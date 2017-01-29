Uống ly nước này 2 lần/ngày và xem điều gì xảy ra với mái tóc của bạn

Sống khỏe 29/01/2017 08:10

Ly nước thần kỳ này sẽ mang lại điều gì cho mái tóc của bạn – hãy cùng chúng tôi khám phá nhé.

Gần đây bạn cảm thấy tóc rụng ngày càng nhiều đến mức bạn lo mình sẽ bị hói sớm? Mái tóc của bạn ngày càng yếu và dễ gãy? Đây là tình trạng mà không ít người đang phải đối mặt. Điều này khiến cho bạn cảm thấy cực kỳ thất vọng và thiếu tự tin. Khi mái tóc mỏng đi, bạn khó mà chạy theo các kiểu tóc thời trang như trước. Nhất là với phụ nữ, mái tóc lưa thưa khiến chị em trông hết sức xấu xí. Không chỉ thế, nó còn khiến bạn giống như đang mắc 1 căn bệnh nào đó.

Uống ly nước này 2 lần/ngày và xem điều gì xảy ra với mái tóc của bạn - Ảnh 1
Ly nước thần kỳ cho tóc - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều nguyên nhân khiến tóc gãy rụng như dinh dưỡng kém, thường xuyên sống trong môi trường bụi bặm và ô nhiễm, di truyền, mất cân bằng hormone, mắc các bệnh như thiếu máu và tiểu đường, vv. 

Ai cũng muốn có mái tóc khỏe đẹp. Nhiều người chi hàng đống tiền vào các loại mỹ phẩm cho tóc, nhưng kết quả chẳng được như mong đợi. Hơn nữa, chúng chứa nhiều hóa chất nguy hiểm khiến tóc bạn ngày càng xơ xác và gãy rụng nhiều hơn. Bạn cần 1 giải pháp căn cơ từ trong ra ngoài để giúp cho mái tóc dày đẹp, khỏe mạnh.

Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách pha 1 loại đồ uống kỳ diệu giúp mái tóc của bạn khỏe đẹp, bóng mượt như mới đi hấp dầu, hơn nữa lại không bao giờ lo gãy rụng. Các nguyên liệu rất dễ kiếm và tốt cho sức khỏe.

Nguyên liệu

Nửa chén nước ép kiwi

Nửa chén nước ép khoai tây

Uống ly nước này 2 lần/ngày và xem điều gì xảy ra với mái tóc của bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Boldsky

Ly nước này có thể làm mái tóc bạn trông dày hơn, khỏe hơn và ngăn ngừa rụng tóc khi được dùng thường xuyên. Ngoài việc dùng phương pháp này, bạn cũng cần hấp thụ các thực phẩm giàu protein và xoa bóp chân tóc bằng dầu dừa thường xuyên. 

Tại sao hỗn hợp này có thể làm nhiều điều kỳ diệu cho tóc? Trái kiwi giàu vitamin C và kali. Hai khoáng chất này đều nuôi dưỡng các tế bào trên da đầu từ bên trong, do đó kích thích sự phát triển của tóc khỏe mạnh.

Trong khi đó, khoai tây chứa axit pantothenic và một ít protein, đủ để cung cấp dưỡng chất để bạn có thể có mái tóc dày khỏe hơn.

Hướng dẫn

Cho tất cả nguyên liệu vào 1 chiếc cốc, khuấy đều để tạo thành 1 hỗn hợp. Uống ly nước này ngày 2 lần (1 lần vào buổi sáng sau khi ăn và 1 lần vào buổi tối sau khi ăn tối). Bạn sẽ thấy hiệu quả của nó chỉ trong 1 tuần. Tuy nhiên, để có kết quả tốt nhất, bạn nên uống liên tục trong vòng 3 tháng.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo)

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