Ngay cả vợ chồng cũng không nên dùng chung xà phòng tắm. Trước đây, Đại học Florida cho biết từng có trường hợp các cầu thủ bóng đá bị tái phát nhiễm Staphylococcus aureus (MRSA) sau khi dùng chung xà phòng tắm với nhau. Đây là một dạng nhiễm trùng tụ cầu khuẩn kháng kháng sinh. Bệnh hoàn toàn có thể lây từ người này sang người khác bằng cách dùng chung xà phòng.

Nhiều người cho rằng xà phòng là sản phẩm tẩy rửa, có khả năng diệt khuẩn nên không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, xà phòng thường ẩm ướt nên nó là môi trường tuyệt vời cho vi khuẩn sinh sôi. Vi khuẩn có thể di chuyển từ da người này sang dà người khác một cách dễ dàng khi dùng chung bánh xà phòng. Số người dùng miếng xà phòng càng nhiều thì lượng vi khuẩn càng lớn, khả năng lây nhiễm chéo càng cao.

Việc dùng chung bàn chải đánh răng có thể lây nhiễm chéo rất nhiều bệnh tật cho nhau, kể cả HPV.

Theo nghiên cứu cho thấy bàn chải đánh răng thường chứa các vi khuẩn gây bệnh và các loại virus như tụ cầu khuẩn, E. coli, và Pseudomonas…

Bạn có thể mắc bệnh nha chu, hoặc herpes miệng (gây mụn rộp) từ chiếc bàn chải dùng chung trong lúc bạn bị rộp miệng. Nếu như nướu của bạn bị chảy máu và vi khuẩn xâm nhập vào máu thì bạn thậm chí còn có nguy cơ bị viêm gan, HIV cùng rất nhiều bệnh truyền nhiễm khác.

Ngoài ra, HPV cũng có thể lây nhiễm qua những vật dụng của người bị bệnh đã dùng như cắt móng tay, kim bấm sinh thiết, quần áo nhỏ...

Bát đũa



Bát đũa là vật dụng cần thiết trong mọi bữa ăn và thường được lau rửa sạch sẽ sau khi dùng. Tuy nhiên, nhiều cặp vợ chồng chẳng ngại ngần dùng lại bát đũa của nhau hoặc thậm chí gắp cho nhau ăn trong bữa cơm, thói quen này sẽ khiến các bệnh truyền nhiễm lây lan qua đường tiêu hóa.

Theo nghiên cứu đã công bố của các nhà khoa học đến từ trường nha khoa Case Western Reserve (Mỹ), trong khoang miệng có chứa khoảng 700 loại vi khuẩn.

Bên cạnh các vi khuẩn có lợi, cũng sẽ có nhiều vi khuẩn gây hại như vi khuẩn Helicobacter pylori (HP), viêm gan A, viêm gan E, vi khuẩn lỵ, vi khuẩn thương hàn, vi khuẩn quai bị…