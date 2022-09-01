3 điều nên làm để cải thiện tình trạng lão hoá, điều thứ 2 đơn giản nhưng ít người thực hiện

Các nguyên nhân khách quan như: do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời có chứa nhiều tia UV; sống ở môi trường bị ô nhiễm nặng như khói bụi, khí thải, môi trường khô nóng hoặc khô lạnh. Lạm dụng mỹ phẩm quá đà, sử dụng không đúng cách cũng khiến da nhanh lão hóa.

Lão hóa da thường do 2 nguyên nhân khách quan và chủ quan. Các nguyên nhân chủ quan có thể kể đến là đầu óc căng thẳng, hay chịu stress; chế độ ăn ít rau quả, thường xuyên uống rượu bia, chất kích thích, thức quá khuya. Ngoài ra, càng lớn tuổi, sự hình thành collagen, elastin, sản sinh tế bào càng giảm, làm cho cấu trúc này trở nên lỏng lẻo, giảm đi sự đàn hồi vốn có của làn da khi còn trẻ.

Các nguyên nhân chủ quan có thể kể đến là đầu óc căng thẳng, hay chịu stress; chế độ ăn ít rau quả, thường xuyên uống rượu bia, chất kích thích, thức quá khuya.

Các nguyên nhân chủ quan có thể kể đến là đầu óc căng thẳng, hay chịu stress; chế độ ăn ít rau quả, thường xuyên uống rượu bia, chất kích thích, thức quá khuya. Ảnh minh họa: Internet

Cách ngăn ngừa lão hoá

Bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời mỗi ngày

Cho dù làm bất kỳ việc gì như làm việc ngoài trời, hay tắm nắng ngoài bãi biển, ... thì chống nắng cho da là điều cần thiết.

Có nhiều cách để giúp cho làn da tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời như: đội mũ rộng vành, mặc quần áo chống nắng, sử dụng kem chống nắng có phổ rộng và chỉ số chống nắng SPF tối thiểu là từ 30 trở lên đồng thời có các tác dụng chống nước.

Áp dụng chế độ ăn lành mạnh và cân bằng

Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng ăn nhiều trái cây và rau quả tươi có thể ngăn ngừa tổn thương da dẫn đến quá trình lão hoá da sớm. Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng ăn nhiều trái cây và rau quả tươi có thể ngăn ngừa tổn thương da dẫn đến quá trình lão hoá da sớm. Những phát hiện từ nghiên cứu này cũng cho thấy chế độ ăn có chứa nhiều đường hoặc carbohydrate tinh chế có thể đẩy nhanh quá trình lão hoá.

Rửa mặt nhẹ nhàng, 2 lần 1 ngày

Nên rửa mặt 2 lần mỗi ngày trong trường hợp ra nhiều mồ hôi khi đội mũ hay mũ bảo hiểm. Ảnh minh họa: Internet

Rửa mặt nhẹ nhàng và hạn chế tẩy da chết bằng hạt scrub vì điều này có thể gây kích thích da, làm tăng quá trình lão hóa. Rửa mặt bằng loại sửa rửa mặt dịu nhẹ giúp loại bỏ bụi bẩn, lớp makeup và những tạp chất khác mà khống gây kích ứng da. Bạn nên rửa mặt 2 lần mỗi ngày trong trường hợp ra nhiều mồ hôi khi đội mũ hay mũ bảo hiểm. Khi ra nhiều mồ hôi da bạn rất nhạy cảm và dễ bị lên mụn nên việc rửa mặt lúc này là vô cùng cần thiết.