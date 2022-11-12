Vi khuẩn sinh sôi nảy nở vì thói quen sử dụng thớt sai lầm, không đúng cách của chị em nội trợ

Các bà nội trợ nên chuẩn bị 2 chiếc thớt riêng biệt để thái thịt sống và đồ chín.

Một chiếc thớt nhỏ có chứa lượng vi khuẩn gấp 200 lần so với nhà vệ sinh. Do đó, bà nội trợ không nên thái các loại đồ ăn sống và đồ ăn chín chung một thớt. Sau khi thái thịt sống, thớt có thể bị nhiễm khuẩn E.coli, Salmonella, Campylobacter và có thể gây ra ngộ độc thực phẩm.

Một cái thớt nhỏ xinh xắn có thể phù hợp và làm đẹp cho góc bếp của bạn. Thế nhưng, do diện tích bề mặt thớt nhỏ làm cho thực phẩm dễ bị rơi ra ngoài khi sơ chế hoặc dao bạn đang dùng không có đủ chỗ để di chuyển qua lại nên nguy cơ bị tổn thương cao. Thức ăn bị rơi ra bề mặt khác ngoài thớt cũng đồng nghĩa với việc có vô số vi khuẩn trên bề mặt đó nhanh chóng bám vào thức ăn và nếu bạn sử dụng lại thì cũng không đảm bảo an toàn cho sức khỏe .

Dùng miếng thép chà thớt, sau khi chà để thớt nằm ngang

Nhiều người có thói quen dùng miếng rửa bát thép hoặc kim loại để chà rửa thớt thường xuyên sẽ làm thớt bị xước, đây là nơi ẩn náu của nhiều loại vi khuẩn.

Sau khi rửa xong nếu để thớt nằm ngang sẽ khiến cho nước thấm sâu vào thớt, thớt khó khô, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Không dùng thớt riêng cho người bị dị ứng thực phẩm

Lây nhiễm chéo là điều khó tránh khi dùng chung các loại thớt, đó cũng là lý do tại sao nên dùng thớt riêng cho những người bị dị ứng thực phẩm. Ngay cả khi bề mặt thớt trông rất sạch sẽ thì nó vẫn có thể chứa những chất có thể gây dị ứng trên đó. Bởi vậy, nếu không may dùng thớt để chế biến thực phẩm cho người bị dị ứng một loại thực phẩm khác thì cũng có thể gây nguy hiểm cho họ.

Ảnh minh họa: Internet

Không thay thớt sau 6-8 tháng sử dụng

Sau thời gian sử dụng, mặt thớt sẽ bị đan chéo nhiều vết cắt, lâu ngày thức ăn giắt vào tạo nên ổ vi khuẩn dễ dàng thâm nhập vào cơ thể. Vì vậy, với thớt dùng cho thức ăn chín, khoảng từ 6 - 8 tháng, bạn nên thay thớt một lần.