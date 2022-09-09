3 lối sống khiến bạn già trước tuổi

Sức khỏe 09/09/2022 08:06

3 việc làm dưới đây hàu như ai cũng mắc phải khiến tình trạng sức khoẻ và da ngày một giảm sút

Nguyên nhẫn khiến bạn già trước tuổi

Nhiều bạn thắc mắc không biết suy nghĩ nhiều có nhanh già không? Bên cạnh những lý do rõ ràng, chính những thói quen tưởng chừng như vô hại lại có thể gây ra tác động đến kể khiến khuôn mặt nhanh già. 

1. Ăn uống không lành mạnh

Lựa chọn thực phẩm không lành mạnh có thể cho tác động xấu đến làn da của bạn. Một số thói quen ăn uống bạn có thể đang thực hiện như:

  • Ăn quá nhiều đồ ăn béo, cà phê và thậm chí đồ uống có đường: điều này không phải là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn sở hữu làn da rạng rỡ và trẻ trung.
  • Cắt giảm hoàn toàn chất béo: việc loại bỏ hoàn toàn chất béo cũng không phải là ý tưởng tốt. Những chất béo như omega-3 giúp duy trì làn da, tăng cường sức khỏe của não, tim mạch, chống lại bệnh tiểu đường và có thể làm tăng tuổi thọ. Bởi vậy, bạn hãy chuyển sang sử dụng dầu ô liu, hạnh nhân và cá béo,.... và dùng một cách thật hạn chế chất béo bão hòa (ví dụ như bơ và pho mát).
  • Không ăn đường: ăn quá nhiều đường thúc đẩy quá trình lão hóa và viêm. Tuy nhiên, loại bỏ hoàn toàn đường ra khỏi chế độ ăn cũng không tốt. Đường cung cấp năng lượng, khi thiếu đường cơ thể sẽ huy động năng lượng từ bắp thịt ra để phục vụ các hoạt động sống khiến cơ của bạn bị teo dần đi. Do đó, sẽ dẫn đến sự già nua, nhăn da, kể cả da mặt, làm khuôn mặt nhanh già.
  • Đồ ăn vặt: cũng có thể nạp vào cơ thể của bạn các gốc tự do - đó là những tác nhân thúc đẩy nhanh quá trình lão hóa khiến bạn già trước tuổi.

2. Không vận động 

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Việc ít luyện tập làm cho nhiều chức năng vốn có của cơ thể bị “vô hiệu hóa”

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người không có thói quen tập thể dục thể thao, việc ít luyện tập làm cho nhiều chức năng vốn có của cơ thể bị “vô hiệu hóa”. Chẳng hạn hệ cơ xương kém hoạt động sẽ bị teo cơ cứng khớp; hệ tuần hoàn hệ hô hấp ít có hoạt động gắng sức, nên máu ít tưới ra ngoài da, làm cho da kém tươi nhuận, phát triển nếp nhăn, làm bạn trông có vẻ già đi nhiều so với tuổi.

3. Thiếu ngủ

Người lớn cần ít nhất 7 tiếng để ngủ mỗi đêm. Ngủ không đủ giấc không chỉ gây mệt mỏi mà còn rút ngắn cuộc sống của bạn. Các chuyên gia khuyên bạn nên đi ngủ sớm hơn nếu bạn nhận thấy mình ngày càng trở nên uể oải, trì trệ hoặc có dấu hiệu tăng cân.

Người từ 45 đến 65 tuổi nên áp dụng 7 mẹo ăn uống này để kéo dài tuổi thọ

Người từ 45 đến 65 tuổi nên áp dụng 7 mẹo ăn uống này để kéo dài tuổi thọ

Để kéo dài tuổi thọ và tận hưởng tuổi già khoẻ mạnh, tuân thủ 7 mẹo ăn uống dưới đây do chuyên gia thể thao chỉ dẫn là điều bạn nên làm.

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Từ khóa:   Già trước tuổi Thói quen xấu Sức khoẻ

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