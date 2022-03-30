12 hành động mà xã hội vẫn kì thị dù nó tốt cho chính bản thân mình

Nhưng đôi khi, lời nói của họ có thể gây tổn thương. Họ có thể không nhận thức được điều đó một cách đúng đắn, ngay cả khi đó là một thói quen hoàn toàn lành mạnh và có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Đó là lý do tại sao Bright Side đã tổng hợp một số hành động thường mang tiếng xấu trong mắt người khác nhưng điều đó có thể rất tốt cho những người thực hiện chúng.

2. Làm mọi việc một mình khi chúng thường làm với người khác

Muốn nghỉ vài ngày hoặc hủy bỏ kế hoạch để ở nhà xem phim trên chiếc ghế dài với mặt nạ dưỡng mặt là hoàn toàn lành mạnh và hợp lý.Nhà nghiên cứu thậm chí chỉ ra rằng việc dành thời gian gian chăm sóc cho bản thân giúp chúng ta tìm hiểu được nội tâm bên trong của mình muốn điều gì để ta có thể thực hiện những điều chúng ta muốn thay đổi theo hướng tích cực hơn.

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Đi chơi với bạn bè hay với người yêu không chỉ vui mà còn tốt cho sức khỏe. Nhưng đi đến rạp chiếu phim, đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, đi dạo trong viện bảo tàng không nhất thiết phải đi cùng với người khác.

Bạn không cần phải e ngại khi thực hiện những hoạt động yêu thích của mình này một mình. Bạn có thể tận hưởng sự tự do của mình trong lúc cải thiện khả năng tập trung (vì mọi thứ phụ thuộc vào bạn), đặt lợi ích của mình lên hàng đầu bất kể ý kiến của người khác. Bạn cũng sẽ trở nên đồng cảm hơn.

3. Tự nói chuyện với bản thân

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Việc suy nghĩ bất thình lình thành tiếng nói phát ra không có nghĩa là người đó bị điên .Mặc dù chúng ta có thể bị nhận lại những ánh mắt khinh thường khi làm những việc đó. Nói ra suy nghĩ của mình không phải việc làm xấu mà chỉ là giúp chúng ta sắp xếp những ý tưởng đó hợp lý hơn thôi.

Hơn nữa, theo các chuyên gia, điều này giúp chúng ta làm tăng phản xạ, tăng cường trí nhớ, làm sáng tỏ ý tưởng của mình để giúp chúng ta yên tâm, giải quyết công việc nhanh hơn, giảm cảm giác cô đơn và hướng dẫn hành động của chúng ta.

4. Suy nghĩ một lát trước khi trả lời

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Trong một thế giới công nghệ với tốc độ 1.000 dặm / giờ, nơi để giao tiếp là tức thời, mất nhiều thời gian để trả lời tin nhắn, dù là trực tiếp hoặc gián tiếp, thường gây ra lo lắng và khó chịu cho người nhận. Nhưng sự thật là điều đó hoàn toàn hợp lệ, và tốt hơn hết là bạn nên dành thời gian suy nghĩ và đưa ra câu trả lời thích hợp hơn là nói ra những điều ngớ ngẩn.

5. Đi ngủ "quá sớm" hoặc thức dậy "quá trễ"

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Tất cả chúng ta đều có khả năng đã nghe những câu như “Sao còn chưa ngủ sớm? " hoặc “Bạn dậy lúc 11 giờ trưa à? Bạn thật lười biếng!" Nhưng sự thật là tất cả chúng ta đều khác nhau. Mọi người đều có thói quen hoặc vấn đề riêng của họ, khiến họ khó đi vào giấc ngủ hoặc cần ngủ nhiều hơn, và điều đó không nên được đặt câu hỏi hoặc phải đưa ra ý kiến.

6. Nói không với người khác

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Từ chối một lời đề nghị mà không thuyết phục chúng ta hoặc đơn giản là chúng ta không muốn gây khó chịu cho người khác và thậm chí có thể khiến chúng ta cảm thấy tội lỗi. Nhưng nói ra chữ “không” không phải là điều đáng sợ hay tiêu cực, vì nó giúp tăng cường sự tự tin của chúng ta và có được giá trị bản thân, đồng thời lựa chọn những gì chúng ta muốn để sự tự do của mình không bị bó buộc vì người khác và thoải mái nói “không” là hợp lệ và nên hoàn toàn được tôn trọng.

7. Cải thiện hay thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống của bạn

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Khi chúng ta quyết định thay đổi cuộc sống hoặc sửa đổi thói quen của mình, chúng ta thường có thể nhận lại những lời chỉ trích tiêu cực từ những người khác cùng với những nhận xét, chẳng hạn như, “Là bạn sao? Sao lại làm như vậy? ” .Nhưng việc bị đánh giá không liên quan gì đến bạn mà ngược lại là do người khác thiếu lòng tự tin và họ có nhu cầu muốn mình vượt trội hơn. Bạn cứ đi trên con đường của mình cùng với nỗ lực, bạn sẽ đạt được những điều bạn muốn.

8. Tránh xa những thành viên tiêu cực trong gia đình

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Mặc dù nhiều người nói rằng máu đặc hơn nước , nghĩa là quan hệ gia đình là quan hệ bền vững nhất và quan trọng nhất.Nhưng nhiều khi, các thành viên trong gia đình có thể gây ra nhiều sự khó chịu hơn là hạnh phúc và không có cảm giác như người chung một nhà. Bỏ đi là lựa chọn cuối cùng vì trước tiên, tốt hơn là bạn nên giải quyết các vấn đề, nhưng nếu bạn đã đạt đến đỉnh điểm bất lực, hành động dứt khoát sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần và cân bằng cảm xúc của bạn.

Theo các chuyên gia, điều tốt nhất nên làm là chấp nhận rằng có những người sẽ không bao giờ thay đổi, và mình nên tự đặt ra giới hạn, giữ khoảng cách và tránh xung đột để không đánh mất lòng tự tôn của mình.

9. Phạm lỗi sai

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Việc mắc lỗi là một phần phải xảy ra trong quá trình học tập, và việc bị chỉ trích khi bạn vô tình mắc lỗi không có gì tot tát cả. Trên thực tế, khi mắc sai lầm, chúng ta đang tích lũy được kinh nghiệm sẽ giúp chúng ta tiến bộ hơn trong tương lai, dạy chúng ta khiêm tốn hơn và khiến chúng ta tự phê bình và có trách nhiệm hơn với bản thân.

10. Hỏi về con cái khi bắt đầu một mối quan hệ

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Vâng, nghe có vẻ lạ, và đó không phải là một trong những điều thường nói để nói trong buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng đó là khi bạn quyết định tiến xa hơn một chút. Việc hỏi người kia ngay từ đầu xem họ có dự định có con vào một thời điểm nào đó sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối trong tương lai khi bạn đã ở trong mối quan hệ và lâu dần phát hiện ra điều gì đó mà bạn không thấy ưng ý. Tốt hơn hết là bạn nên rõ ràng những điều quan trọng ngay từ đầu để tránh thất vọng.

11. Khi bạn là đàn ông , bạn cũng phải có trách nhiệm chăm sóc cho con mình

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Vẫn có nhiều người tin rằng phụ nữ nên là người chăm sóc trẻ em hoặc họ có thể làm điều đó tốt hơn, nhưng chúng tôi biết rất rõ rằng mọi người lớn đều có năng lực để làm mọi điều đó. Đặc biệt là ngày nay, vì các ông bố độc thân đang có xu hướng gia tăng, không có gì ngạc nhiên nếu họ hoàn toàn có trách nhiệm và chăm sóc những đứa con của mình không thua kém gì phụ nữ.

12. Dù bạn là đàn ông, bạn vẫn có thể dùng kem chống nắng

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Mặc dù điều đó có vẻ kỳ lạ, nhưng vẫn có những người đàn ông từ chối sử dụng kem chống nắng vì họ coi nó giống như lớp trang điểm. Và thậm chí có những người bị trêu chọc vì sử dụng nó. Thực tế là sản phẩm này được khuyến khích sử dụng bởi tất cả mọi người trên 6 tháng vì nó không chỉ ngăn ngừa tình trạng bị cháy da mà còn là thứ duy nhất bảo vệ chúng ta khỏi ung thư da.

Những điều bạn làm có lợi cho bạn nhưng người khác lại chỉ trích là gì? Bạn nghĩ hành động nào không đáng bị lên án?

Theo Bright Side