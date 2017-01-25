Uống nửa chén này sau khi ăn tối, trị dứt điểm nấm âm đạo và viêm ngứa không lo tái phát

Chỉ cần uống nửa chén này sau khi ăn tối, chị em sẽ có thể đánh bay căn bệnh nấm âm đạo và viêm ngứa khó chịu ngay tại nhà, cả đời không lo tái phát, theo Boldsky.

Hầu hết phụ nữ đều bị mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa ít nhất 1 lần trong đời. Theo nghiên cứu, khoảng 80% chị em mắc 1 dạng nấm âm đạo nào đó. Chính vì thế, ngay từ khi lớn lên, nhất là khi sắp dậy thì, bạn đã được dạy cách giữ vệ sinh vùng kín sạch sẽ. Khu vực này rất nhạy cảm và dễ mắc nhiều bệnh viêm nhiễm. Nếu không chữa trị kịp thời, chúng có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm khác, thậm chí gây vô sinh.

Có nhiều nguyên nhân khiến bạn bị nhiễm nấm âm đạo. Ngoài vệ sinh không sạch sẽ, có nhiều thói quen khiến bạn mắc phải căn bệnh khó nói này như mặc quần lót chật, không thoáng khí, ngồi vắt chéo chân, lười thay quần lót, vv. Chúng sẽ khiến vùng kín trở thành môi trường lí tưởng cho vi khuẩn phát triển. Những triệu chứng khó chịu bao gồm ngứa ngáy, khí hư, mùi hôi, chảy dịch, vv, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày cũng như đời sống tình dục. Khi bị mắc bệnh phụ khoa, nhiều chị em dùng các loại thuốc hay dung dịch vệ sinh. Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm này đều chứa hóa chất nguy hiểm, gây khô âm đạo hay thậm chí khiến tình trạng nặng hơn. Đó là lí do các bác sĩ khuyên phụ nữ nên tìm đến các biện pháp tự nhiên khác để chữa bệnh phụ khoa. Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 1 công thức trị dứt điểm tình trạng nhiễm nấm âm đạo và viêm ngứa tại nhà vô cùng hiệu quả. Hơn nữa, các nguyên liệu cực kỳ dễ tìm và gần như nhà nào cũng có.

Nguyên liệu Nửa chén sữa chua 2 thìa dầu kinh giới Công thức tự nhiên này đã được áp dụng nhiều thế kỷ qua và được nhiều người xác nhận hiệu quả kỳ diệu của nó khi dùng thường xuyên. Lưu ý rằng để phát huy hiệu quả tốt nhất, bạn cần giữ vệ sinh vùng kín sạch sẽ hàng ngày và quan hệ tình dục an toàn. Vì sao hỗn hợp này có khả năng chữa nấm âm đạo hiệu quả? Sữa chua là probiotic tự nhiên, giúp tăng cường sản xuất lợi khuẩn trong vách âm đạo, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây viêm nhiễm. Trong khi đó, dầu kinh giới chứa các enzyme thymol và carvacrol, vốn là chất chống nấm mạnh có thể giúp giảm viêm nhiễm. Hướng dẫn Cho tất cả nguyên liệu vào 1 cái chén, khuấy đều để tạo thành 1 hỗn hợp. Uống hỗn hợp này mỗi tối sau khi ăn. Để phát huy hiệu quả tốt nhất, bạn nên dùng liên tục trong vòng 1 tháng. Lưu ý, không dùng hỗn hợp này để thoa ngoài. Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo, bạn có thể hỏi ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng).

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