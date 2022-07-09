10 bài tập thể dục cho phần lưng giúp bạn xây dựng cơ bắp hiệu quả

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Bài tập lưng này có lẽ sẽ không bao giờ lỗi thời - nó không phải là một bài tập phức tạp và bạn chỉ cần một qảu tạ để hoàn thành nó. Nó hoạt động trên một phần của cơ thể bạn cùng một lúc, vì vậy bạn sẽ cần phải chuyển sang bên kia khi hoàn thành. Nó không chỉ có lợi cho cơ lưng của bạn, giúp chúng to ra mà còn làm chúng phát triển để mọi sự mất cân bằng có thể không còn nữa. Lưng dưới và dạ dày của bạn cũng đang chuyển động ở đây, vì vậy bài tập sẽ có tác dụng giữ ổn định phần thân của cơ thể bạn. Ngoài ra, nó giúp bạn đốt cháy calo trong một khoảng thời gian. Ngay cả một số vận động viên thể hình nổi tiếng nhất cũng đưa thói quen này lên đầu danh sách tập luyện của họ.

Kết quả của quá trình tập luyện này, tư thế của bạn sẽ được cải thiện, bạn sẽ có thể nâng tốt hơn ở các vùng khác trên cơ thể và bạn sẽ có một lực cầm nắm mạnh mẽ hơn. Nói chung, những người yêu thích môn thể dục thẩm mỹ và thể dục Olympic được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​bài tập này, nhưng nếu bạn không phải là một trong những người đó, thì bạn có thể tập nó vì lợi ích cá nhân của mình.

Hàng tạ một tay phù hợp với các đòn tạ, bẫy, cơ sau và cơ tam đầu của bạn. Đối với bài tập này, bạn sẽ cần một băng ghế phẳng và một quả tạ.

Vị trí ban đầu: Đặt đầu gối trái của bạn trên một băng ghế phẳng - chân còn lại của bạn có thể giữ nguyên trên sàn. Thân của bạn phải được uốn cong về phía trước và song song với sàn nhà. Hỗ trợ bản thân bằng tay trái của bạn đặt trên băng ghế.

Phải làm gì:

Nắm lấy một quả tạ bằng tay phải của bạn (lòng bàn tay của bạn phải hướng vào trong) và giữ cho lưng thẳng và cánh tay của bạn mở rộng.

Gập cánh tay của bạn ở khuỷu tay và đưa quả tạ lên trước ngực của bạn. Trong khi thực hiện động tác này, bạn sẽ cảm thấy căng cơ ở lưng và cơ vai thay vì ở cánh tay.

Khi bạn lên đến đỉnh, hãy siết chặt cơ vai và cơ lưng của bạn. Giữ nguyên tư thế trong vài giây.

Từ từ bắt đầu đặt tay xuống cho đến khi cánh tay của bạn được mở rộng hoàn toàn.

Lặp lại 40 lần và chuyển sang cánh tay còn lại.

2. Hít xà đơn

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Nếu bạn chưa quen với động tác pull-up, thì đây có thể là lựa chọn tốt nhất cho bạn khi bắt đầu vì nó dễ hơn một chút so với những động tác pull-up thông thường mà mọi người làm. Mặc dù nó có vẻ không khác nhiều so với cách kéo lên thông thường, nhưng khi bạn bắt đầu, bạn sẽ thấy những khác biệt đáng chú ý, một trong số đó là vị trí đặt tay của bạn - chúng gần nhau hơn ở đây.

Bài tập mạnh mẽ này nổi tiếng là giúp tăng cường sức mạnh cho lưng trên và bắp tay của bạn, nhưng thật đáng kinh ngạc, nó cũng hoạt động cả cơ tam đầu của bạn (những bài có tác dụng đẩy nhiều hơn kéo). Nó giúp bạn có được lưng dày hơn vì có rất nhiều áp lực đặt lên lớp lót bên trong của bạn. Điều này nói lên rằng đây là một bài tập dễ dàng nhắm vào cánh tay và phần giữa lưng của bạn, mặc dù bạn có thể không có “hình chữ V” hấp dẫn trừ khi bạn thực hiện động tác kéo xà rộng.



- Kéo tay ôm sát là một trong những biến thể của các bài tập kéo tay, và chúng giúp phát triển cơ bắp và cơ bắp tay. Bạn sẽ cần một thanh kéo lên để thực hiện những điều này.

Vị trí ban đầu: Nắm lấy thanh kéo bằng hai tay đặt rộng bằng vai, các ngón tay cái hướng vào nhau và thẳng cột sống.

Phải làm gì:

Hít vào, siết chặt cơ mông và kéo căng bả vai.

Khuỷu tay của bạn phải hướng thẳng xuống sàn và kích hoạt cơ lót của bạn.

Đưa cằm về phía thanh xà, kéo cơ thể lên.

Từ từ đưa cơ thể trở lại vị trí ban đầu.

Lặp lại 10-15 lần.

3. Hít xà đơn tay nắm rộng

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Những loại hình tập luyện này thực sự giúp ích cho phần trên cơ thể của bạn. Nó hoàn toàn ngược lại với bài tập ôm sát, vì hai tay của bạn tách rời và rộng hoàn toàn. Nhưng cũng giống như kẹp chặt, đòn này cũng kích hoạt mỡ của bạn - tuy nhiên, sự khác biệt là nó cũng kích hoạt ngực của bạn. Chúng cũng tăng cường sức mạnh cho đôi tay của bạn. Tốt nhất bạn nên thực hiện 2-3 set với số lần lặp lại. Cố gắng chọn số lần bạn thực hiện dựa trên số lần bạn có thể thực hiện với kỹ thuật tốt. Bạn cũng sẽ cần một thanh kéo lên cho những thứ này.

Vị trí ban đầu: Nắm lấy thanh kéo bằng tay cầm rộng hơn cơ thể của bạn - cơ thể và bàn tay của bạn phải tạo thành hình chữ “Y” với nhau. Các ngón tay cái nên hướng vào nhau, sống lưng thẳng.

Phải làm gì:

Hít vào, siết chặt cơ mông và kéo căng bả vai.

Đưa cằm về phía thanh xà, kéo toàn bộ cơ thể lên.

Từ từ hạ thấp cơ thể trở lại vị trí ban đầu.

Lặp lại 10-15 lần.

4. Kéo lưng xô tư thế thẳng đứng

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Đừng để ý nghĩ về một chiếc máy cáp làm bạn sợ hãi, nó thậm chí có thể dễ dàng hơn nhiều so với những quả tạ đối với bạn (vì nó là một chiếc máy). Nó thậm chí có thể được xem là tốt hơn cả tạ vì nó có thể hoạt động từng nhóm cơ của bạn trong khi chỉ sử dụng một.

Có một số điều mà bạn có thể muốn chú ý khi thực hiện bài tập này. Đừng quên nhận thức về cốt lõi của bạn ở đây vì cốt lõi của bạn trong bài tập này là ở đó để giúp bạn duy trì sự ổn định. Ngoài ra, hãy cố gắng chú ý đến khuỷu tay của bạn - chúng không nên uốn cong quá mức vì điều này có thể dẫn đến việc tập cơ ba đầu thay vì tập lưng (mục tiêu của bạn). Bạn có thể giữ chúng hơi uốn cong một chút nhưng không khóa chúng hoàn toàn. Cuối cùng, hít thở sâu và không di chuyển quá nhanh. Mặc dù trong một số bài tập, đi nhanh là tốt, nhưng với bài này thì không. Một chuyển động trơn tru và có kiểm soát là cách để đi và điều này cũng có thể giúp bạn tập trung trong suốt quá trình.

Vị trí ban đầu: Bạn sẽ cần một máy cáp với một thanh nhỏ gắn vào ròng rọc phía trên để thực hiện bài tập này. Nắm lấy thanh tạ, giữ lưng thẳng và đảm bảo hai tay của bạn rộng bằng vai.

Phải làm gì:

Đảm bảo rằng cánh tay của bạn ở ngang bằng và bắt đầu kéo phần đính kèm xuống theo hình vòng cung.

Trong khi thực hiện động tác này, hãy ép chặt hai bả vai lại với nhau và giữ chặt cơ thể.

Khi phần đính kèm chạm đến quần của bạn, hãy tạm dừng vài giây và từ từ trở lại vị trí ban đầu.

Lặp lại 30 - 40 lần.

5. Deadlift

Ảnh minh họa: Internet

Bài tập với tạ này giúp xây dựng cả sức mạnh và kích thước của bạn, đặc biệt là ở lưng dưới và lưng trên. Điều tốt ở đây là thực tế là nó nhắm vào hầu hết tất cả các vùng cơ trên lưng của bạn. Đây là một bài tập rất nổi tiếng và có thể được nạp quá mức. Bắp tay và mỡ của bạn cũng hoạt động ở đây, và cột sống của bạn vẫn ở vị trí cũ.

Nếu bạn là người có vấn đề về lưng, bài tập này sẽ không đăng bất kỳ vấn đề nào nếu được thực hiện đúng cách. Trên thực tế, nó thậm chí có thể giúp ích cho bạn, chỉ cần cố gắng sử dụng một hàng ròng rọc thấp. Nếu lưng của bạn khỏe mạnh, hãy cố gắng không nhão và duy trì phong độ hoàn hảo để tránh chấn thương.

Vị trí ban đầu: Đứng thẳng với đầu gối hơi uốn cong, uốn cong ở thắt lưng và đưa thân về phía trước. Lưng của bạn phải thẳng và ngẩng cao đầu. Giữ thanh tạ ngay trước mặt bạn và giữ cho cánh tay vuông góc với sàn.

Phải làm gì:

Giữ thân bất động, thở ra và nâng thanh tạ lên. Khuỷu tay của bạn nên được giữ gần với cơ thể của bạn.

Sau khi bạn đưa thanh tạ lên, siết chặt cơ lưng và giữ tư thế này trong vài giây.

Sau đó, rất cẩn thận đưa thanh tạ xuống vị trí ban đầu của bạn.

Lặp lại 10 lần.

Cảnh báo: Những người có vấn đề về lưng không nên thực hiện bài tập này.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng tạ thay vì thanh tạ để thực hiện bài tập này.

6. Vớt tạ

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Vớt (kéo) tạ tay thẳng là một bài tập đơn giản nhưng hiệu quả cho cơ lưng, ngực, cánh tay và cơ bụng. Bạn sẽ cần một quả tạ nặng vừa phải và một băng ghế phẳng cho nó. Vớt (kéo) tạ



tay thẳng có lợi cho việc tăng cường sức mạnh của phần trên cơ thể của bạn trong chuyển động hoàn toàn và cải thiện hiệu quả của cơ vai của bạn. Nó hơi giống với máy ép băng ghế dự bị; sự khác biệt chính là việc sử dụng quả tạ cho cái này.

Thông thường, các vận động viên chạy và người chơi quần vợt, cầu lông, bóng bầu dục và bóng đá bao gồm điều này trong thói quen của họ (vì việc sử dụng chuyển động trên cao là rất quan trọng ở đây).

Vị trí ban đầu: Nằm trên một băng ghế phẳng. Bàn chân của bạn phải rộng bằng vai và đặt cách nhau. Chỉ lưng trên của bạn nên chạm vào băng ghế.

Phải làm gì:

Nhận một quả tạ. Đưa tay lên sau đầu.

Thả trọng lượng của quả tạ và thả nó xuống thấp nhất có thể trong khi giữ nó bằng tay.

Đảm bảo bạn siết chặt các cơ ở đầu chuyển động và giữ cổ tay thẳng.

Lặp lại 30 - 40 lần.

7. Kéo lưng xô hẹp tay

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Bài tập kéo lưng xô hẹp tay giúp bạn giảm cân. Bạn sẽ cần một dây cáp máy với một thanh rộng gắn vào ròng rọc phía trên để thực hiện bài tập này.



Nó hoạt động ở phần cơ rộng nhất của lưng giúp tư thế nhẹ nhàng và duy trì sự ổn định của bạn. Nhiều người thực hiện các bài tập này sai cách, đó là lý do tại sao chấn thương có thể dễ dàng xảy ra. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải giữ đúng biểu mẫu của bạn để xem kết quả.

Điều quan trọng là thở ra khi bạn kéo tạ xuống và hít vào khi bạn kéo lên. Ngoài ra, cố gắng không ngả người về phía sau quá nhiều khi bạn kéo cần vào trong, vì điều này sẽ không hoạt động với các cơ bạn muốn. Ngoài ra, hãy giữ nguyên tư thế ngồi của bạn khi bạn kéo cần gạt lên.

Vị trí ban đầu: Ngồi xuống băng ghế của máy cáp và nắm lấy thanh ròng rọc với hai tay đặt rộng hơn chiều ngang vai (ở thế nắm rộng). Tay của bạn phải thẳng, và thanh phải qua đầu của bạn. Ngả thân về phía sau một góc 30 độ với ngực kéo về phía trước.

Phải làm gì:

Thở ra, kéo thanh tạ xuống về phía ngực trên của bạn, đồng thời đưa vai và cánh tay của bạn ra sau.

Khi bạn vào tư thế này, hãy siết chặt cơ lưng và giữ nó trong vài giây.

Đảm bảo rằng thân trên của bạn đứng yên và cánh tay là vật duy nhất di chuyển.

Thư giãn bả vai của bạn, từ từ đưa thanh trở lại vị trí ban đầu và mở rộng hoàn toàn cánh tay của bạn. Hít vào.

Lặp lại 50-60 lần.

8. Kéo lưng xô ở tư thế ngồi thấp

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Kéo lưng xô ở tư thế ngồi thấp rất tốt cho việc tập luyện cơ lưng giữa của bạn. Bạn sẽ cần một máy tập ròng rọc thấp với thanh chữ V cho bài tập này .

Vị trí ban đầu: Ngồi trên máy và hơi cong đầu gối sao cho có thể vươn tay ra với tay cầm nhưng không vòng ra sau.

Phải làm gì:

Kéo tập dây cáp về phía thân của bạn, hướng khuỷu tay về phía hông.

Đầu, lưng và cột sống của bạn phải thẳng hàng. Ngực của bạn được nâng cao và toàn bộ lõi của bạn được tham gia.

Khi tập tin đính kèm ở gần thân của bạn, hãy kéo mi và bả vai của bạn và giữ tư thế này trong vài giây.

Từ từ kéo phần đính kèm trở lại vị trí ban đầu.

Lặp lại 30 - 40 lần.

9. Hít xà đơn hạ thấp trọng lượng cơ thể

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Hít xà đơn hạ thấp trọng lượng cơ thể nhắm vào vùng lưng giữa của bạn. Bạn sẽ cần bất kỳ thanh nào có thể điều chỉnh chiều cao vòng eo của mình hoặc máy Smith cho bài tập này .



Hãy coi bài tập lưng này như một bài chống đẩy, chỉ ở phía bên kia (lật ngược lại). Ở đây không có tạ và bạn chỉ cần một thanh tạ. Với động tác chống đẩy thông thường, hai tay của bạn sẽ đặt trên sàn, trong khi với động tác này, cánh tay của bạn dang lên trên và chạm vào thanh tạ phía trên bạn.

Đây là kiểu tập luyện có thể mang lại lợi ích cho gần như toàn bộ cơ thể của bạn, bao gồm cả gân kheo, sức bám và thậm chí là cơ mông của bạn! Nếu bạn muốn thực hiện bài tập dễ dàng hơn, chỉ cần nâng thanh bạn đang sử dụng lên cao hơn để bạn không phải nằm trên sàn khi đi xuống (chúng ta đều biết những con kiến ​​nhỏ có thể muốn tập luyện). Ngoài ra, có thể dễ dàng hơn nếu lưng bạn thẳng hơn.

Vị trí ban đầu: Điều chỉnh thanh của bạn đến độ cao ngang thắt lưng và nắm lấy nó với cánh tay của bạn ở vị trí rộng hơn chiều rộng bằng vai. Cơ thể của bạn phải ở bên dưới thanh tạ, gót chân trên mặt đất, cánh tay mở rộng hoàn toàn và cơ thể của bạn phải thẳng.

Phải làm gì:

Tác động vào bả vai của bạn, đồng thời kéo thân và cơ thể lên.

Giữ nguyên tư thế trong vài giây.

Từ từ trở lại vị trí ban đầu.

Lặp lại 20 lần.

10. Kéo lưng xô thẳng tay

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Bài tập kéo tay thẳng giúp phát triển cơ bụng, lưng trên, cơ delta sau, cơ tam đầu, ngực và lõi của bạn. Bạn sẽ cần một trạm cáp và một tay cầm dây gắn vào một ròng rọc cao.



Một trong những lợi ích đáng ngạc nhiên và độc đáo của bài tập này là sự kết nối giữa tâm trí và cơ bắp. Nó có thể hoạt động hoàn hảo cho những người không thể thực sự cảm nhận được chất béo của họ đang hoạt động trong quá trình tập luyện kéo xuống bình thường. Cố gắng đưa điều này vào thói quen của bạn vào cuối buổi tập, vì điều này có thể giúp máu của bạn bơm rất nhiều, dẫn đến sự phát triển của cơ bắp.

Vị trí ban đầu: Khi tay cầm dây của bạn được gắn vào ròng rọc cao của trạm cáp, hãy nắm lấy hai đầu của bạn và hướng về phía trạm. Kéo hai bả vai lại gần nhau và hạ xuống. Kéo xương sườn của bạn xuống, nhét xương cụt vào dưới và gài phần lõi của bạn.

Phải làm gì:

Di chuyển hông về phía sau, tạo thành một góc 30-45 độ với cơ thể.

Cánh tay của bạn ở phía trước của bạn, mở rộng hoàn toàn. Bạn sẽ cảm thấy căng dây cáp và cơ lưng. Đặt hai bàn chân của bạn rộng bằng vai.

Trong chuyển động vòng cung, từ từ hạ cánh tay xuống cho đến khi hai tay thẳng hàng với hông. Khuỷu tay của bạn nên được khóa lại.

Giữ vị trí này trong vài giây, sau đó từ từ trở lại vị trí ban đầu của bạn.

Lặp lại 25-30 lần.

Trong khi thực hiện bài tập này, điều quan trọng là phải giữ cho khuỷu tay của bạn được mở rộng hoàn toàn và khóa lại. Nếu bạn bắt đầu uốn cong, cơ tam đầu của bạn sẽ bị ảnh hưởng và điều này sẽ làm giảm tác dụng tích cực đối với mỡ của bạn.

Bạn thường tập lưng như thế nào? Bạn có thêm bài tập nào vào danh sách này không? Hãy cùng chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi trong phần bình luận!

Theo Bright Side