11 cách để trẻ lâu và sống lâu hơn

Theo một nghiên cứu của Anh tiến hành trong 50 năm, bỏ thuốc lá ở tuổi 30 kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm, 9 năm ở 40 tuổi, 6 năm ở 50 tuổi và 3 năm ở 60 tuổi.

Khi già đi, độ dài của telomerase, “chiếc mũ plastic” bảo vệ các nhiễm sắc thể ở cả hai đầu sẽ giảm đi. Điều này khiến con người dễ mắc bệnh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các thói quen lối sống lành mạnh như chế độ ăn uống và tập thể dục sẽ kích hoạt các enzym kéo dài telomerase.

Ảnh minh họa: Internet

3. Ăn theo chế độ Địa Trung Hải

Chế độ ăn Địa Trung Hải chủ yếu dựa trên trái cây và rau quả, ngũ cốc, dầu ô liu, cá. Một phân tích của 50 nghiên cứu trước đây cho thấy chế độ ăn như vậy làm giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa. Hội chứng chuyển hóa là sự kết hợp của béo phì, lượng đường trong máu cao và huyết áp cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường.

4. Chân thành trong mọi việc

Theo kết quả của một nghiên cứu được thực hiện trong hơn 80 năm, yếu tố dự đoán tốt nhất về tuổi thọ là tính cách chân thành. Những người có lương tâm làm nhiều hơn để giữ gìn sức khỏe, đưa ra lựa chọn công việc tốt hơn và sống gần gũi hơn với mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

5. Giảm cân

Nếu giảm cân, có thể ngăn chặn bệnh tiểu đường, bệnh tim và các yếu tố khác làm giảm tuổi thọ.

6.Kết bạn

Các nhà nghiên cứu Úc phát hiện ra rằng những người lớn tuổi hòa đồng ít có khả năng tử vong trong vòng 10 năm so với những người cùng tuổi có ít bạn hơn. Kết quả phân tích 148 nghiên cứu hiện có cũng chứng minh mối quan hệ giữa các hoạt động xã hội khác nhau và tuổi thọ.

Ảnh minh họa: Internet

7. Vận động

Tập thể dục vừa phải trong 2 giờ 30 phút mỗi tuần. Điều này làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường và trầm cảm, và nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạn có thể giữ cho đầu óc minh mẫn ngay cả khi già đi.

8. Tha thứ

Buông bỏ oán giận làm giảm lo lắng, hạ huyết áp, giúp thở dễ dàng hơn. Hiệu ứng này tăng theo độ tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

9. Đeo thiết bị an toàn tốt

Tai nạn là nguyên nhân gây tử vong số một cho những người từ 1-24 tuổi ở Hoa Kỳ. Trong trường hợp xảy ra tai nạn ô tô, thắt dây an toàn tốt có thể giảm 50% tỷ lệ tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

10. Ngủ đủ giấc

Những người ngủ ít hơn 5 tiếng có nguy cơ chết sớm cao. Ngủ đủ giấc để phòng tránh các loại bệnh tật và nhanh khỏi bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

11. Kiểm soát căng thẳng

Thử tập yoga, thiền hoặc thở bằng bụng. Chỉ vài phút mỗi ngày như thế này sẽ làm giảm căng thẳng và thay đổi cuộc sống của bạn.

Theo Kormedi