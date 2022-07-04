Vì vậy, bạn cần phải đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ cơ thể, ngoài việc xây dựng thói quen sinh hoạt và một chế độ ăn uống lành mạnh, bạn cũng nên ăn nhiều thực phẩm có tác dụng bảo vệ tử cung để có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của ung thư cổ tử cung một cách hiệu quả.

Ung thư cổ tử cung chủ yếu xảy ra ở phụ nữ trên 30 tuổi. Khi tuổi tác càng cao, các thành phần nội tiết tố trong cơ thể ngày càng ít đi, điều này sẽ dễ làm cho sức đề kháng và khả năng miễn dịch của người phụ nữ bị suy giảm một cách nhanh chóngThêm vào đó, việc nếu duy trì một số thói quen ăn uống và sinh hoạt không lành mạnh càng làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư cổ tử cung .

Sau đây là những “kẻ thù không đội trời chung” của bệnh ung thư cổ tử cung. Phụ nữ nên thường xuyên ăn nhiều một chút để xua đi cái lạnh và giữ ấm tử cung, giúp tử cung được sẽ khỏe mạnh hơn.

Trên thực tế, các sản phẩm được làm từ đậu nành rất giàu chất dinh dưỡng, đồng thời chứa thành phần estrogen thực vật có tác dụng bổ sung estrogen cho cơ thể người một cách hiệu quả. Ngoài ra, các sản phẩm từ đậu nành còn chứa một lượng lớn isoflavone có vai trò giúp làm chậm quá trình lão hóa buồng trứng, loại bỏ các gốc tự do và các vết nám, giúp bổ sung nội tiết tố, cung cấp và cân bằng hàm lượng estrogen giảm sút trong cơ thể, làm cho da thêm săn chắc, đặc biệt ngăn chặn quá trình lão hoá da hiệu quả.

Về tác dụng của quá trình oxy hóa có trong đậu nành, đặc biệt đối với những phụ nữ mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu, nếu được ăn một số chế phẩm làm từ đậu nành thường xuyên sẽ có tác dụng ức chế sự phát triển và phân chia của tế bào ung thư. Điều này có vai trò rất tốt trong việc phòng chống và ngăn ngừa ung thư cổ tử cung. Hơn nữa, tác dụng điều trị của các loại thực phẩm này rất có lợi cho sức khỏe của chị em phụ nữ.

2. Thường xuyên uống nước đường và gừng

Thực tế, chị em khi hành kinh sẽ thường chọn uống một ít nước gừng đường, vì nó có tác dụng cải thiện hiệu quả chứng đau bụng kinh, kinh nguyệt không đều,... Đặc biệt, các chị em bị ung thư cổ tử cung cũng có thể bồ sung thêm nước gừng và đường nâu trong thực đơn hằng ngày, vì sự kết hợp của đường nâu và gừng có tác dụng rất tốt trong việc làm ấm và bảo vệ tử cung, đồng thời có tác dụng loại bỏ các chứng lạnh âm trong tử cung, bổ khí huyết, điều trị hiệu quả các bệnh phụ khoa của phụ nữ. Ngoài ra, thức uống này cũng có thể bảo vệ và ngăn ngừa ung thư cổ tử cung một cách hiệu quả.

3. Saffron

Thực chất, saffron là một loại thuốc nam của Trung Quốc, nếu chị em mắc bệnh ung thư cổ tử cung thì có thể dùng saffron sắc thành nước uống hằng ngày. Bài thuốc này có tác dụng giảm đau hiệu quả cho chị em bị viêm nhiễm phụ khoa, đồng thời cũng có thể cải thiện hiệu quả vấn đề lạnh tử cung. Ngoài ra còn có tác dụng bảo vệ buồng trứng và tử cung rất tốt, song song đó cũng có thể ngăn ngừa hiệu quả sự xuất hiện của ung thư cổ tử cung.