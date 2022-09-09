3 lối sống khiến bạn già trước tuổi

Nguyên nhẫn khiến bạn già trước tuổi

Nhiều bạn thắc mắc không biết suy nghĩ nhiều có nhanh già không? Bên cạnh những lý do rõ ràng, chính những thói quen tưởng chừng như vô hại lại có thể gây ra tác động đến kể khiến khuôn mặt nhanh già.

1. Ăn uống không lành mạnh

Lựa chọn thực phẩm không lành mạnh có thể cho tác động xấu đến làn da của bạn. Một số thói quen ăn uống bạn có thể đang thực hiện như: