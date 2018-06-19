Uống trà xanh thay nước có tốt không – sự thật không phải ai cũng biết

Trà xanh chứa rất nhiều chất chống oxy hóa giúp chống lão hóa, tăng sức đề kháng tự nhiên cho cơ thể. Nước trà xanh còn là một thức uống rất tốt cho cơ thể, làm giảm nguy cơ xảy ra các bệnh tim mạch và biến chứng liên quan đến tim mạch.

Trà xanh có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe , nhưng liệu uống trà xanh hàng ngày thay nước có tốt không, những nội dung dưới đây chắc hẳn sẽ đem đến cho bạn câu trả lời.

Ngoài ra, uống nước trà xanh đều đặn còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Chất catechin có trong trà xanh có khả năng loại bỏ lượng mỡ thừa trong cơ thể, giúp giảm bớt chất béo xấu, từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, giảm cân và giảm mỡ ở những vùng mỡ cứng, khó giảm.

Uống trà xanh không chỉ tốt cho việc giảm cân mà còn có chất fluoride có tác dụng làm giảm mảng bám trên răng, giúp ngăn ngừa các loại vi khuẩn gây sâu răng.

Uống nước trà xanh hàng ngày có tốt không?

Rất nhiều công thức giảm cân đem lại hiệu quả tối ưu nhờ uống trà xanh mỗi ngày. Pha 1 thìa nước cốt chanh vào 1 tách nước trà xanh ấm uống vào mỗi buổi sáng khi thức dậy, không ăn sáng ngay mà ăn sau đó ít nhất 30 phút có tác dụng giảm cân và rất tốt cho tiêu hóa và tim mạch.

Mỗi ngày một ly trà xanh có khả năng tăng cường sức khỏe tim mạch - Ảnh: Internet

Tuy uống trà xanh hàng ngày đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng uống nước trà xanh thay nước không có tác dụng tốt như việc sử dụng một lượng vừa phải mỗi ngày. Sở dĩ uống quá nhiều trà xanh không tốt cho sức khỏe vì trong trà xanh cũng có thể chứa dư lượng thuốc sâu, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thần kinh.

Ngoài ra, bất kể thực phẩm nào sử dụng quá nhiều cũng không thực sự tốt cho sức khỏe, dễ khiến cơ thể bị quá tải. Đặc biệt là đối với trà xanh, nếu uống một lượng quá lớn hàng ngày thay nước lọc có thể gây ra nguy cơ ngược lại với hệ tim mạch, làm rối loạn nhịp thở, khiến tim đập nhanh.

Uống nước trà xanh đúng cách

Uống nước trà xanh đúng cách giúp bạn nâng cao sức khỏe - Ảnh: Internet

Từ những tác dụng phụ do uống quá nhiều trà xanh, bạn nên biết cách uống trà xanh hợp lý giúp bảo vệ sức khỏe của bản thân. Duy trì thói quen uống trà xanh mỗi ngày một tách mỗi sáng giúp cơ thể tỉnh táo, nạp năng lượng cho một ngày làm việc dài.

Đồng thời, uống một tách trà xanh trước khi tập luyện thể thao giúp bạn đốt cháy lượng mỡ thừa tốt hơn. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý chọn địa chỉ mua trà xanh uy tín và rửa lá trà thật kỹ trước khi uống để giảm tối đa khả năng cơ thể hấp thụ dư lượng thuốc trừ sâu nhé.