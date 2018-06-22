Vắt chanh bỏ vỏ, bạn đang lãng phí hàng loạt lợi ích 'thần kỳ' này

Dưới đây là những lợi ích bất ngờ của vỏ chanh , chắc chắn sẽ khiến bạn tiếc hùi hụi vì trước giờ cứ bỏ vào sọt rác.

Khi dùng chanh, hầu hết mọi người đều vứt phần vỏ đi mà không biết rằng chúng có vô số công dụng "thần kỳ" đối với sức khỏe cũng như làm đẹp .

Không chỉ chứa nhiều canxi, vỏ chanh còn chứa hàm lượng vitamin C cao, thúc đẩy quá trình phục hồi các hư tổn của khớp sụn giúp chữa lành chấn thương nhanh hơn.

Để xương chắc khỏe, cơ thể cần được cung cấp đủ canxi và vỏ chanh là nguồn cung cấp dồi dào khoáng chất này.

Đặc biệt nếu bị viêm khớp, bạn nên cho vỏ chanh vào lọ thủy tinh rồi thêm một ít dầu oliu, đậy nắp kín và để trong vòng 2 tuần. Khi cần dùng, bạn nhúng một miếng gạc sạch vào, đắp lên vùng xương khớp bị đau rồi dùng băng quấn lại. Bạn nên dùng trước khi ngủ để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Hỗn hợp vỏ chanh và dầu oliu giúp hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện phương pháp này đều đặn mỗi ngày trong khoảng 2 tuần, bạn sẽ cảm thấy những cơn đau nhức biến mất.

Phòng ngừa các bệnh đường ruột

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong vỏ chanh rất có lợi cho hoạt động của hệ tiêu hóa. Điều này giúp phòng ngừa được nhiều căn bệnh về đường ruột như khó tiêu, đầy hơi, táo bón... vô cùng hữu hiệu.

Bạn chỉ cần cắt vỏ chanh thành từng sợi và cho vào nồi nước đun khoảng 5 phút. Dùng thức uống này khi còn ấm mỗi ngày sẽ giúp bạn phòng ngừa các bệnh nói trên vô cùng hữu hiệu.

Giảm cân

Nhiều nghiên cứu trên thế giới phát hiện trong vỏ chanh có chứa tinh dầu hạn chế sự thèm ăn, pectin giúp kiểm soát chất béo, giảm cholesterol. Chính vì thế, việc dùng nước vỏ chanh thường xuyên sẽ giúp chị em phụ nữ giảm cân an toàn và nhanh chóng.

Dùng nước vỏ chanh thường xuyên giúp giảm cân nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn đun sôi 1 lít nước, cho vỏ chanh vào nấu khoảng 10 - 15 phút cho ra hết tinh dầu. Sau đó, bạn thêm gừng băm nhuyễn vào nồi, khuấy đều khoảng 3 phút rồi tắt bếp.

Cuối cùng, bạn lọc lấy nước, bỏ vỏ và để nguội hoặc cho vào tủ lạnh uống dần. Kiên trì dùng thức uống này kết hợp với chế độ ăn khoa học, sau 1 tuần bạn sẽ bất ngờ trước kết quả nhận được.

Giúp giải độc da

Vỏ chanh là nguồn cung cấp vitamin C và axit citric dồi dào, có tác dụng làm sạch các mạch máu trong cơ thể và loại bỏ tất cả tạp chất có trong các tế bào da, hạn chế việc hình thành mụn trứng cá, giúp làn da trở nên trắng mịn và khỏe mạnh hơn.

Các nàng nên bào vỏ chanh thành bột rồi trộn với sữa tươi không đường. Thoa hỗn hợp này lên mặt và thư giãn trong khoảng 30 phút, rồi rửa lại bằng nước lạnh.

Hỗn hợp vỏ chanh và sữa tươi giúp da mặt trắng hồng, mịn màng - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng hỗn hợp vỏ chanh và sữa tươi 2 lần/tuần sẽ loại bỏ các đốm đen, nếp nhăn và các dấu hiệu khác của sự lão hóa da. Tuy nhiên dưỡng da bằng cách này rất dễ bị ăn nắng nên bạn cần che chắn cẩn thận trước khi ra ngoài.

Ngăn ngừa ung thư

Salvestrol Q40 và limonene trong vỏ chanh có khả năng chống lại các tế bào ung thư trong cơ thể. Ngoài ra, loại vỏ này còn chứa chất flavonoid giúp kiềm chế sự phân chia của tế bào ung thư hiệu quả, nhất là ung thư vú và da.

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Tokyo (Nhật Bản), những người thường uống trà nóng với vỏ chanh ít mắc bệnh ung thư hơn.

Ngăn ngừa ung thư là một trong những lợi ích của vỏ chanh mà ít ai biết đến - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên sử dụng vỏ chanh, bạn sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời nói trên mà không hề tốn kém. Chúc bạn luôn vui tươi và khỏe mạnh nhé!