Mỡ máu xấu và cao huyết áp là 2 căn bệnh ‘song hành’ rất nhiều người mắc phải hiện nay. Chúng có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như đau tim và đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Tại sao ngày càng nhiều người mắc bệnh này? Nguyên nhân chủ yếu là do lối sống và ăn uống thiếu lành mạnh cũng như thiếu vận động. Điều đáng lo ngại là số lượng người trẻ tuổi mắc bệnh ngày một tăng.

Hơn nữa, 5 nguyên liệu này đều dễ kiếm và gần như có sẵn trong mọi gia đình. Cách pha chế cũng rất đơn giản và ai cũng có thể làm được.

Người ta vẫn thường gọi đây là những căn bệnh thời đại. Ngoài việc thay đổi lối sống và chế độ dinh dưỡng , bạn cần phải tìm cách giảm mỡ máu và cao huyết áp ngay lập tức. Thay vì uống thuốc, bạn có thể dùng các loại thảo dược hoặc thực phẩm tự nhiên có khả năng chữa bệnh. Có nhiều bài thuốc dân gian hay với hiệu quả đã được kiểm chứng. Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 1 công thức tự nhiên có hiệu quả đáng kinh ngạc trong việc điều trị căn bệnh này. Các nguyên liệu được dùng giàu khả năng kháng viêm và chống oxy hóa.

Nguyên liệu

Nửa quả chanh

Nửa thìa gừng nạo

1 múi tỏi

1 thìa mật ong hữu cơ nguyên chất

1 thìa giấm táo

Hướng dẫn

Trộn tất cả nguyên liệu lại với nhau, sau đó cho vào lọ thủy tinh, đậy nắp rồi bỏ vào tủ lạnh.

Cách dùng: uống 1 thìa trước khi ăn trưa mỗi ngày. Chỉ cần làm liên tục trong 1 tháng, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt của nó.

Vì sao hỗn hợp này có khả năng giảm mỡ máu và cao huyết áp? Tỏi ngừa sự hình thành huyết khối, do đó giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nó cũng là chất làm loãng máu và được xem là một trong những thực phẩm tốt nhất để giảm mỡ máu và cao huyết áp.

Gừng giàu tính kháng viêm giúp ngừa sự hình thành mảng bám ở vách động mạch. Trong khi đó, giấm táo có khả năng giảm huyết áp và mức mỡ máu trong cơ thể một cách tuyệt vời. Còn mật ong thì từ lâu đã nổi tiếng với khả năng trị bách bệnh.

Không chỉ giúp bạn trị mỡ máu và cao huyết áp, hỗn hợp này còn giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe nói chung khi được dùng thường xuyên. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Điều quan trọng vẫn là thay đổi lối sống và chế độ ăn uống cũng như tập luyện điều độ để ngăn chặn bệnh.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo, bạn có thể hỏi ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng).