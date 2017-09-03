Dưới đây là các thực phẩm mà bạn nên tạm thời loại bỏ khỏi thực đơn trong quá trình điều trị viêm nhiễm vùng kín để tránh rơi vào tình trạng chữa mãi mà bệnh không khỏi.

Theo nhiều nghiên cứu, có tới 75% phụ nữ đã và đang bị ảnh hưởng bởi bệnh viêm nhiễm vùng kín . Điều này gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của các chị em. Nguyên nhân gây ra bệnh có thể là do thay đổi hormone, vệ sinh chưa hợp lý hoặc chế độ ăn chứa các nhóm thực phẩm không tốt khiến tình trạng bệnh kéo dài.

Đường là một trong những nguyên nhân lớn làm tăng sinh vi khuẩn gây viêm nhiễm vùng kín ở chị em phụ nữ. Chính vì thế, nếu bạn ăn quá nhiều đồ ngọt cho cơ thể khi đang bị viêm âm đạo thì chỉ làm tình trạng bệnh thêm nghiêm trọng.

Cắt giảm tối đa các phẩm chứa nhiều đường ra khỏi chế độ ăn của bạn trong thời gian trị bệnh sẽ giúp các triệu chứng viêm nhiễm thuyên giảm nhanh hơn rất nhiều.

Thực phẩm lên men

Các thực phẩm lên men như cà pháo, dưa muối, kim chi… có khả năng làm mất cân bằng độ PH ở vùng kín, khiến nấm và vi khuẩn ở khu vực này phát triển mạnh. Vì thế bạn nên giảm thiểu tối đa những món ăn khoái khẩu này nếu muốn thoát khỏi tình trạng viêm nhiễm trong thời gian ngắn.

Gia vị cay nóng

Các gia vị có tính cay nóng như hạt tiêu, hạt càri, ớt có thể làm tăng khả năng tích lũy chất độc trong nội tạng, gây nên tình trạng nhiệt miệng, nước tiểu sẫm màu, hậu môn nóng rát, làm nặng thêm tình trạng viêm nhiễm bạn hiện có.

Hải sản

Các loại hải sản có thể làm tăng cao độ ẩm trong môi trường cơ thể dẫn đến tăng sinh vi khuẩn làm cho “cô bé” ngày càng ngứa ngáy khó chịu hơn, gây trở ngại cho quá trình điều trị.

Thuốc lá

Chất nicotin trong thuốc lá có khả năng làm yếu giảm lượng oxy trong máu, giảm khả năng miễn dịch khiến cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi các vi khuẩn. Dù không hút thuốc lá thì bạn cũng hãy lưu ý rằng việc hít phải khói thuốc thụ động từ nhà hay nơi làm việc cũng có tác hại tương tự đối với sức khỏe.