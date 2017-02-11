Valentine sắp tới rồi, đây là món bạn cần ăn ngay bây giờ để có 1 đêm khó quên

Con người không thể sống thiếu thực phẩm và chúng ta cũng không thể yêu nếu không có chúng. Ăn đúng loại thực phẩm có thể cải thiện đời sống tình dục của bạn theo nhiều cách – nó có thể giúp da săn chắc mịn màng, cải thiện tuần hoàn máu và đem lại năng lượng bất tận cho bạn.

Thực phẩm có vai trò quan trọng trong đời sống phòng the. Sau đây là những món bạn nên ăn ngay từ lúc này để chuẩn bị cho ngày lễ Tình nhân sắp tới. Đó sẽ là món quà tuyệt vời cho 'người ấy'.

Ăn 1 chén việt quất mỗi ngày có thể giúp cải thiện đời sống chăn gối của bạn rất nhiều. Theo chuyên gia dinh dưỡng Dora Walsh, loại quả này chứa proanthocyanidin, 1 dưỡng chất thực vật được cho là có thể giúp giãn nỡ mạch máu và tăng cường lưu lượng máu đi khắp cơ thể, đặc biệt là vùng kín, giúp bạn kéo dài thời gian ‘yêu’.

Chuối

Không chỉ là món tráng miệng được ưa thích, loại trái cây này còn giàu các dưỡng chất giúp sản xuất ra các hormone tình dục. Chúng chứa các khoáng chất và enzyme tăng ham muốn và kiểm soát việc tiết ra serotonin chịu trách nhiệm mang lại cảm giác khoái lạc khi giao hợp. Bên cạnh đó, chuối còn giúp tăng mức đường huyết trong cơ thể, giúp bạn lấy lại năng lượng ngay lập tức sau khi ăn.

Húng quế

Là biểu tượng tình yêu kể từ thời La Mã, húng quế được xem là thuốc kích thích ham muốn. Lá của nó chứa nhiều dưỡng chất tăng ham muốn và giàu vitamin A, C, magie và kali.

Rượu vang đỏ

Không chỉ giúp bạn trẻ trung, đồ uống này còn tăng ham muốn ở cả nam lẫn nữ. 1 nghiên cứu được thực hiện tại đại học Florence kết luận những phụ nữ uống 1 li vang đỏ thường xuyên có ham muốn tốt hơn những người khác. Hơn nữa, flavonoid hiện diện trong vang đỏ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi uống điều độ. Nó còn giúp giảm stress và làm bạn hạnh phúc hơn.

Sô cô la đen

Giàu các chất chống oxy hóa, sô cô la đen có nhiều lợi ích về mặt tình dục nói riêng và sức khỏe nói chung. Thực phẩm này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và giúp kích thích các thụ cảm khoái lạc ở não. Sô cô la đen chứa các hóa chất mang lại cảm giác vui vẻ và PEA (phenylethylamine), chất mang lại cảm giác khoái lạc.

Chúc bạn sống khỏe.