Uống li nước này mỗi sáng trong 1 tuần, bạn sẽ sốc khi nhìn vào gương

Sống khỏe 12/02/2017 11:09

Điều kỳ diệu gì xảy ra nếu bạn ngâm 1 hũ này và uống 1 li mỗi sáng lúc bụng đói trong 1 tuần? Bạn sẽ không tin vào mắt mình khi nhìn vào gương.

Theo naturehealingmagazine, công thức được giới thiệu trong bài này có thể giúp bạn giảm cân, giảm sưng đau ở khớp, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch. Bạn hãy uống mỗi sáng lúc bụng đói, nó sẽ cho bạn tràn đầy năng lượng trong ngày mới.

Uống li nước này mỗi sáng trong 1 tuần, bạn sẽ sốc khi nhìn vào gương - Ảnh 1
Li nước 'thần thánh' cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chính trong công thức này là dứa. Loại quả nhiệt đới này chứa vô số dưỡng chất thiết yếu có thể cải thiện sức khỏe của bạn nói chung. Nó chứa hàm lượng lớn bromelain và vitamin C, 2 dưỡng chất vô cùng cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể. Hàm lượng dưỡng chất phong phú cùng khả năng chữa bệnh của nó là lí do bạn nên bắt đầu uống nước dứa ngay hôm nay.

Sau đây là những lợi ích mà việc uống nước dứa mỗi sáng lúc bụng đói mang lại cho bạn sau 1 tuần:

Chống viêm

Bromelain có khả năng kháng viêm mạnh mẽ, giúp giảm viêm trong cơ thể và thải độc. Uống mỗi sáng sẽ giúp bạn lành chấn thương và chữa các bệnh viêm như viêm khớp.

Giảm cân

Dứa là chất lợi tiểu mạnh có thể thải nước thừa khỏi cơ thể, ngăn tình trạng giữ nước. Nước dứa sẽ tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp bạn giảm cân nhanh.

Diệt giun sán

Theo nhiều nghiên cứu, uống nước dứa 3 ngày liên tục có thể giúp bạn tống hết giun sán trong ruột ra ngoài.

Cải thiện chức năng tuyến giáp

Nhờ i-ốt và bromelain trong nước dứa, nó có thể tăng cường hoạt động tuyến giáp và ngăn ngừa nhiều bệnh khác.

Cân bằng mức điện giải

Nhờ sự hiện diện của kali, nước dứa có thể cân bằng mức điện giải của bạn và giúp loại bỏ mệt mỏi.

Thải kim loại nặng và chất độc khỏi cơ thể

Nước dứa chứa các enzyme đặc biệt và chất chống oxy hóa có thể thanh lọc chất độc và kim loại nặng khỏi cơ thể.

Cải thiện tiêu hóa

Bromelain sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp cơ thể tiêu hóa protein tốt hơn.

Tăng cường sức khỏe răng miệng

Nước dứa chứa canxi, 1 khoáng chất cần thiết để bạn có sức khỏe răng miệng và xương tốt hơn.

Cải thiện thị lực

Dứa giàu beta carotene, 1 chất chống oxy hóa quan trọng có thể tăng cường thị lực. Theo 1 nghiên cứu, ăn 3 miếng dứa mỗi ngày có thể giảm nguy cơ về mắt liên quan tới tuổi tác như thoái hóa điểm vàng, vốn có thể gây mù lòa ở người già.

Ngừa ung thư

Theo nghiên cứu, bromelain có tác dụng tốt hơn 5-fluorouracil, 1 loại thuốc phổ biến trong việc điều trị vài loại ung thư.

Công thức pha nước dứa:

Nguyên liệu

1 lít nước

1 quả dứa cỡ trung bình

6 lá bạc hà

Uống li nước này mỗi sáng trong 1 tuần, bạn sẽ sốc khi nhìn vào gương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn

Đổ nước vào lọ thủy tinh, sau đó gọt vỏ dứa rồi xắt thành những miếng nhỏ. Cho vào lọ, sau đó đến lượt bạc hà rồi đậy chặt nắp. Để trong tủ lạnh từ 8-10 giờ, sau đó bạn có thể bắt đầu sử dụng vào hôm sau. Bạn cần uống li đầu tiên vào buổi sáng lúc bụng đói, sau đó bạn có thể uống vào lúc nào tùy thích. Tuy nhiên thời điểm tốt nhất vẫn là buổi sáng.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo)

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