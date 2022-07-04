3 loại thực phẩm này chính là “thiên địch” của bệnh ung thư cổ tử cung, phụ nữ nên ăn thường xuyên để xua tan cái lạnh và làm ấm tử cung, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn

Sức khỏe 04/07/2022 05:50

Nói đến ung thư cổ tử cung, nhiều chị em sẽ đặc biệt cảm thấy hoang mang, bởi trong xã hội hiện đại, ngày càng có nhiều phụ nữ mắc bệnh ung thư cổ tử cung và căn bệnh này cũng dần có xu hướng trẻ hóa.

3 loại thực phẩm này chính là “thiên địch” của bệnh ung thư cổ tử cung, phụ nữ nên ăn thường xuyên để xua tan cái lạnh và làm ấm tử cung, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn - Ảnh 1

Ung thư cổ tử cung chủ yếu xảy ra ở phụ nữ trên 30 tuổi. Khi tuổi tác càng cao, các thành phần nội tiết tố trong cơ thể ngày càng ít đi, điều này sẽ dễ làm cho sức đề kháng và khả năng miễn dịch của người phụ nữ bị suy giảm một cách nhanh chóngThêm vào đó, việc nếu duy trì một số thói quen ăn uống và sinh hoạt không lành mạnh càng làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư cổ tử cung.

3 loại thực phẩm này chính là “thiên địch” của bệnh ung thư cổ tử cung, phụ nữ nên ăn thường xuyên để xua tan cái lạnh và làm ấm tử cung, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn - Ảnh 2
Ung thư cổ tử cung là bệnh lý ác tính của biểu mô lát (biểu mô vảy) hoặc biểu mô tuyến cổ tử cung. Bệnh xảy ra khi các tế bào phát triển bất thường, nhân lên vô kiểm soát, xâm lấn khu vực xung quanh cũng như di căn tới các bộ phận khác của cơ thể

Vì vậy, bạn cần phải đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ cơ thể, ngoài việc xây dựng thói quen sinh hoạt và một chế độ ăn uống lành mạnh, bạn cũng nên ăn nhiều thực phẩm có tác dụng bảo vệ tử cung để có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của ung thư cổ tử cung một cách hiệu quả.

Sau đây là những “kẻ thù không đội trời chung” của bệnh ung thư cổ tử cung. Phụ nữ nên thường xuyên ăn nhiều một chút để xua đi cái lạnh và giữ ấm tử cung, giúp tử cung được sẽ khỏe mạnh hơn.

3 loại thực phẩm này chính là “thiên địch” của bệnh ung thư cổ tử cung, phụ nữ nên ăn thường xuyên để xua tan cái lạnh và làm ấm tử cung, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn - Ảnh 3

1. Thường ăn các sản phẩm từ đậu nành

Trên thực tế, các sản phẩm được làm từ đậu nành rất giàu chất dinh dưỡng, đồng thời chứa thành phần estrogen thực vật có tác dụng bổ sung estrogen cho cơ thể người một cách hiệu quả. Ngoài ra, các sản phẩm từ đậu nành còn chứa một lượng lớn isoflavone có vai trò giúp làm chậm quá trình lão hóa buồng trứng, loại bỏ các gốc tự do và các vết nám, giúp bổ sung nội tiết tố, cung cấp và cân bằng hàm lượng estrogen giảm sút trong cơ thể, làm cho da thêm săn chắc, đặc biệt ngăn chặn quá trình lão hoá da hiệu quả.

3 loại thực phẩm này chính là “thiên địch” của bệnh ung thư cổ tử cung, phụ nữ nên ăn thường xuyên để xua tan cái lạnh và làm ấm tử cung, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn - Ảnh 4

Về tác dụng của quá trình oxy hóa có trong đậu nành, đặc biệt đối với những phụ nữ mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu, nếu được ăn một số chế phẩm làm từ đậu nành thường xuyên sẽ có tác dụng ức chế sự phát triển và phân chia của tế bào ung thư. Điều này có vai trò rất tốt trong việc phòng chống và ngăn ngừa ung thư cổ tử cung. Hơn nữa, tác dụng điều trị của các loại thực phẩm này rất có lợi cho sức khỏe của chị em phụ nữ.

2. Thường xuyên uống nước đường và gừng

3 loại thực phẩm này chính là “thiên địch” của bệnh ung thư cổ tử cung, phụ nữ nên ăn thường xuyên để xua tan cái lạnh và làm ấm tử cung, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn - Ảnh 5

Thực tế, chị em khi hành kinh sẽ thường chọn uống một ít nước gừng đường, vì nó có tác dụng cải thiện hiệu quả chứng đau bụng kinh, kinh nguyệt không đều,... Đặc biệt, các chị em bị ung thư cổ tử cung cũng có thể bồ sung thêm nước gừng và đường nâu trong thực đơn hằng ngày, vì sự kết hợp của đường nâu và gừng có tác dụng rất tốt trong việc làm ấm và bảo vệ tử cung, đồng thời có tác dụng loại bỏ các chứng lạnh âm trong tử cung, bổ khí huyết, điều trị hiệu quả các bệnh phụ khoa của phụ nữ. Ngoài ra, thức uống này cũng có thể bảo vệ và ngăn ngừa ung thư cổ tử cung một cách hiệu quả.

3. Saffron

3 loại thực phẩm này chính là “thiên địch” của bệnh ung thư cổ tử cung, phụ nữ nên ăn thường xuyên để xua tan cái lạnh và làm ấm tử cung, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn - Ảnh 6

Thực chất, saffron là một loại thuốc nam của Trung Quốc, nếu chị em mắc bệnh ung thư cổ tử cung thì có thể dùng saffron sắc thành nước uống hằng ngày. Bài thuốc này có tác dụng giảm đau hiệu quả cho chị em bị viêm nhiễm phụ khoa, đồng thời cũng có thể cải thiện hiệu quả vấn đề lạnh tử cung. Ngoài ra còn có tác dụng bảo vệ buồng trứng và tử cung rất tốt, song song đó cũng có thể ngăn ngừa hiệu quả sự xuất hiện của ung thư cổ tử cung.

Khi giặt nội y, phụ nữ nếu tránh 3 điểm này, các bệnh phụ khoa muốn "đeo bám" bạn cũng khó

Khi giặt nội y, phụ nữ nếu tránh 3 điểm này, các bệnh phụ khoa muốn "đeo bám" bạn cũng khó

So với nam giới, nữ giới thường sẽ phải chú ý đến việc vệ sinh cá nhân của mình nhiều hơn. Chẳng hạn như quần áo lót, phụ nữ cần phải thay chúng hằng ngày, thậm chí là nhiều lần trong ngày vào những ngày rụng trứng. Nếu không họ sẽ rất dễ mắc phải một loạt các bệnh mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   biểu hiện của ung thư cổ tử cung phòng ngừa ung thư cổ tử cung ung thư cổ tử cung 3 thực phẩm là kẻ thù của ung thư cổ tử cung phụ nữ sức khỏe bệnh phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 19 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 24 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm