Xuyên sợi dây qua tép tỏi, mẹo hay mà phụ nữ nhất định phải biết

Bài viết sau đây là về một người phụ nữ phát hiện ra một phương thuốc tự nhiên rất hiệu quả đối với nhiễm trùng âm đạo dai dẳng của mình. Cô đã vô cùng ngạc nhiên khi căn bệnh nhiễm trùng lâu ngày của mình lại hết một cách triệt để nhờ nguyên liệu có ngay trong nhà bếp của mình.

Viêm nhiễm âm đạo dẫn đến ngứa ngáy và mùi hôi khó chịu là một trong những căn bệnh đa phần phụ nữ mắc phải, dường như ai cũng mắc 1 lần trong đời và chỉ khác nhau ở mức độ nặng nhẹ.

Qua một khoảng thời gian điều trị, bệnh tình của cô thuyên giảm và cô nghĩ rằng bệnh viêm nhiễm phụ khoa sắp được điều trị dứt điểm.Thật không may sau một tháng, nhiễm trùng xuất hiện trở lại một lần nữa và tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn ban đầu. Cô sợ hãi việc phải quay trở lại phòng khám phụ khoa nên đã tìm kiếm các phương pháp điều trị tự nhiên bằng cách tìm kiếm trên internet.

Sau khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh nhiễm trùng âm đạo, cô đã ngay lập tức đến bác sĩ phụ khoa của mình để kiểm trả. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận cô thực sự bị nhiễm trùng và cô được kê toa thuốc cũng như một số loại thuốc mỡ để bôi.

Tình cờ, cô bắt gặp một bài báo về một người phụ nữ với những triệu chứng giống như mình và cô ấy đã điều trị thành công với tỏi. Cụ thể, người phụ nữ đó đã cho tỏi vào trong âm đạo của mình. Ban đầu, khi nghe phương pháp này cô đã ngay lập tức gạt nó qua một bên vì không muốn mạo hiểm.

Một vài ngày trôi qua và nhiễm trùng đã trở nặng, không có gì giúp ngăn cản tình trạng ngày một nặng. Sau đó, cô nhớ lại phương thuốc với tỏi và quyết định thử chúng một lần.

Ngay lần đầu tiên, cô đã ngay lập tức cảm nhận được chuyển biến tốt và các triệu chứng bắt đầu bớt dần đi. Sau khi dùng vài hôm, tình trạng nhiễm trùng đã hoàn toàn biến mất và không tái phát nữa. Đó là lí do cô chia sẻ phương thuốc này đến toàn bộ chị em phụ nữ bị nhiễm trùng âm đạo. Cô cũng khuyến cáo kèm theo rằng phụ nữ hay đi tắm ngay sau khi quan hệ tình dục để tránh việc nhiễm trùng xảy ra.

Đây là cách bạn có thể thực hiện để bảo vệ bản thân mình:

Lấy một tép tỏi, bóc phần vỏ và dùng một chiếc kim (đã khử trùng) xuyên sợi chỉ qua trung tâm tép tỏi; đảm bảo cột thật chặt chỉ với tép tỏi.

Sau đó, cho tép tỏi vào trong âm đạo của bạn, giữ nguyên chúng trong 8 tiếng đồng hồ, tốt nhất thực hiện trước khi đi ngủ và kéo tép tỏi ra ngoài vào sáng hôm sau. Lặp lại việc điều trị một hoặc vài ngày tùy vào tình trạng viêm nhiễm, khi thấy các dấu hiệu viêm nhiễm kết thúc thì bạn có thể chấm dứt điều trị.

Chúc bạn sống vui khỏe.