Hãy áp dụng ngay phương pháp này để kiềm hóa cơ thể, không còn phải lo lắng về bệnh tật, ung thư.

Sự mất cân bằng axit-kiềm trong môi trường cơ thể sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.Thông thường, nồng độ axit cao là môi trường thuận lợi để phát sinh nhiều loại bệnh, khiến bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi mà không rõ nguyên nhân. Không những thế, tình trạng này còn khiến hệ thống tiêu hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng và kéo theo hiện tượng tăng cân. Vì vậy, bạn cần phải tìm cách cân bằng nồng độ axit trong cơ thể trở về mức kiềm nhằm ngăn ngừa các loại bệnh, trong đó có cả ung thư.

Nồng độ pH trong cơ thể bị ảnh hưởng nhiều do chế độ ăn uống. Chính vì thế, bạn cần có một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, tránh các loại rượu, bia hoặc sử dụng các loại nước kiềm hóa để cân bằng nồng độ pH. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu một công thức pha chế nước kiềm hóa từ chanh và dưa leo để cải thiện sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật. Chanh và dưa leo là các nguyên liệu chính trong công thức này. Chúng đều những thực phẩm giúp kiềm hóa tốt. Mặc dù có chứa nhiều axit citric, nhưng sau khi được hấp thụ trong cơ thể, chanh lại có tác dụng cân bằng nồng độ axit rất hiệu quả.

Thành phần Một quả dưa leo Một trái chanh Một ít lá bạc hà Một miếng gừng nhỏ. Cách thực hiện Cắt dưa chuột thành từng lát, cắt chanh làm tư và thái lát gừng. Thêm một bình nước cùng với lá bạc hà. Đặt bình ở nơi mát mẻ và để ngâm trong một đêm. Cách dùng Bắt đầu uống vào buổi sáng sau khi thức dậy. Tất cả các nguyên liệu trong nước uống này đều có tác dụng cân bằng mức axit của bạn. Trong thời gian ngâm qua đêm, các chất dinh dưỡng trong nguyên liệu sẽ được thẩm thấu vào nước. Bạn có thể mang theo một chai nước kiềm hóa như thế này để uống dần trong cả ngày. Ngoài ra, nếu nước trong bình cạn trước bữa trưa, bạn vẫn có thể giữ lại các nguyên liệu và đổ thêm nước vào để uống tiếp. Tuy nhiên, đến buổi chiều, bạn nên vớt phần nguyên liệu để bỏ đi hoặc chế biến, ăn sống tùy theo sở thích. *Thông tin mang tính tham khảo (Nguồn: Boldsky)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uong-chanh-va-dua-leo-theo-cach-nay-de-kiem-hoa-co-the-ngan-ngua-ung-thu-197546.html