của khuôn mặt lệch sang một bên, cơ mặt và làn da mất tính đàn hồi do bị chèn ép, kéo theo nếp nhăn tăng dần và hai bên má chùng nhão. Đây thật sự là thói quen rất hại cần phải được sửa ngay lập tức.

3 nguyên nhân chị em thường xuyên mắc phải khiến mặt lệch da chảy xệ - Ảnh 1

Mặc dù tư thế này rất thoải mái nhưng bạn sẽ khiến trọng tâm của khuôn mặt lệch sang một bên, cơ mặt và làn da mất tính đàn hồi do bị chèn ép.

Ảnh minh họa: Internet

2. Ăn thức ăn cứng và nhai quá nhanh

Mặc dù có một số phương pháp giúp thon gọn mặt bằng cách nhai thức ăn. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên ăn những món ăn quá cứng và tốc độ nhai quá nhanh, sẽ tác động đến phần xương hàm. Phần xương hàm lâu ngày sẽ bị tổn thương, khiến phần cằm bị bành ra và khuôn mặt cũng ngày một trở nên thô hơn.

Bên cạnh đó, việc nhai quá nhanh, ăn quá vội sẽ gây ảnh hưởng xấu đến dạ dày, sức khỏe, thậm chí còn gây tích mỡ ở bụng, đau dạ dày. Bạn nên tập thói quen ăn chậm từ tốn, bạn sẽ có thể kiểm soát được phần xương hàm, hạn chế tối đa áp lực lên phần khuôn mặt.

 

3. Thói quen sinh hoạt

Có thể một số thói quen trong lối sống của bạn như cách bạn nhai, tư thế ngủ, tư thế ngồi bắt chéo chân hoặc chỉ đơn giản là tựa tay vào mặt có thể gây ra mặt lệch, mất cân đối.

3 nguyên nhân chị em thường xuyên mắc phải khiến mặt lệch da chảy xệ - Ảnh 2

ó thể một số thói quen trong lối sống của bạn như cách bạn nhai, tư thế ngủ, tư thế ngồi bắt chéo chân hoặc chỉ đơn giản là tựa tay vào mặt có thể gây ra mặt lệch, mất cân đối

Ảnh minh họa: Internet

– Nhai một bên hàm: Rất nhiều người có thói quen khi ăn chỉ nhai 1 bên. Về lâu dài khi chỉ có 1 bên hàm hoạt động sẽ gây ra sự không đồng đều giữa 2 hàm khiến khớp cắn bị lệch. Tổng thể gương mặt lúc này cũng mất cân đối, lệch hẳn về phía hàm nhai thường xuyên. 

– Nằm nghiêng sang 1 bên khi ngủ: Nằm ngửa là tư thế tốt nhất khi ngủ, nếu bạn đổi bên liên tục thì nằm nghiêng cũng tốt. Nhưng nếu bạn có thói quen chỉ nằm nghiêng 1 bên sẽ khiến gương mặt bị ảnh hưởng và lệch nhẹ. 

 

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