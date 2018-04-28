Uống nước lạnh ngày hè: Tưởng lợi hóa ra tác hại khôn lường

Sống khỏe 28/04/2018 12:57

Hầu hết mọi người đều cho rằng vào những ngày hè nắng nóng uống một ly nước lạnh sẽ giúp giải khát và hạ nhiệt. Tuy nhiên, điều này là sai lầm vì có thể gây ra nhiều tác hại đáng sợ đối với cơ thể con người.

Thời tiết mùa hè nóng bức khiến cho nhiều người chỉ muốn được uống nước lạnh hạ nhiệt và làm mát cơ thể.

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Dùng nước quá lạnh vào thời tiết nắng nóng có thể để lại nhiều hậu quả xấu cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, các chuyên gia trên thế giới khuyên tốt nhất mọi người không nên uống nước quá lạnh khi thời tiết nắng nóng.

Nguyên nhân vì nhiệt độ nước quá thấp chẳng những không giúp bạn cảm thấy sảng khoái mà còn gây ra nhiều tác dụng phụ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Tác hại không ngờ khi uống nước lạnh vào mùa hè

Đau cổ họng

Uống nước quá lạnh thường xuyên là một trong những nguyên nhân thường gặp gây ra tình trạng đau họng, ho, sổ mũi vào những ngày nắng nóng.

Uống nước lạnh ngày hè: Tưởng lợi hóa ra tác hại khôn lường - Ảnh 2
Đau họng là một trong những tác hại do uống nhiều nước lạnh gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, khi bạn dùng nước lạnh sau bữa ăn sẽ làm tích tụ chất nhầy trên niêm mạc hệ hô hấp. Khi chất nhầy quá nhiều sẽ dẫn đến đường hô hấp bị tắc nghẽn khiến bạn cảm thấy khó thở và nếu kéo dài rất dễ mắc phải các bệnh viêm nhiễm nguy hiểm.

Các vấn đề về tim mạch

Những người cao tuổi nên tránh uống nước đá hoặc nước quá lạnh. Do khi nước đá vào cơ thể sẽ khiến cho việc vận hành khí huyết bị ảnh hưởng dễ gây ra co thắt tim. Một khi cơn co thắt tim xảy ra dễ dẫn đến tai biến mạch máu não thậm chí tử vong nếu không kịp thời cấp cứu.

Ngoài ra, những người trẻ tuổi cũng không nên uống nước quá lạnh vì có thể kích thích dây thần kinh phế vị - nguyên nhân làm giảm nhiệt tim.

Làm giảm năng lượng

Uống nước lạnh ngày hè: Tưởng lợi hóa ra tác hại khôn lường - Ảnh 3
Nước quá lạnh có thể khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng để làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Mọi người đều biết biết nhiệt độ bình thường của cơ thể là 37 độ C. Vì vậy khi uống một ly nước lạnh, cơ thể phải tiêu hao nhiều năng lượng hơn để duy trì nhiệt độ bình thường. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, uể oải và không còn đủ tỉnh táo để hoàn thành công việc đang làm.

Ảnh hưởng hệ tiêu hóa

Các loại nước được ướp lạnh đều sẽ khiến các mạch máu bị co lại, làm hạn chế quá trình tiêu hóa và ngăn cản quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng.

Ngoài ra, thói quen uống nước quá lạnh thường xuyên còn làm cho các mạch máu trong dạ dày hay ruột co thắt lại dẫn đến niêm mạc thiếu máu. Từ đó, làm giảm chức năng tiêu hóa thậm chí là nguyên nhân gây ra các bệnh về dạ dày nguy hiểm.

Uống nước lạnh ngày hè: Tưởng lợi hóa ra tác hại khôn lường - Ảnh 4
Hệ tiêu hóa sẽ gặp nhiều rắc rối nếu bạn có thói quen uống nhiều nước lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì những tác hại khi uống nước quá lạnh vào những ngày hè kể trên, mọi người nên sử dụng nước ấm có nhiệt độ 27 - 35 độ C, đặc biệt vào buổi sáng. Nước ấm sẽ giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể, cải thiện lưu thông máu, giảm căng thẳng, đặc biệt giảm cân hiệu quả.

Hy vọng các bạn sẽ sớm thay đổi được thói quen và luôn có một sức khỏe thật tốt nhé!

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